Луна могла бы находиться дальше, что привело бы к снижению влияния приливных сил на Землю

Луна является естественным спутником нашей планеты и оказывает на Землю более сильное влияние, чем считают многие обыватели. Наиболее заметны гравитационные силы, а все мы видели приливы и отливы, вызываемые притяжением Луны. Приливные силы создают циклические подъёмы и спады уровня воды, что имеет важное значение для экосистем прибрежных зон и морской навигации. На самом деле влияние Луны на Землю не ограничивается только приливами. Гравитационное взаимодействие Луны и Земли способствует стабилизации оси вращения нашей планеты. Эта стабилизация помогает поддерживать устойчивость климата, предотвращая резкие колебания в наклоне оси, которые могли бы вызвать экстремальные изменения сезонов и климатических условий. Луна также играет роль в замедлении вращения Земли. Из-за приливных сил, возникающих между Землей и Луной, наша планета постепенно теряет часть своей вращательной энергии. В результате день на Земле удлиняется примерно на 1,5 миллисекунды за столетие.

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Кроме того, Луна влияет на биологические и экологические процессы. Например, многие морские организмы зависят от лунных циклов в плане размножения и миграции. Лунный свет также оказывает влияние на поведение некоторых наземных животных, ну а много столетий человечество не могло понять, как и когда образовался спутник Земли. Какое-то время назад научное сообщество пришло к консенсусу. Считается, что Луна образовалась в результате столкновения Земли с объектом размером с Марс миллиарды лет назад. Современная теория предполагает, что Луна появилась около 4.5 миллиардов лет назад, вскоре после образования Солнечной системы, в результате столкновения Земли с протопланетой Тейя. Обломки от этого удара сформировали Луну, которая постепенно удалялась от Земли. И всё бы ничего, но учёные приходят к выводам, что на самом деле формирование Луны было не таким линейным, как принято считать.

Команда ученых из Университета Невады, возглавляемая Стивеном Леппом, недавно опубликовала результаты исследования, в котором изучается динамика материала, выброшенного при столкновении. Согласно их выводам, сразу после образования Луна находилась на расстоянии около 5% от её текущей орбиты. Постепенно, из-за приливных эффектов, она отдалилась на нынешнее расстояние в среднем 384 400 км. Исследование также показало, что значительная часть обломков осела на Земле, а другая часть сформировала Луну, в то время как некоторые обломки были выброшены в космос. Поверхность Луны была покрыта следами ударов и кратеров, а вулканическая активность способствовала формированию лунных морей. Луна движется по слегка эллиптической орбите с эксцентриситетом 0,0549, находясь на расстоянии от 364 397 километров до 406 731 километров от Земли. В ранние годы связка Земля-Луна была менее стабильной, а частицы в облаке мусора совершали хаотичные движения. Команда учёных изучила эволюцию орбит частиц в этой системе и обнаружила, что наиболее стабильными были полярные орбиты. Эти орбиты существовали вокруг системы Земля-Луна сразу после формирования Луны. Со временем, по мере увеличения расстояния между Землёй и Луной, область, где могли существовать такие орбиты, уменьшалась.

Сегодня стабильные полярные орбиты не существуют, поскольку узловая прецессия, вызванная влиянием Солнца, доминирует. Учёные заключили, что наличие полярно-орбитального материала могло способствовать росту эксцентриситета системы Земля-Луна. Таким образом, если бы во время удара Теи было выброшено больше материала, то Луна находилась бы дальше от Земли. Это привело бы к формированию совершенно иной экосистемы, отличной от того, что мы видим сегодня. Приливные силы оказались бы не такими значительными, а ночью было бы намного темнее. К счастью, всё сложилось так, что жизнь на Земле стала возможна, но любое отклонение в ту или иную сторону могло бы привести к тому, что поверхность нашей планеты выглядела бы иначе.