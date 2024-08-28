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Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К

Для мощного игрового ПК важна видеокарта, но без правильного выбора процессора и материнской платы потенциал графического чипа окажется не раскрыт.
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Если вам нужен игровой компьютер, то первым делом следует обратить внимание на видеокарту. От вашего выбора зависит конечная производительность, а экономия не всегда бывает оправданной. Например, вам нужен системный блок, который сможет тянуть даже требовательные новинки в разрешении 2К. Если пожадничать, то вам с трудом покорится даже народное 1080р, а значит придётся мириться с картинкой низкого качества. Жизненный срок такого компьютера окажется небольшим, а в целом вы зря потратите деньги.

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Нет смысла покупать дорогую видеокарту, если вы имеете монитор с разрешением 1080р и не планируете апгрейд. Выбор видеокарты чрезвычайно важен, а очень часто пользователи забывают о роли процессора. И вот здесь выясняется, что слишком слабый процессор не способен раскрыть видеокарту. В теории у вас на ПК будет работать настоящий флагман, но из-за ограничений процессора, такая видеокарта не сможет раскрыть свой потенциал. Именно поэтому сегодня мы уделим теме выбора процессора повышенное внимание. Определимся не только с самим процессором, но и материнской платой, от которой зависит немалая часть потенциала компьютера. 

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Начнём с Ryzen 5 7500F. Это самый недорогой процессор AMD на самой новой платформе АМ5. Камень не может предложить невероятной скорости в рабочих задачах, но отлично справляется с играми, где его шесть ядер оказываются вполне достаточными. Процессор стоит дешевле 17 тысяч рублей и понравится тем, кто собирает системный блок для 1080р и 2К. Эксперты рассказывают об огромном потенциале, а представители AMD обещают длительный жизненный цикл платформы. Предполагается, что последнее поколение для АМ5 выйдет в 2027 году, ну а это значит, что вы сможете усилить свой компьютер с минимальными вложениями. Если вы хотите сэкономить, берите материнскую плату MSI PRO B650M-B. У неё есть несколько минусов, которые не понравятся продвинутым пользователям. Например, она способна работать с оперативной памятью с тактовой частотой 4800 МГц и имеет всего один слот для твердотельных накопителей М.2. Для нетребовательного геймера хватит, ну а все остальные могут присмотреться к более серьёзным предложениям. 

Например, вас может заинтересовать Ryzen 7 7700, у которого выше тактовая частота и в наличии сразу 8 ядер. В паре с мощной игровой видеокартой, камень AMD демонстрирует впечатляющие результаты и подходит как для экономной сборки с прицелом под апгрейд, так и для прокачанного системного блока для 2К. Во втором случае будет нелишним обратить внимание на материнскую плату Asus PRIME B650M-K. Здесь вас ждут повышенные тактовые частоты оперативной памяти и два слота М.2. Есть и другие отличия, но большая часть пользователей всё равно ничего не заметит. Ryzen 7 7700 можно рекомендовать тем, кто не терзает себя мыслями о регулярной экономии, но не против экспериментов. С таким комплектом у вас появится возможность разогнать оперативную память, ну а конечная производительность будет зависеть от видеокарты и других комплектующих.

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В случае, если вы не готовы тратить слишком много денег на компьютер, то можно присмотреться к Ryzen 5 5600. Это не самый новый процессор, который уже не предлагает никаких серьёзных изменений. Он просто работает, позволяя запускать игры с недорогой видеокартой, а также решать любые поставленные задачи с умеренной скоростью. Под такой камень идеально подойдёт материнская плата Msi B450M-A PRO MAX. Сам камень не предъявляет требований к питанию, но практически исключает любые попытки разгона. Поскольку большая часть пользователей ничего не хочет знать об особенностях оверклокинга, то большего и не требуется. Главный минус такой сборки заключается в том, что она не подходит для дальнейшего апгрейда. Платформа АМ4 уже завершила свой жизненный цикл и не будет поддерживаться производителем. 

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В случае, если у вас уже есть старый компьютер на АМ5, либо вы хотите собрать мощную, но недорогую сборку, то самое время обратить внимание на Ryzen 7 5700X3D. Этот камень показывает впечатляющие результаты и немногим уступает Ryzen 7 7700. За счёт экономии на материнской плате и оперативной памяти можно сэкономить до десяти тысяч рублей, не теряя в конечной производительности. Под Ryzen 7 5700X3D подойдёт материнская плата Gigabyte B550M DS3H. Камень не разгоняется, но плата имеет поддержку PCIe 4.0, что может стать важным дополнением для высокопроизводительной сборки. Указанная выше плата не способна использовать весь потенциал современных SSD, ну а Gigabyte B550M DS3H гарантирует вам почти максимальную скорость из доступного на рынке. Есть решения и быстрее, но цены там значительно выше. 

Для полноты картины обсудим несколько видеокарт. GeForce RTX 4060 может обеспечить вам приличную картинку в разрешении 1080р. Она получила все нужные технологии и будет оставаться актуальной ещё довольно долго за счёт DLSS 3.0. Многие геймеры останутся недовольны качеством картинки, а критики ругают GeForce RTX 4060 за скромные 8 Гб видеопамяти. На самом деле для 1080р большего и не требуется, а значит эту видеокарту можно смело рекомендовать тем, кто не хочет тратить больше денег на развлечения. 

Любителям скоростей предлагается Radeon RX 7700 XT. Это не самая быстрая видеокарта на рыке, но с любыми играми в разрешении 2К она точно справится. Внутри расположен мощный графический процессор, а 12 Гб памяти – это именно то, что требуется для длительных вылазок в виртуальный мир. Технология масштабирования присутствует, но пока в 2К можно обойтись и без этого. Radeon RX 7700 XT ощутимо мощнее GeForce RTX 4060, но многое зависит от процессора. Если вы поставите Radeon RX 7700 XT Ryzen 5 5600, то получите не самую выдающуюся производительность. В то же время, с Ryzen 7 7700 можно рассчитывать на максимальную скорость и высокий потенциал. Под GeForce RTX 4060 подойдёт Ryzen 5 7500F, но под такой процессор вы можете купить и более дорогую видеокарту. 

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