Эксперты рекомендуют не спешить с продажей токенов

Криптовалюты существуют достаточно давно, но только в 2021 году цифровые активы привлекли к себе внимание обывателей со всего мира. Человеческая психология устроена таким образом, что мы нечасто говорим о своих поражениях. Похоже, мошенники активно этим пользуются, поскольку именно в 2021 году появились тысячи сомнительных проектов, присвоивших себе средства десятков миллионов людей по всей планете. Количество криптовалют стремительно росло, но число желающих инвестировать свои деньги от этого не снижалось. Пожалуй, перелом случился в 2022 году, после чего мошенников стало меньше, а интерес обывателей к инвестированию сошёл на нет.

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Увы, но миллионы людей ничему не учатся и не способны делать выводы на основе прошлого опыта. В 2024 году первая криптовалюта снова стала дорожать, что привело к росту популярности альткоинов и других смежных проектов. По мнению многих аналитиков, одной из самых крупных пирамид остаются так называемые кликеры, активно распространяемые через сеть Телеграмм. Первым подобным проектом стал Notcoin, суть которого заключалась в выполнении ежедневных заданий путём бесконечного количества нажатий на экран смартфона. Не так давно разработчики провели листинг, после чего монеты стали доступны на крупных биржах. Абсолютно все, кто установил приложение и кликал по экрану, получили определённое количество Notcoin, ну а вся хитрость кроется в особенностях эмиссии. Так, абсолютно все монеты были сгенерированы в один день, ну а инвесторам раздали около 90% всей эмиссии. Рядовые кликеры получили копейки, ну а немного крошек со стола разработчиков досталось популярным блогерам, рекламирующим успешный образ жизни с Notcoin.

Что же, примеру разработчиков Notcoin последовали десятки команд программистов, ну а самым популярным проектом стал Hamster Kombat. Скорее всего вы уже много слышали об этой игре. Она более разнообразная, чем Notcoin, но суть сводится к нажатию на дисплей и получению очков. Всё это конвертируется в токены, которые можно будет продать за реальные деньги. Разработчики обещают сделать каждого пользователя богатым, но сколько на самом деле получит каждый геймер, не знает никто. Как стало известно, уже совсем скоро состоится листинг токена Hamster Kombat на бирже CoinDCX. В начале июля был проведён предварительный листинг, но итоги его не разглашаются, поскольку речь шла о средствах инвесторов. Предполагается, что листинг может состояться в ближайшие сутки, а значит совсем скоро у геймеров появится возможность перевести виртуальные монеты в реальные деньги.

Разработчики уже выпустили обращение к пользователям, рекомендуя им не тянуть времени. Нужно создать криптовалютный кошелёк TON в Телеграмм, после чего во вкладке «AirDrop» выполнить привязку токенов Hamster Kombat к единой сети. Монета получит наименование HMSTR и появится на нескольких ключевых биржах. Аналитики ожидают, что разработчикам популярной игры не удастся превзойти по начальной стоимости Notcoin. Фактически, проект вообще не имеет цены, поскольку основан на доверии пользователей и средствах инвесторов. Сколько именно денег получили разработчики, мы не узнаем никогда, но эксперты считают, что рядовым пользователям стоит держаться от подобных проектов как можно дальше. Заработать в игре даже несколько сотен долларов крайне сложно, поскольку стоимость токена очень низкая. Долговременные инвесторы вкладывают средства в десятки аналогичных проектов, поэтому не переживают, если один или несколько токенов из портфеля не приносят прибыли.

Ну а рядовые пользователи в первые часы после листинга бросятся продавать свои накопления. Даже если средств будет переведено всего 5% от общей эмиссии, то это окажет давление на HMSTR, обрушив курс новой криптовалюты. Если вы являетесь активным геймеров, уже много месяцев кликая на виртуальных хомяков, то эксперты рекомендуют вообще ничего не делать. Получите причитающиеся вам токены и ждите. Если повезёт, то через несколько лет курс HMSTR увеличится в несколько раз. Ну а если всё пойдёт по негативному сценарию, то вы всё равно потеряете не так много, ведь больше 300 долларов получат только наиболее активные пользователи.