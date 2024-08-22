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Bublik1
Учёные выяснили, почему у космонавтов на МКС меняются вкусовые ощущения
Причина лежит в области психологии, хотя ранее главной причиной назвались физиологические изменения

Полет в космос – это не только потрясающие виды и уникальные эксперименты, но и целый ряд проблем, с которыми сталкиваются астронавты. На Международной космической станции космонавты сталкиваются с условиями невесомости, оказывающими влияние на физические и психические показатели. В отсутствии гравитации мышцы и кости начинают терять свою массу и прочность, поскольку не испытывают нагрузки от силы притяжения, как это происходит на Земле. В результате мышцы могут ослабнуть, а плотность костей уменьшиться, что повышает риск остеопороза. Кроме того, кровь и другие жидкости в организме перераспределяются, поднимаясь к верхней части тела. Это может привести к отёчности лица и изменению формы глазного яблока, что иногда вызывает проблемы со зрением. Сердечно-сосудистая система также адаптируется к невесомости, снижая общее кровяное давление, что может вызвать головокружение при возвращении на Землю.

Чтобы минимизировать негативные эффекты невесомости, члены экипажа МКС ежедневно занимаются физическими упражнениями, используют специальные костюмы и методы для поддержания здоровья костей и мышц, а также регулярно проходят медицинские осмотры. Все эти меры помогают сохранить здоровье и физическую форму космонавтов на орбите и подготовиться к возвращению на Землю. Часть проблем космонавтов давно удалось решить при помощи технологий и тренировок, но до сих пор было неясно, почему на МКС меняются вкусовые качества еды. Известно, что пища в космосе становится не такой, как на Земле, а проблема настолько серьёзная, что некоторые члены экипажа станции буквально заставляют себя поесть. Недавно группа учёных из Австралии и Нидерландов решила исследовать причины этого феномена, а полученные выводы оказались довольно неожиданными.

Ранее считалось, что виновником потери вкусовых ощущений является смещение жидкости в организме, вызванное невесомостью. Из-за этого лицо астронавтов отекает, что и могло повлиять на восприятие вкуса. В ходе экспериментов выяснилось, что проблема не ограничивается физиологией, а важную роль также играют психологические и эмоциональные факторы. Исследовательская группа под руководством диетолога Грейс Лоук из Университета RMIT в Австралии решила проверить, как среда обитания и психическое состояние влияют на восприятие запахов, которые играют ключевую роль в восприятии вкуса. Учитывая сложности отправки участников в космос, учёные использовали виртуальную реальность, чтобы смоделировать условия Международной космической станции. Виртуальная среда, созданная для эксперимента, включала в себя плавающие объекты, которые имитировали микрогравитацию, а также звуковые эффекты и ограниченные пространства, типичные для МКС. Участникам исследования предложили оценить интенсивность трёх запахов (ванили, миндаля и лимона) в обычной комнате и в имитированной космической среде.

Результаты оказались неожиданными: хотя запах лимона не изменился, ароматы ванили и миндаля воспринимались участниками как более интенсивные в условиях космической симуляции. Исследователи предполагают, что это связано с воздействием бензальдегида, представляющего собой летучее соединение, присутствующее в обоих ароматах. Это исследование не только проливает свет на то, почему у астронавтов притупляются вкусовые ощущения, но и предлагает новые подходы к улучшению питания в условиях изоляции. Если удастся идентифицировать ароматические соединения, которые сохраняют или даже усиливают свою привлекательность в невесомости, это поможет создать более подходящие рационы для космических путешествий. Кроме того, полученные данные могут найти применение и на Земле. Как отмечает соавтор исследования Джулия Лоу, понимание того, как среда влияет на восприятие вкуса, может помочь в разработке индивидуальных рационов для людей, находящихся в условиях социальной изоляции, например, в домах престарелых, улучшая их питание и общее самочувствие.

#космос #наука #интересное #мкс
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