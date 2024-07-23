Уже несколько месяцев ведущие технологические издания планеты смакуют проблемы с процессорами Intel. Известно, что чаще всего страдают флагманы двух последних поколений, но в целом сложности наблюдаются даже с серией Core i7. Все попытки решить проблему не увенчались успехом, а все существующие исправления в BIOS способны лишь снизить процент сбоев. Многие эксперты пишут, что даже при соблюдении всех условий процессор может выйти из строя, ну а это довольно ощутимая потеря, ведь камень стоит около 600 долларов.

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Эксперты спорят о том, к какому классу относится проблема, ну а многие приходят к выводу, что речь идёт об ошибках в проектировании. Якобы, инженеры Intel оказались невнимательны, ну а в итоге проблема имеет аппаратный характер. Окисление может возникнуть без видимых причин, а снижение напряжения или попытки следовать рекомендациям производителя лишь немногим улучшают ситуацию. Похоже, руководство Intel не согласно с такой постановкой вопроса, поскольку сегодня было опубликовано официальное заявление компании. В пресс-релизе сказано, что причиной сбоев в процессорах является ошибочный микрокод, который вызывает запрос повышенного напряжения. В этом случае процессор начинал работать за пределами допустимых значений, что влечёт за собой сбои. Обновление микрокода, которое планируется выпустить к середине августа, устранит проблему для всех актуальных процессоров. А вот пользователи, которые уже столкнулись с ошибками, не смогут вернуть камни к жизни. Всем пострадавшим предлагается обратиться в службу поддержки. Представители Intel уверяют, что готовы предоставить полноценную замену без дополнительных условий.

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Пока неясно, насколько подобное заявление окажется правдоподобным, ведь все ранее принимаемые усилия не привели к значительным результатам. Судя по всему, многие энтузиасты спокойно относятся к озвученным выше проблемам, поскольку цены на флагманы Intel остаются высокими как на глобальном рынке, так и в российской рознице. Обратите внимание, сегодня за Core i9-13900K просят 55 тысяч рублей, а между тем процессор не является самым быстрым и энергоэффективным. Учитывая массу проблем, покупка его кажется весьма странным шагом. Ничуть не лучше Core i9-14900K. Аналогичные процессоры горят не только у рядовых пользователей, но и у авторов технологических порталов, лишь усиливая давление на Intel. Мы рекомендуем нашим читателям держаться от подобных процессоров как можно дальше, поскольку в продаже есть и более выгодные предложения.

Пожалуй, ничего быстрее Ryzen 7 7800X3D за свои деньги купить невозможно. Это один из самых скоростных камней на рынке, который способен на равных конкурировать с Core i9-14900K. Процессор AMD не подвержен сбоям, поэтому выгодно смотрится на фоне своего менее удачливого оппонента. Стоит помнить, что Ryzen 7 7800X3D основан на сокете АМ5, ну а это гарантирует вашей системе длительный период технической поддержки. Представители AMD уверяют, что процессоры на базе этого сокета будут выходить даже после 2026 года, ну а это значит, что в будущем провести апгрейд компьютера можно будет без особого труда. К примеру, серия Ryzen 9000 окажется доступна уже 31 июля, ну а процессоры серии Ryzen 9000X3D могут поступить на прилавки магазинов этой осенью. Даже после этого Ryzen 7 7800X3D останется одним из наиболее скоростных решений, а значит задуматься об апгрейде будет не поздно и в 2026 году. При этом Ryzen 7 7800X3D стоит 45 тысяч рублей, тогда как за Core i9-14900K просят больше 60 тысяч.

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Нужно учитывать, что логика в покупке более мощного процессора для игр оправдана только в том случае, если вы намерены приобрести или уже владеете дорогой видеокартой. Простой пример, если у вас скромная GeForce RTX 4060 Ti, то можно не гнаться за флагманским процессором. В этом случае вам хватит и потенциала Ryzen 7 7700, который обеспечивает приличное быстродействие по сходной цене. В пользу покупки такого камня говорит не только его конечная стоимость, но и возможность использования недорогих материнских плат. Под Ryzen 7 7700 будет идеально подходить плата на базе чипсета А620, что в конечном итоге сделает вашу систему быстрой и экономной.

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Скорее всего, даже если у вас будет видеокарта уровня GeForce RTX 4070 SUPER, то заметить разницу между процессором уровня Ryzen 7 7700 и Ryzen 7 7800X3D окажется непросто. Значимые детали станут видны только в синтетических тестах, тогда как в играх большая часть процессоров нового поколения показывает себя отлично. Если не считать процессоров Intel. Как уже было сказано, Core i9-14900K не только дорогой, но и нестабильный, а пока даже разработчик не может решить возникающие проблемы. Смысл покупки флагманского процессора появляется только в том случае, если вы нацелены на видеокарту уровня GeForce RTX 4080 SUPER. Здесь вы можете получить доступ ко всем играм в разрешении 4К, но стоит такое удовольствие очень дорого.

Таким образом из данного материала можно сделать следующие выводы: процессоры Intel стоят дороже, но пока не могут похвастать стабильностью. Разработчик обещает решить все проблемы, но подобные заявления мы уже слышали, а значит верить им или нет, пока неясно. Ryzen 7 7800X3D предлагает лучшие возможности за свои деньги и в играх не уступает флагманам Intel. Вот только флагманы нужны далеко не всем геймерам, поскольку без мощной видеокарты логика покупки такого процессора пропадает. Для покорения вершин синтетических тестов и запуска любых игр в 4К вам понадобится видеокарта уровня GeForce RTX 4080 SUPER, способная в полной мере раскрыть потенциал даже самого дорогого процессора. Для всех остальных даже 8-ядерного Ryzen 7 7700 будет вполне достаточно.