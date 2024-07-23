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Bublik1
Google передумала удалять сторонние файлы cookie из браузера Chrome под давлением рекламодателей
Решение окажет негативный эффект на бизнес, ну а этого допускать Google не хочет

Компания Google объявила о намерении сохранить сторонние файлы cookie в своём браузере Chrome, несмотря на ранее данные обещания отказаться от них. Причина лежит в давлении со стороны рекламодателей, многие из которых открыто заявили, что отказ от файлов cookie браузере сильно ограничит их возможности по сбору данных для персонализации рекламы и сделает их зависимыми от баз данных пользователей Google. Если говорить простыми словами, то крупные компании, размещающие рекламу в браузере, хотят и дальше следить за каждым шагом пользователей. Это противоречит ранее принятым решениям Google, но прекрасно укладывается в логику получения сверхприбыли технологического гиганта. 

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Напомним, управление по конкуренции и рынкам Британии (CMA) внимательно изучило план Google по отказу от сторонних файлов cookie. Специалисты ведомства заявляли, что такой шаг может оказать негативное влияния на конкуренцию в сфере цифровой рекламы. Вместо полного отказа компания предложила новый интерфейс в Chrome, который позволит пользователям делать осознанный выбор в отношении файлов cookie и изменять его в любое время. В теории это значит, что каждый пользователь смартфона и компьютера сможет по своему усмотрению распоряжаться файлами cookie, но в реальности ничего не изменится. Цифровое рабство продолжит оставаться единственной реальностью, ведь большая часть сайтов заинтересована в сборе ценной информации о пользовательской активности. По словам вице-президента Privacy Sandbox, новый интерфейс в Chrome даст в руки каждого пользователя осознанный выбор. При этом решение можно изменить в любой момент, тонко настраивая работу файлов cookie. Вполне возможно, что небольшая часть продвинутых пользователей действительно сможет извлечь пользу из происходящего. Вот только подавляющее большинство не захочет и не сможет найти все эти настройки, что в конечном итоге лишит людей возможности защитить личные конфиденциальные данные. 

Напомним, с 2019 года Google работает над инициативой Privacy Sandbox, направленной на повышение конфиденциальности в интернете и поддержку цифрового бизнеса. Главная цель, которая долгое время декларировалась, заключается в поэтапном отказе от сторонних файлов cookie. Похоже, цели сильно изменились. Файлы cookie позволяют сайтам и рекламодателям идентифицировать пользователей и отслеживать их привычки просмотра, но также могут использоваться для нежелательного наблюдения. В Европейском союзе использование файлов cookie регулируется Общим регламентом по защите данных (GDPR), который требует явного согласия пользователей на хранение файлов cookie. 

Глава инициативы Privacy Sandbox отмечает, что в настоящее время Google работает над новым подходом совместно с регулирующими органами. Это CMA и Управление комиссара по информации Британии, а также с издателями и группами по защите конфиденциальности, продолжая при этом инвестировать в программу Privacy Sandbox. Эксперты отмечают, что тревожные ожидания сменились уверенностью в том, что действия Google не окажут значимого влияния на бизнес крупных компаний. Аналитик eMarketer Эвелин Митчелл-Вулф заявила, что заинтересованным сторонам не придётся готовиться к резкому отказу от сторонних файлов cookie. В то же время Лена Коэн, штатный технолог Electronic Frontier Foundation, выразила обеспокоенность, заявив, что файлы cookie могут нанести вред потребителям, например, за счёт агрессивной рекламы, нацеленной на уязвимые группы. Она отметила, что решение Google продолжать использование сторонних файлов cookie является следствием их рекламно-ориентированной бизнес-модели. Проще говоря, выполнять ранее озвученные обещания «Корпорация добра» не намерена. 

#google #chrome #cookie
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