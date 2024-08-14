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Bublik1
Что такие «грязные» Bitcoin, и чего стоит опасаться при покупке криптовалюты
Не все монеты одинаково безопасны, а в интернете много мошенников, пытающихся завладеть вашими деньгами

Эксперты полагают, что рост криптовалют неизбежен. Называются фундаментальные причины, кажущиеся логичными большей части ведущих аналитиков и даже финансовым экспертам крупных компаний. Прежде всего на руку держателям крупных состояний играют особенности блокчейна Bitcoin. Так, основная часть монет уже была получена, а в ближайшие два десятилетия мы будем наблюдать усиливающийся дефицит. Добыча регулярно сокращается за счёт механизма халвинга, а с апреля 2024 майнеры получают ровно в 2 раза меньше монет, чем последние 4 года. Одновременно с этим наблюдается постепенное принятие цифрового золота со стороны крупнейших финансовых площадок. Торговля спотовыми Bitcoin ETF стала реальностью, а в ближайшие годы количество ВТС на счетах крупнейших фондов продолжит увеличиваться. По данным аналитиков, несмотря на риски падения, основные игроки не стали распродавать монеты по бросовым ценам, предпочитая дождаться роста. При этом сегодня большой капитал вообще перестал выбрасывать на рынок крупные суммы, а покупка и продажа происходит в кулуарах и тщательно скрывается от глаз обывателей. 

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Со временем количество находящихся в свободном доступе монет станет меньше, чем рынок готов купить, а сформировавшийся дефицит приведёт к стабильному удорожанию первой криптовалюты. Финансовые регуляторы наиболее состоятельных стран уже давно сделали свой выбор, а значит никаких резких встрясок не будет. На пути роста есть масса противоречий, но всё это временные препятствия. Именно поэтому спрос на Bitcoin продолжит увеличиваться, а всё это грозит самыми неожиданными последствиями для рядовых пользователей. Допустим, что вы решили инвестировать средства в несколько ВТС. Вы находите продавца, который предлагает вам нужное количество монет. После согласования всех нюансов происходит сделка, а в зависимости от условий вы можете получить монеты в том или ином виде. Например, вам могут передать защищённую флэшку, выступающую в виде холодного кошелька. Ну или средства переведут с децентрализованной биржи или любого другого источника. Покупка кажется выгодной, но в какой-то момент вы можете столкнуться с тем, что продать криптовалюту не выходит. Бывает такое, что все средства на вашем кошельке блокируются администрацией централизованной биржи, хотя с вашей точки зрения вы не совершили ничего предосудительного. По словам экспертов, существуют так называемые «грязные» монеты, опасаться получить которые должен каждый пользователь.

Прежде всего успокоим наших читателей, ведь купить на крупных биржах такие монеты нельзя. Если вы осуществляли обмен на одной из популярных площадок, то можете быть абсолютно спокойны. Каждая монета проверяется системой, поэтому риски равны нулю. Ну а теперь давайте разберёмся в том, что же такое «грязная» криптовалюта. Представьте себе, что некий хакер украл 100 ВТС, взломав кошелёк компании или получил их любым другим преступным способом. Поскольку каждая монета имеет временную метку и содержит информацию обо всех владельцах, то отследить средства не составляет труда. Существуют способы удаления такой информации, но они слишком сложные и обходятся недёшево. После того как 100 ВТС были украдены, за ними начинают тщательно следить. Как только монеты всплывают на публичных биржах или засвечиваются в частных переводах, то на это тут же обращают внимание эксперты. Если существует возможность блокировки, то деньги замораживаются, а пострадать может новый владелец. Даже если вы честно купили несколько монет, то расплачиваться придётся именно вам, тогда как хакеры получат наличные и уйдут в тень. 

Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать для обмена и покупки криптовалюты только проверенные сервисы. Если вы получили Bitcoin на флэшке, то перед покупкой было бы неплохо проверить монеты в специализированных сервисах. Если актив окажется чистым, то вам ничего не грозит. Мошенники прекрасно осознают риски, поэтому не дадут вам возможность провести проверку. При любом сомнении нужно разорвать контакты с продавцом, поскольку биржи и тем более правоохранительные органы не станут разбираться. Аналитики отмечают, что процент «грязных» монет небольшой, но в некоторых странах он остаётся выше привычного. Например, за первое полугодие российский рынок цифровых активов достиг 2.3 триллиона рублей. Из этих средств около 112 миллиардов были так или иначе связаны с высокорисковыми и незаконными источниками. Крупные покупатели рискуют меньше, а самыми привлекательными считаются монеты, не имеющие вообще никакой истории. Это ВТС, полученные в ходе майнинга и ещё не попавшие на биржи или в руки к другим держателям. Стоят такие монеты дороже, но крупные майнеры предпочитают реализовывать их без участия бирж. Соглашения проводятся с участием заинтересованных сторон и часто происходят при личной встрече. Иногда можно встретить чистые монеты и на биржах, если их туда продадут небольшие фермерские хозяйства. Шансы невелики, но в данном случае важно лишь то, что попытки сэкономить и уйти за рамки закона могут привести к потере значительных средств. 

#криптовалюта #bitcoin #интересное
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