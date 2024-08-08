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Bublik1
Инсайдеры раскрыли подробности PlayStation 5 Pro, способной обеспечить 60 fps@4К в любых играх
По мнению инсайдеров, достигаться это будет не только благодаря аппаратным улучшениям, но и активному использованию ИИ

Продажи PlayStation 5 начались в конце 2020 года, ну а сегодня можно констатировать, что приставка порядком устарела. По итогам 2023 года стало очевидно, что геймеры больше не стоят в очередь за консолью, ведь продажи оказались значительно ниже прогнозируемых. Аналитики считают, что в этом году Sony удастся реализовать ещё меньшее количество устройств, а значит требуется предпринять какие-то меры, позволяющие избежать катастрофы. Прогнозы на 2024 уже пересмотрены, ну главная претензия к PlayStation 5 заключается в том, что приставка больше не может тянуть все новые игры в разрешении 4К, обеспечивая стабильные 60 кадров в секунду. При этом приходится делать сложный выбор, отказываясь от трассировки лучей, ставшей одним из символов консоли текущего поколения.

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По мнению инсайдеров, дела у Sony идут не так плохо, как может показаться, а главная причина для оптимизма – это релиз новой игровой консоли. Предполагается, что PlayStation 5 Pro будет анонсирована в третьем квартале, а продажи её начнутся не раньше октября текущего года. Многие геймеры ждут появления более мощной приставки, а аналитики задаются важными вопросами, точных ответов на которые пока нет. Прежде всего неясно, сколько приставка будет стоить. Если учитывать опыт предыдущего поколения, то для PlayStation 5 Pro будет создана новая ниша, тогда как находящаяся в продаже PlayStation 5 подешевеет незначительно. Вот только положение сегодня сильно отличается от того, что наблюдалось в прошлом поколении. Спрос на актуальные консоли стремительно падает, а значит нужно не только продать как можно больше PlayStation 5 Pro, но и поддержать PlayStation 5. Сделать это без ценовой коррекции невозможно, а многие пользователи указывают на явную нехватку новых игр. Кроме того, уже выходящие проекты стоят слишком дорого, а в результате всё меньше геймеров покупают новинки на старте. 

Это оказывает разрушающее влияние на доходность студий. Разработчики отмечают, что создание блокбастера обходится в разы дороже, чем это было 10 лет назад. Порой даже успешные проекты не способны себя окупить, а релиз на ПК становится неизбежностью, с которой приходится мириться. В какой-то момент геймеры осознали, что им не нужно покупать ещё одно цифровое устройство, ведь на персональные компьютеры игры всё равно выйдут, ну а это серьёзно подорвало позиции Sony, долгие годы рекламировавшей эксклюзивы. Повышение стоимости видеоигр ожидается в следующем поколении, но это может нанести разработчикам ещё более серьёзный урон. Всё больше владельцев PlayStation 5 переходит на ежемесячную подписку, довольствуясь не самыми свежими тайтлами. Не менее важен вопрос быстродействия. Если верить авторам канала Moore's Law is Dead, то PlayStation 5 Pro сможет продемонстрировать 2-кратный прирост количества кадров в секунду в играх. Достигаться это будет разными способами, не все из которых придутся по нраву геймерам. 

Сообщается, что PlayStation 5 Pro будет примерно на 50% быстрее PlayStation 5 за счёт аппаратной части, но также предложит аналогичный прирост скорости за счёт программных улучшений. Идея заключается в новых возможностях фирменной технологии масштабирования Sony под названием Spectral Super Resolution (PSSR). Это прямой аналог DLSS от NVIDIA и FSR от AMD. Отмечается, что за счёт комплексного улучшения всех составляющих удастся достичь действительно впечатляющих результатов. Инсайдеры уверяют, что абсолютно все игры смогут запускаться в разрешении 4К с трассировкой лучей, обеспечивая стабильные 60 кадров в секунду. Данная технология основывается на базе искусственного интеллекта, полагаясь на умные алгоритмы во время обучения. Таким образом PSSR станет больше похожа на PSSR, обеспечивая значительный прирост фреймрейта за счёт программных компонентов. Пока неясно, насколько сильно использование технологии масштабирования будет сказываться на качестве картинки. На компьютерах разработчикам пока не удалось решить данную проблему, а значит мяч на стороне Sony. По мнению многих экспертов, в будущем именно программные комплексы начнут играть решающую роль, обеспечивая заметный прирост быстродействия между поколениями видеокарт и игровых приставок. Проблема в том, что игры становятся всё более требовательными, а разработчики железа просто не поспевают за новыми трендами. Предполагается, что ИИ сможет решить все накопившиеся проблемы, оказывая незначительное влияние на качество картинки. 

#playstation #playstation 5 pro
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PS5 Pro будет в два раза мощнее базовой модели за счет масштабирования PSSR и аппаратных улучшений
Продажи Sony PlayStation 5 достигли 61 миллиона
Sony отгрузила более 61 миллиона консолей PlayStation 5 по всему миру
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