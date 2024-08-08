Иногда в продажу поступают процессоры, которые надолго остаются в памяти пользователей, вызывая только приятные воспоминания. Пожалуй, одним из таких камней стал Core i5-2500K, обладающий действительно уникальными возможностями. Даже со штатным кулером вы могли легко поднять тактовую частоту с 3.7 ГГц до 4 ГГц, но немного потратившись покорялись и более высокие показатели. Благодаря этому разогнанный Core i5-2500K оказывался быстрее находящихся в тот момент на рынке флагманов, но сборка обходилась намного дешевле.

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В те времена в голову боссов Intel ещё не пришла гениальная мысль, разрешить разгон только на флагманском чипсете, благодаря чему к лагерю оверклокеров могли присоединиться многочисленный любители и энтузиасты. Сегодня полупроводниковым миром правят жёсткие правила, а производители выкачивают из потенциальных покупателей баснословные суммы. Самые быстрые видеокарты стоят почти 2000 долларов, ну а купить флагманский процессор дешевле 600 долларов невозможно. Добавим, что в далёкие времена Intel ещё не начала халтурить, ну а в текущем поколении флагманы горят с невероятной скоростью. Что же, перед нами два процессора, а сегодня мы попытаемся понять, насколько новый Core i5-14600K прибавил по сравнению с Core i5-2500K за почти 13 лет.

Напомним, 4-ядерный камень поступил в продажу в 1 квартале 2011 года, тогда как Core i5-14600K стал доступен осенью 2023. Тесты проведены командой TheSpyHood, ну а мы предлагаем вам ознакомиться с результатами. Вначале игры запускались на максимальных настройках графики в разрешении 1080р, а после и с использованием более требовательного 2К. Важно учитывать, что Core i5-2500K никогда не покажет вам столько же кадров в секунду, как в тесте, поскольку здесь используется видеокарта GeForce RTX 4090. Это самая быстрая видеокарта на рынке, а значит результаты нужно воспринимать исключительно с теоретической точки зрения. Если у вас установлена видеокарта за 30 тысяч рублей, то показатели в играх будут значительно ниже по обоим процессорам.

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Если подводить краткий итог тестирования, то можно констатировать более чем двукратный разрыв между процессорами. Оба камня работали в стоке, а значит при желании сделать отставание Core i5-2500K не таким критичным не очень сложно. А вот разгон Core i5-14600K вам обойдётся очень дорого. Прежде всего потребуется действительно качественная система жидкостного охлаждения. Обойтись без материнской платы за 30 тысяч рублей и дороже не получится, но даже после этого можно рассчитывать на скромные 5-7%. Владельцы Core i5-2500K подтвердят, что раньше потенциал процессоров был выше, ну а сегодня разгоном занимаются только зажиточные энтузиасты. В разрешении 2К Core i5-14600K также демонстрирует двукратный разрыв, ну а всё это говорит о том, что пользоваться старыми компьютерами сегодня уже нельзя. Даже если вы поставите очень дорогую и мощную видеокарту, то потеря окажется критичной и не соответствует глупой экономии.

На самом деле покупать процессор Core i5-14600K мы вам не советуем. Продукция Intel сталкивается со значительными проблемами и может сгореть в любой момент. Особенно низкую стабильность обеспечивают процессоры с разгонным потенциалом, к числу которых принадлежит и Core i5-14600K. Именно поэтому обратим внимание на процессоры AMD. Начать можно с Ryzen 5 7600X, который предлагает очень неплохую скорость в играх и хорошо справляется с любыми задачами, стоящими на пути рядовых пользователей. Система сможет работать быстро и стабильно, ну а за счёт использования платформы АМ5 можно рассчитывать на длительный жизненный цикл. Кстати, если вы купите не самую бюджетную материнскую плату, то сможете попробовать свои силы в разгоне. Не ждите чудес, ведь современные процессоры выжаты с завода и очень плохо поддаются повышению тактовых частот. Несмотря на это даже с материнской платой за 15 тысяч вы вполне можете примкнуть к лагерю оверклокеров, получая такую возможность за скромную доплату.

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Ryzen 7 7700X стоит сколько же, как и Core i5-14600K, но не имеет проблем со стабильностью. В рабочих задачах процессор Intel выходит вперёд, но заметить это вы сможете только в синтетических тестах. Ryzen 7 7700X обеспечивает отличные показатели в играх и понравится энтузиастам. Если купить нормальную видеокарту, то можно смело запускать все игры даже в разрешении 4К, но для этого придётся сильно потратиться. Ну и для любителей экстрима в продаже есть Ryzen 7 7800X3D. Это почти самый быстрый процессор на рынке, обеспечивающий ультимативную производительность (в играх) там, где конкуренты из лагеря Intel перегорают и улетают в мусорный бак. Ryzen 7 7800X3D не разгоняется, но это его единственный недостаток. На самом деле быстрее пока и не нужно, ведь в любой игре с таким процессором можно не переживать о падениях фрамрейта и низком количестве кадров в секунду. Стоит такой камень недёшево, но данный ценовой сегмент никогда не был массовым. Для тех, кто хочет получить нормальную производительность за разумную стоимость, существует Ryzen 5 7600X. Как уже отмечалось выше, он не только демонстрирует впечатляющие показатели во всех сценариях, но и обойдётся вам недорого. Напомним, все указанные процессоры AMD требуют материнские платы, способные обеспечить теплопакет от 120 Вт. Таким образом бюджетные материнские платы с чипсетом А620 нам не подойдут. Учитывайте этот момент при сборке системного блока. Для разгона не обязательно выбирать материнскую плату из экстремальной серии, ведь инвестиции всё равно не окупятся.



