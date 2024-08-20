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Bublik1
Аналитики рассказали, что проще выиграть деньги в рулетке в казино, чем заработать на мемкоинах
Мемкоины представляют собой высокорискованный актив, ценность которого стремительно приближается к нулевой

В 2021 году в интернете был опубликован любопытный материал, авторы которого задавали людям на улицах следующий вопрос: что бы они посоветовали себе, если бы могли передать информацию на 10 лет в прошлое? Удивительно, но большая часть тут же вспомнила о существовании Bitcoin. Респонденты считают, что были бы намного счастливее, если бы купили 10 лет назад криптовалюты на несколько тысяч долларов, а сегодня продали бы её за несколько миллионов долларов. Долгое время шансы разбогатеть у обычного человека стремительно приближались к нулю, ну а сегодня многим кажется, что большие деньги буквально витают в воздухе. Нужно только протянуть руку и совершить несколько удачных инвестиций, после чего можно всю жизнь не думать о работе, путешествуя и делая то, что хочется. 

И всё бы ничего, но за 1 ВТС дают больше $60 тысяч, ну а это слишком много, чтобы рядовые пользователи могли купить хотя бы одну монету. Именно по этой причине миллионы людей обращают внимание на так называемые альткоины. Даже здесь прибыль растёт медленно, хотя во время всплесков можно рассчитывать на значительные доходы. Большая часть альткоинов подвержена высокой волатильности, а значит имеет более высокие инвестиционные риски, чем Bitcoin. Ну а поскольку максимальную прибыль можно извлечь из наиболее рискованных сделок, то огромной популярностью пользуются мемкоины. Это класс криптовалют, не имеющий внутренней ценности. Эксперты полагают, что даже Bitcoin бесполезен, но не учитывают тот факт, что первая криптовалюта давно используется в качестве резервного платёжного средства и является самым очевидным финансовым инструментом. Сказать того же о мемкоинах нельзя, ведь они могут подешеветь за сутки в тысячи раз, сжигая все деньги рядовых инвесторов. Справедливости ради нужно отметить, что мемкоины также могут подорожать в десятки раз за короткий промежуток времени, чем привлекают особое внимание со стороны сообщества фанатов. 

Обычно эксперты приводят те или иные доводы, позволяющие указать на глупость инвестирования в высокорискованные активы, но сегодня у нас есть любопытная статистика, красочно демонстрирующая историю человеческой глупости. Начнём с того, что какое-то время назад на блокчейне Solana заработала платформа Pump.Fun, позволяющая каждому человеку создать мемный актив. Армии людей со всего света бросились осуществлять свою мечту, тогда как другие попытались заработать денег на торгах. Всего за всё время существования платформы было создано 1.82 миллиона мемкоинов, но только 1.4% из них вообще дожили до наших дней и смогли пробиться на биржи. При этом с января прибыль платформы достигла 95 миллионов долларов. 15 токенов стабильно удерживают капитализацию выше 10 миллионов долларов, ну а 41 мемкоин оказался дороже 1 миллиона долларов. Для создателей мусорных токенов – это настоящий успех, чего не скажешь об инвесторах и трейдарах, большая часть из которых ушла ни с чем. Аналитики изучили подробные данные по сделкам на Pump.Fun и выяснили крайне любопытные подробности. 

Так, всего 3% всех инвесторов (включая трейдеров) заработали больше $1000, когда 80% так или иначе понесли убытки. Сколько точно потеряли доверчивые пользователи платформы, не указывается, но исполнить свою мечту смогло небольшое количество людей. Так, 12 тысяч человек унесли с Pump.Fun больше $10 000, что в пересчёте составляет 0.47% об общего числа инвесторов. 924 счастливчика заработали больше $100 000, но процент таких людей равен 0.037%. Ну и есть на платформе миллионеры, которым удалось получить больше $1 миллиона. Таких людей всего 70 человек или 0.0028% от общего числа. Что примечательно, 6 трейдеров смогли заработать 140 миллионов, ну а это значит, что эти люди обладали информацией, которая была недоступна всем остальным членам платформы. После того как аналитики внесли все цифры в алгоритм подсчёта, выяснились и другие детали. Так, если вы придёте в любое американское казино и поставите на один номер $100, то получите примерно 2.6% вероятности выиграть $3600. А вот найти правильный мемкоин на Pump.Fun гораздо сложнее, ведь шансы успешного выбора равны 0.12%. При этом нужно не только удачно вложить в нужное время, но уйти в самый подходящий момент. Проще говоря, если хочется острых ощущений с минимальным шансом на успех, гораздо выгоднее отправиться в казино. Попытка заработка на мемкоинах обречена на провал, но полностью не исключена. Возможно, кому-то повезёт, хотя цифры говорят о том, что некоторые инвесторы используют не самые очевидные инструменты для заработка. 

#криптовалюты #мемные криптовалюты #мемкоины
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