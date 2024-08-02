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Почему в 2024 году не стоит отказываться от HDD, и какой SSD купить для игр и рабочих задач

Сегодня не всем пользователям нужен жёсткий диск, но бывают ситуации, когда без накопителя большого объёма просто не обойтись
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Несмотря на то, что на дворе вторая половина 2024 года, находятся геймеры, которые всё ещё не перешли на твердотельные накопители. Кто-то просто жадничает, ну а у других нет денег на обновление компьютера. Владельцы жёстких дисков пытаются запускать на них современные игры, рассказывая о пользе здоровой экономии. Пожалуй, лучше не спорить с этими товарищами, ведь у нас есть результаты тестирования, свидетельствующие об ошибочности стратегии диванных экономистов. 

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По ссылке вы можете увидеть, насколько плохо себя показывают жёсткие диски во время запуска той или иной игры. Тестирование доказывает, что в актуальном компьютере должен стоять SSD, ну а геймеры обязаны избавиться от старой технологии как можно скорее. И вот тут выясняется, что многие просто не знают, какой именно твердотельный накопитель им следует купить. По этому поводу уже было написано масса полезных статей, но вопросы всё равно остаются. Что же, давайте сделаем небольшой обзор и ответим на наиболее часто возникающие вопросы. 

Предположим, что у вас есть офисный системный блок или ноутбук, который требуется привести в чувства. Покупать жёсткий диск строго не рекомендуется, а вот недорогой SSD будет весьма кстати. В каждом сегменте есть свои лидеры и аутсайдеры, ну а мы пойдём простым путём, предлагая присмотреться к продукции Apacer. Эта компания выпускает неплохие твердотельные накопители, но дело даже не в качестве, ведь мы ищем SSD, который усилит компьютер с минимальными финансовыми потерями. Пожалуй, 512 Гб достаточно для обеспечения приличного количества свободного пространства, а значит кроме офисных приложений можно установить несколько классических игр и даже закачать пару сериалов. Не ожидайте рекордной скорости, но в целом старый компьютер или ноутбук будут работать на переделе своих возможностей. Используйте этот SSD в качестве системного диска. Вы удивитесь, как быстро установится операционная система, не говоря уже о том, что браузер начнёт работать молниеносно. 

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Иногда просто нужно купить твердотельный накопитель, который будет нормально справляться со своими задачами. Что же, если вам требуется заманить системный диск, то ничего лучше Kingston NV2 не найти. Цена здесь низкая, а скорость позволит не волноваться о задержках и медленной работе компьютера. Если вы обратите внимание на указанное выше тестирование, то сможете заметить, что даже старые SSD, подключаемые к материнской плате по интерфейсу SATA 3, почти не отстают о скоростных твердотельных накопителей в играх. Выясняется, что увидеть максимальную скорость вы можете только в синтетических тестах, тогда как на реальную производительность цифры в характеристиках никакого влияния не оказывают. Жизненный цикл всё равно будет выше, чем требуется любому пользователю, а количество брака в данном сегменте минимально. Можно выбрать между SSD Kingston NV2 ёмкостью на 1 Тб и 2 Тб. Первый больше подойдёт для домашнего компьютера, в котором не требуется слишком много свободного пространства, тогда как второй понравится геймерам. На дополнительный Тб вы сможете записать десяток игр, а после проходить их долгими осенними вечерами. Мы рекомендуем взять накопитель на 2 Тб, поскольку разница в цене минимальная, но выбор остаётся за вами. Установить такой SSD в ноутбук не выйдет, поскольку новые лэптопы построены на другом интерфейсе подключения. 

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Ну а если вам хочется прикоснуться к новым технологиями, потратив на это дополнительные 10 тысяч рублей (или больше), то мы рекомендуем вам купить Samsung 990 PRO. Это один из самых быстрых твердотельных накопителей в своём классе, скоростные показатели которого достигают пиковых для интерфейса подключения PCIe 4.0. SSD может записывать и читать файлы со скоростью свыше 7000 МБ/с, что в несколько раз выше показателей указанного выше Kingston NV2. Помните, что в играх оба твердотельных накопителя покажут примерно равную скорость, но даже это не предел, ведь в продаже есть и более быстрые устройства. 

К примеру, твердотельный накопитель Adata поддерживает интерфейс PCIe 5.0, что позволяет ему читать и записывать файлы со скоростью 10 000 МБ/с. Для того чтобы прикоснуться к такой технологии, придётся купить дорогостоящую материнскую плату. Массовые модели способны предложить только интерфейс PCIe 4.0, но мы с вами уже знаем, что скорость вашего компьютера не увеличится, даже если вы купите самый быстрый твердотельный накопитель. Увидеть разницу вы сможете только в синтетических тестах, но заплатите за такое удовольствие в 2 раза больше других геймеров. 

Не забывайте, что жёсткие диски ни куда не делись. Для запуска игр HDD уже не подходят, но прекрасно справляются с хранением любых других файлов. Купите SSD нужного объёма. Запишите на него операционную систему, программное обеспечение и игры, ну а для всего остального используйте жёсткий диск. Как видите, Seagate ёмкостью 10 Тб стоит столько же, сколько скоростной твердотельный накопитель последнего поколения. А между тем свободного пространства вы получите в 5 раз больше, что позволит превратить жёсткий диск в идеальный файловый архив. Храните там семейные фотографии, видео и просто скачанные из сети фильмы. Некоторые владельцы компьютеров работают с большими файлами, а значит нуждаются в старых добрых HDD. Не всем сегодня нужно много свободного пространства. Фильм можно скачать в любой момент, или посмотреть в онлайне в хорошем качестве. Именно поэтому дома всё реже встречаются жёсткие диски. Мы вас не агитируем их покупать, но ставим в известно, что старая технология имеет свои преимущества, а значит востребована в определённых кругах. 

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