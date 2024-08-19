Давление на рядовых пользователей со стороны Microsoft продолжается

Осенью 2025 года Windows 10 завершит свой жизненный цикл и перестанет получать обновления безопасности. Это значит, что установленный антивирус и другие программные компоненты будут под угрозой, а всем владельцам старой операционной системы предлагается перейти на Windows 11. Начнём с того, что 10 лет назад Microsoft обещала сделать «Десятку» сервисной. Таким образом пользователям больше не нужно было покупать цифровой или физический ключ к операционной системе, поскольку обновления должны были приходить даже спустя 20 лет. В какой-то момент руководство Софтверного гиганта осознало, что такое решение вредит бизнесу, ну а Windows 11 не только успешно продаётся, но и имеет повышенные требования к железу. Таким образом, если процессор на вашем ПК выпущен до 2018 года и не имеет поддержки TPM 2.0 и Secure Boot, то вам остаётся только страдать.

Для бизнеса ещё два года будут предлагаться платные обновления Windows 10, но у рядовых пользователей выбора особенно не остаётся. Даже сегодня, если технические характеристики вашего ПК не соответствуют минимальным требованиям к Windows 11, вы можете установить новую операционную систему. Для этого требуется использовать альтернативный загрузчик, но в целом многие существующие сборки не имеют значительных ограничений. Похоже, руководство Microsoft не очень довольно происходящим, поэтому приняло решение запретить устанавливать Windows 11 на компьютеры без соответствующих системных требований. Как стало известно, версия Insider Build 27686 вышла с некоторыми изменениями, одно из которых включает блокировку установки новой ОС на старые процессоры без поддержки Secure Boot и модуля безопасности TPM 2.0. Целых три года Софтверный гигант игнорировал наличие обходного пути, но теперь решил сделать строгое лицо. В настоящее время изменения доступны только на тестовых сборках, распространяемых среди команд инсайдеров, но ближе к концу 2024 года в рамках патча 24Н2 всё это станет частью обычной Windows 11.

Эксперты полагают, что у массового пользователя нет шансов обойти блокировку. Скорее всего, на специализированных площадках способ обхода всё же появится, ну а владельцам старых компьютеров придётся покупать себе новый ПК или ноутбук. Можно сделать вывод, что Microsoft начинает ужесточать политику примерно за год до прекращения жизненного цикла «Десятки». Windows 10 остаётся самой популярной настольной операционной системой, ну а примерно 20% (по другим данным от 15% до 30%) всех пользователей не смогут установить ОС следующего поколения, поскольку владеют слишком старым железом. На этом фоне Microsoft всё чаще обвиняют в связях с производителями процессоров и других комплектующих, но дальше слухов подобные заявления не заходят. Добавим, что это не все изменения, которые ждут владельцев Windows 11 в ходе выпуска финального патча 24Н2. Оказывается, в инсайдерской версии появилась возможность увеличить размер раздела с файловой системой FAT32 с 32 Гб до 2 Тб.

Требование существовало больше 30 лет и долгое время было оправдано. Уже достаточно давно объём накопителей перерос требования к файловой системе FAT32, что вынуждало пользователей использовать альтернативные пути решения проблемы. Например, некоторые использовали другие файловые системы, тогда как другие задействовали специальные инструменты. Массовые пользователи не почувствуют значительных изменений, поскольку ограничение работало слишком долго, а его отмена запоздала на десять лет.