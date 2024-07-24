Вот только Киев не получит реальных денег, ведь все средства заберут функционеры из Брюсселя

Известно, что уже этой осенью Европа передаст Украине более миллиарда евро, полученных от доходов, ранее замороженных российских средств. Решение было согласовано больше месяца назад, но реализация его встречает на пути всё больше препятствий. Ранее в прессе писали, что Саудовская Аравия не согласна с подобными решениями и пригрозила европейским чиновникам односторонней продажей ценных бумаг. Под удар могут попасть французские долгосрочные облигации, что самым негативным образом отразится на экономике ЕС. В руках Саудовской Аравии не так много рычагов для давления, но проблема в том, что аналогичному шагу могут последовать и другие государства. Риски остаются слишком высокими, но давление со стороны США ещё выше. Правящие элиты Европы зависимы от решений Белого дома, поэтому всё реже проводят политику, направленную на отстаивание собственных интересов. Похоже, ЕС стремится оттянуть неизбежное, но не готов ссориться с США.

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Напомним, ранее представители G7 согласовали программу выделения Украине 50 миллиардов долларов. Деньги начнут поступать уже в 2024 году и будут взяты из средств, получаемых от доходов от размещения российских активов. Эксперты называют такой шаг странным, поскольку в год можно рассчитывать на 2-3 миллиарда долларов. Подробности соглашения между странами G7 держатся в тайне, ну а всё идёт к тому, что европейские бюрократы планируют ещё несколько десятилетий удерживать российские средства. В Bloomberg пишут, что функционеры ЕС хотят изменить правила пересмотра санкционной политики, так или иначе оказывающие влияние на судьбу российских денег. Брюссель предложил новый законопроект, в рамках которого сроки заморозки можно увеличить в несколько раз. Такое решение выгодно американским ястребам, поскольку влечёт за собой целый ряд последствий. Так, в настоящее время санкции против России продлеваются каждые полгода. Поскольку ограничения предусматривают целый спектр вопросов, то голосовать по каждому пункту не приходится.

В последнее время договариваться стало всё сложнее, но более длительная заморозка развяжет ястребам Вашингтона руки. Согласно документу, попавшему в руки журналистов, предлагается либо бессрочная заморозка с возможностью пересмотра при необходимости, либо продление санкций на 18, 24 или 36 месяцев. Более реалистичным вариантом называется расширение сроков пересмотра до 18 месяцев, но даже это позволит усилить давление на российские активы. США продолжают оказывать давление на европейских политиков. Многие местные аналитики предупреждают власти о последствиях. Звучат неутешительные прогнозы, ведь европейская валюта может стать токсичной, а многие страны начнут отказываться от неё в качестве резервной. Доверие к европейским финансовым институтам будет подорвано, что в конечном итоге приведёт к падению экономики. Всё это не волнует власти США, которые намерены заставить Европу платить по украинским счетам. Что примечательно, наличными Киев почти ничего не получит. Из более миллиарда евро, которые поступят этой осенью, вся сумма пойдёт на закупку оружия. Проще говоря, если раньше Европа просто дарила Зеленскому ракеты, танки и системы ПВО, то теперь будет продавать. В качестве оплаты начнут брать деньги из российских средств, но всё это ничего не изменит в украинском конфликте.

Аналитики пишут, что возможности ЕС в плане передаче оружия крайне ограничены. Больше, чем ЕС может дать здесь и сейчас, отправить больше нечего. Темпы производства растут медленно, ну а несколько миллиардов евро не сыграют никакой роли в финансовом благополучии Европы. Именно поэтому озвученные выше решения рассматриваются как исключительно политические. Брюссель посылает сигнал в Вашингтон, обещая и дальше двигаться в фарватере американской политики. Второй сигнал посылается в Москву, поскольку речь идёт уже не о заморозке, а о полной конфискации. Пока неясно, какое решение будет принято, но всё идёт к тому, что Россия не сможет получить свои деньги ещё очень долго. Если доступ к ним вообще откроется когда-либо.