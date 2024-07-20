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Стоит ли менять DDR4 на DDR5, и может ли новая ОЗУ обеспечить заметный прирост fps в играх

Судя по тестам, вам потребуется один из самых дорогих процессоров на рынке и видеокарта, но даже это обеспечит скромную 10% прибавку в разрешении 2К
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Представьте себе, что у вас есть компьютер, который относительно неплохо тянет требовательные новинки. Вы купили видеокарту, но поменять процессор не так легко. Материнская плата не совместима с решениями, которые сегодня можно встретить на рынке, а в результате придётся менять процессор, материнскую плату и даже оперативную память. Эксперты советуют ориентироваться только на DDR5, а значит апгрейд влетит вам в копеечку. Можно было бы сэкономить, оставив оперативную память без изменений, но в этом случае возникает риск потери быстродействия.

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Перед геймером появляется масса сложных вопросов, но на самом деле всё проще, чем кажется. В конце материала вы можете увидеть видео с канала TheSpyHood. Блогеры взяли процессор Core i9-14900K и прогнали его через оперативную память DDR5 и DDR4. Использовались разные материнские платы, что позволило сделать вывод о том, если вообще смысл переплачивать за новые технологии. В тесте использовалась видеокарта GeForce RTX 4070 Ti SUPER, ну а мы кратко пройдёмся по результатам. 

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Что же, если вы купите флагман Intel вместе с оперативной памятью DDR5-6000, то вы получите на целых 10% больше кадров в секунду, чем с DDR4. Такой результат доступен в разрешении 2К, но уже в 4К разрыв становится меньше и не превышает 5%. Если не смотреть на фрамрейт, полностью погружаясь в игру, то с указанным процессоров и видеокартой разницу заметить будет сложно. Даже в тестах не всё однозначно, а ведь между поколениями оперативной памяти существует огромная разница в цене. Для чистоты эксперимента возьмём ОЗУ одного производителя. Это Kingston FURY Beast DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц и Kingston FURY Beast DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц. Две линейки по 16 Гб DDR5 стоят больше 15 тысяч рублей, тогда как за те же 32 Гб DDR4 вам придётся заплатить чуть больше 8 тысяч рублей. Это почти в 2 раза дешевле, тогда как в тестах разница не такая существенная. Очевидно, что путём настройки таймингов результаты DDR5 можно улучить, но это же относится и к DDR4. Эксперты пишут о том, что есть смысл покупать более скоростные модели DDR5, тактовая частота которых выше 7200 МГц. Возможно, что эти ребята и правы, вот только цены на такую ОЗУ настолько высокие, что перекрывают любое преимущество при смене поколений. 

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Если подумать, то большая часть пользователей и вовсе не ощущает никакого прироста быстродействия от смены поколения оперативной памяти. Так, если вы действительно купили процессор Core i9-14900K и видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER, то вправе рассчитывать на 10% буста в 2К, а вот владельцам менее скоростных решений придётся искать разницу под микроскопом. Скорее всего, на видеокарте GeForce RTX 4070 SUPER различия между линейками вы сможете заметить в синтетических тестах, тогда как во время игр скромные несколько процентов не будут оказывать никакого влияния на фрамрейт. Чем дешевле видеокарта, чем менее значительным будет эффект, а ведь речь о графическом чипе, стоимость которого превышает 60 тысяч рублей. Если же вы остановились на GeForce RTX 4060, то с такой видеокартой можно не искать различия, выбрав ту оперативную память, которая будет дешевле. На самом деле только процессоры Intel новых поколений предлагают выбор между DDR5 и DDR4, тогда как AMD никаких альтернатив не даёт. Какое-то время именно по этой причине наблюдался вялый спрос на серию Ryzen 7000, но со временем всё больше пользователей переходит на DDR5.

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Не меньше конечная производительность оперативной памяти в играх зависит и от процессора. Как показали тесты, с Intel Core i9-14900K можно рассчитывать на 10%, вот только большая часть пользователей смотрит в сторону Core i5-12400F. Этот камень не нуждается в скоростной ОЗУ и не продемонстрирует никакого преимущества, даже если вы потратите много времени на настройку таймингов. Нужно учитывать, что результаты в синтетических тестах могут быть отличны от того, что можно получить в играх, но в данном случае мы говорим о геймерах. Вообще, если вы сидите на платформе AMD АМ4, то можно не тратить лишние деньги, оставшись со старой материнской платой и оперативной памятью DDR4. В этом случае можно купить процессор Ryzen 7 5700X3D, который отлично справляется с любыми задачами. В играх он демонстрирует впечатляющие результаты, ну а вы сэкономите немало денег. Нет никаких сомнений, что платформа АМ5 более перспективна, ведь процессоры для неё будут выходить до 2027 года и позднее. И всё же, если компьютер нужен здесь и сейчас, а тратить слишком много денег не хочется, то можно обойтись без дорогой оперативной памяти, заменив камень на Ryzen 7 5700X3D. Учитывайте, что производительность в играх больше зависит от процессора и видеокарты, а значит переплата за ОЗУ, а после кропотливые настройки таймингов чаще всего не окупаются. Если вы уже достигли предела, и вам просто хочется провести несколько экспериментов, то несколько дополнительных процентов в синтетических тестах порадуют ваше эго. В остальном более разумный вариант будет дешевле и обеспечит сравнимую производительность в игровых сценариях. 


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