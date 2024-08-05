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Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми

Необходимо признать, что рано или поздно большей части пользователей придётся переходить на Windows 11, ведь жизненный цикл Windows 10 завершается ровно через год
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Когда Windows 11 только начала продаваться, представители Microsoft из кожи вон лезли, пытаясь заработать как можно больше денег. О заявлениях никогда не менять Windows 10, давно забыли, ну а уже через год самая популярная настольная операционная система завершит свой жизненный цикл. Это может показаться удивительным, но даже сегодня хороших альтернатив нет. Windows 11 вызывает сомнения, ну а до выхода Windows 12 дело так и не дошло. Крупные компании предпочитают отсиживаться на «Десятке», тогда как геймеры массово переходят на самую новую версию настольной операционной системы. 

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Судя по всему, причина не в том, что любители компьютерных игр любят эксперименты. На самом деле всё сводится к рекламной компании, которую проводила Microsoft. Утверждалось, что новая ОС гораздо лучше справляется с компьютерными играми, что в значительной степени способствовало интересу со стороны геймеров. Кто-то пишет, что его компьютер стал работать быстрее после перехода на Windows 11, тогда как другие уверяют, что стало намного хуже. Многие давно забыли о рекламе, ну а авторы канала Hardware Unboxed решили разобраться в вопросе детально. Были взяты две операционные системы и протестированы с 13-ю популярными играми. 

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Изучить полное тестирование вы можете по ссылке в конце материала, а мы подведём краткие итоги. Прежде всего хотим разочаровать геймеров, которые перешли на новую операционную систему, ведь Windows 11 не смогла прийти к финишу первой. Многим это покажется удивительным, но в большинстве игр лидирует Windows 10. Сами блогеры полагают, что причина в том, что новая ОС имеет больше компонентов, поэтому оказывает негативное влияние на быстродействие компьютера. Одно и то же железо будет работать на двух операционных системах почти одинаково, но Windows 10 всё же оказывается лучше. Если обратить внимание на результаты, то можно убедиться, что различия небольшие и редко превышают 2%. Если не проводить специальных тестов, то во время игры заметить такую разницу не выйдет. 

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Это значит, что никакой заметной разницы между операционными системами нет. Пользуйтесь той, что вам больше нравится, ну а через год будет ясно, нужно ли переходить на Windows 11, или же можно продолжить работать на Windows 10. Если присмотреться к результатам теста более предметно, то можно убедиться в том, что на производительность гораздо большее влияние оказывает процессор. В тесте использовалась GeForce RTX 4090, но в данном случае важно лишь то, что попытки настраивать свой компьютер, удалять программное обеспечение и чистить мусор оказывают минимальное влияние на количество кадров в играх. Гораздо лучше купить новый процессор, что доказывает проведённый тест. Как видите, максимальную производительность удаётся получить только с процессором Ryzen 7 7800X3D. Камень AMD демонстрирует очень высокие показатели, но обходится дешевле Core i7-14700K, который разместился ан втором месте. Учтите, что речь идёт о процессоре Intel последнего поколения, а значит проблема выхода из строя станет для вас вполне реальной. Разработчик пока не смог выпустить исправление BIOS, а в результате многочисленные владельцы ежедневно сталкиваются с проблемами со стабильностью. 

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Неплохо себя показывают Ryzen 7 7700X и Core i7-12700K, ну а фанатам Intel мы советуем присмотреться к продукции AMD. Core i7-12700K не имеет проблем со стабильностью, но он основан на сокете LGA 1700, а значит вы не сможете с выходом нового поколения сделать апгрейд. В то же время Ryzen 7 7700X может и стоит дороже, но основывается на платформе АМ5. Представители разработчика уверяют, что продолжат выпускать процессоры на базе данного сокета даже после 2026 года, ну а это говорит о значительном преимуществе Ryzen 7 7700X. Если вы хотите купить такой компьютер, который будет легко усилить через 3 года, то смотреть в сторону Core i7-12700K мы вам не советуем. 

Чем дешевле процессор, тем меньше вы получите кадров в секунду. Что поделать, массовый геймер не готов тратить 40 тысяч на процессор, а значит нужно искать менее дорогие альтернативы. Например, в продаже можно встретить Ryzen 7 7700, демонстрирующий приличные показатели в играх. Камень также основан на сокете АМ5, но стоит ощутимо дешевле. По своим скоростным характеристикам он примерно соответствует Core i7-12700K, но останется актуальным гораздо дольше за счёт платформы АМ5. Если вы хотите собрать бюджетную станцию, которая будет способна отлично работать не только под Windows 10, но справится с ещё не вышедшей Windows 12, то можно присмотреться к Ryzen 5 7500F. Это недорогой камень, предлагающий сбалансированную производительность и отлично показывающий себя в играх. Он также подключается к сокету АМ5, что гарантирует ему длительный жизненный цикл. 

Переходить на Windows 11 всё равно придётся. Кто-то сделал это уже вчера, тогда как другие только задумываются об установке новой операционной системы. После того как Windows 10 прекратит получать обновления безопасности, не случится ничего страшного. Вы сможете установить популярный антивирус и спокойно играть в игры и сидеть в интернете. Проблема лишь в том, что со временем поддержка этой операционной системы начнёт снижаться. Через пару лет от Windows 10 откажется Google, ну а ещё раньше игры под неё выпускать перестанут разработчики компьютерных игр. Оптимизировать продукт под одну операционную систему гораздо проще, ну а пока вы можете смело наслаждаться тем, что «Десятка» даёт вам пару дополнительных кадров в секунду во всех играх. 


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