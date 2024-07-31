Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Исследователи полагают, что другое расположение Луны могло бы сильно изменить облик нашей планеты
Луна могла бы находиться дальше, что привело бы к снижению влияния приливных сил на Землю

Луна является естественным спутником нашей планеты и оказывает на Землю более сильное влияние, чем считают многие обыватели. Наиболее заметны гравитационные силы, а все мы видели приливы и отливы, вызываемые притяжением Луны. Приливные силы создают циклические подъёмы и спады уровня воды, что имеет важное значение для экосистем прибрежных зон и морской навигации. На самом деле влияние Луны на Землю не ограничивается только приливами. Гравитационное взаимодействие Луны и Земли способствует стабилизации оси вращения нашей планеты. Эта стабилизация помогает поддерживать устойчивость климата, предотвращая резкие колебания в наклоне оси, которые могли бы вызвать экстремальные изменения сезонов и климатических условий. Луна также играет роль в замедлении вращения Земли. Из-за приливных сил, возникающих между Землей и Луной, наша планета постепенно теряет часть своей вращательной энергии. В результате день на Земле удлиняется примерно на 1,5 миллисекунды за столетие. 

реклама

Кроме того, Луна влияет на биологические и экологические процессы. Например, многие морские организмы зависят от лунных циклов в плане размножения и миграции. Лунный свет также оказывает влияние на поведение некоторых наземных животных, ну а много столетий человечество не могло понять, как и когда образовался спутник Земли. Какое-то время назад научное сообщество пришло к консенсусу. Считается, что Луна образовалась в результате столкновения Земли с объектом размером с Марс миллиарды лет назад. Современная теория предполагает, что Луна появилась около 4.5 миллиардов лет назад, вскоре после образования Солнечной системы, в результате столкновения Земли с протопланетой Тейя. Обломки от этого удара сформировали Луну, которая постепенно удалялась от Земли. И всё бы ничего, но учёные приходят к выводам, что на самом деле формирование Луны было не таким линейным, как принято считать. 

Команда ученых из Университета Невады, возглавляемая Стивеном Леппом, недавно опубликовала результаты исследования, в котором изучается динамика материала, выброшенного при столкновении. Согласно их выводам, сразу после образования Луна находилась на расстоянии около 5% от её текущей орбиты. Постепенно, из-за приливных эффектов, она отдалилась на нынешнее расстояние в среднем 384 400 км. Исследование также показало, что значительная часть обломков осела на Земле, а другая часть сформировала Луну, в то время как некоторые обломки были выброшены в космос. Поверхность Луны была покрыта следами ударов и кратеров, а вулканическая активность способствовала формированию лунных морей. Луна движется по слегка эллиптической орбите с эксцентриситетом 0,0549, находясь на расстоянии от 364 397 километров до 406 731 километров от Земли. В ранние годы связка Земля-Луна была менее стабильной, а частицы в облаке мусора совершали хаотичные движения. Команда учёных изучила эволюцию орбит частиц в этой системе и обнаружила, что наиболее стабильными были полярные орбиты. Эти орбиты существовали вокруг системы Земля-Луна сразу после формирования Луны. Со временем, по мере увеличения расстояния между Землёй и Луной, область, где могли существовать такие орбиты, уменьшалась.

Сегодня стабильные полярные орбиты не существуют, поскольку узловая прецессия, вызванная влиянием Солнца, доминирует. Учёные заключили, что наличие полярно-орбитального материала могло способствовать росту эксцентриситета системы Земля-Луна. Таким образом, если бы во время удара Теи было выброшено больше материала, то Луна находилась бы дальше от Земли. Это привело бы к формированию совершенно иной экосистемы, отличной от того, что мы видим сегодня. Приливные силы оказались бы не такими значительными, а ночью было бы намного темнее. К счастью, всё сложилось так, что жизнь на Земле стала возможна, но любое отклонение в ту или иную сторону могло бы привести к тому, что поверхность нашей планеты выглядела бы иначе. 

#космос #наука #луна #интересное #земля
+
Написать комментарий (0)
Геймер посчитал Elden Ring слишком сложной и подал в суд на разработчиков игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
16
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
3
В России продолжается разработка "Искандер-1000" – ракетного комплекса с дальностью пуска до 1000 км
1
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
4
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
1
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
+
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
11
Новый трейлер Warhammer 40,000: Space Marine 2 демонстрирует цепной меч и многое другое
+
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
7
Google обновила Android Auto до версии 12.5
1
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2
Глава NVIDIA представил концепцию «физического ИИ», для которого требуются три компьютерные системы
+
Метро Минска получило первый суперсовременный поезд «Минск 2024» российского производства
1
Федеральную трассу М-8 «Холмогоры» расширят до четырёх полос
+
Samsung выпустила флэш-накопитель USB 3.2 Type-C емкостью 512 ГБ со скоростью чтения до 400 МБ/с
2
152-мм снаряд Мсты-С поразил очередной танк Abrams ВСУ
2
Президент Финляндии: Украина стала сильнее для начала переговоров с Россией
12
Snapdragon 4s Gen 2 не получит поддержки экранов 120 Гц и камер 108 Мп
+
NYT: Потеря Урожайного и Старомайорского стала ещё одним символическим ударом для Украины
+
На юге России запустят завод по производству батареек
5

Популярные статьи

Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
15
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
12
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
24
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
8
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
43
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
6
Простые правила обслуживания видеокарты, которые должен знать каждый уважающий себя геймер
14
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
15
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
16
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
18:56
Пусть платят. У нас в Новосибирске 600 единовременка. В принципе не такие и большие з/п у контрактников если не на передке. На одном патриотизме конечно можно продержаться, но на северах и в столица...
Путин одним указом в два раза поднял выплату за контракт с Минобороны – до 400 000 рублей
greeple
18:50
Бублик новое видео на ютубе нашёл. Значит надо статью на него написать, на чужом труде грех не заработать.
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
Михаил Корольчук
18:50
Ага, может быть когда Путин сдохнет, не раньше;))
Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
Михаил Бреус
18:47
Да одинаковы 1066 и 588 как были так и остались, где-то быстрее та, где то эта, вопреки мнению, что амд с годами лучшает, походу начиная с паскаля это не актуально для красных. https://youtu.be/PDxX4i...
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
KillerOK
18:47
100% А если к этому ещё добавить то, что этот ТруСсыкун через время свои комменты втихаря подтирает, а то и вовсе надцатый раз меняет аккаунт, то смысла вступать с ним в дискуссию вообще нет от слова...
Путин одним указом в два раза поднял выплату за контракт с Минобороны – до 400 000 рублей
lighteon
18:40
Я обычно пукаю, естественный газообмен никто не отменял...
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
VRoman
18:27
Ну пару лет ждать не обязательно. Просто иногда интернет надо открывать и искать хорошие цены. Как раз вчера видел Minisforum Venus UM790 Pro с 7940HS, 32 ГБ памяти и 1 ТВ SSD всего за $450 с налогами...
Блогер Golden Pig Upgrade поставил AMD Radeon 890M и 880M выше мобильных GTX 1650 Ti и 1650
FelsheR-BANz
18:26
Не хрюкай якудза, палишся.
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
Ник Хобо
18:22
Сначала всячески убивали его, выпиливая поддержку для разных устройств, обвешивали рекламой. А теперь, когда все нашли себе что-то, спохватились. Скоро еще наверное и как с браузером будут, при запуск...
Microsoft убирает назойливую рекламу из Skype, рассчитывая привлечь больше пользователей
Алексей Полянский
18:19
Жестко тебе моск промыли)) как же ты живешь без него, хм...
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем