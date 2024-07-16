Видеокарты NVIDIA достаточно хорошо изучены, а многочисленные блогеры и эксперты проанализировали каждую выпускаемую модель. В интернете можно найти массу любопытной информации, а иногда результаты некоторых тестов ставят рядовых геймеров в тупик. Простой пример, в ходе недавних тестов выяснилось, что видеокарта среднего ценового сегмента последнего поколения GeForce RTX 4060 всего в 2 раза быстрее старушки GeForce GTX 1060.

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А между тем речь идёт о видеокартах, которые разделяет несколько поколений. Раньше инженерам NVIDIA удавалось удваивать быстродействие за 4 года, ну а сегодня удаётся получить те же 100%, но уже за 6 лет. Мнение аналитиков о том, каким будет очередное поколение настольной графики, разнится, а в результате пока неясно, чем нас порадует в этом году Дженсен Хуанг. Сравнительных тестов видеокарт NVIDIA много, а достоверных попыток проанализировать продукцию AMD очень мало. Что же, сегодня отличный повод исправить положение вещей, ведь перед нами тестирование, проведённое блогером под ником NJ Tech.

Автор взял достаточно старую Radeon RX 580 и сравнил её с популярной Radeon RX 6650 ХТ. Что важно, использовался недорогой процессор Ryzen 5 7500F, а значит результаты действительно соответствуют реальности. Большая часть блогеров по непонятным причинам гоняет даже недорогие видеокарты на флагманских процессорах, что снижает достоверность результатов. Рядовые геймеры не позволяют себе ничего подобного, ну а купить Ryzen 5 7500F может каждый работающий любитель компьютерных игр. Если опустить разницу в быстродействии в самых различных играх, то автору удалось прийти к выводу, что Radeon RX 6650 ХТ всего в 2 раза быстрее Radeon RX 580. Результат не обнадёживает, но на 100% аналогичен стратегии развития продуктовых линеек NVIDIA. Аналитики отмечают, что Лиза Су давно не влияет на ценообразование на рынке настольной графики. Похоже, инженеры AMD не планируют ничего менять, двигаясь в форматере своего конкурента. Добавим, что Radeon RX 580 сильно устарела. В некоторых играх она демонстрирует сильное падение количества кадров в секунду, ну а всё это говорит о том, что жизненный цикл этой видеокарты подошёл к своему завершению.

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На самом деле всё не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Простой пример, быстродействие видеокарт растёт не так быстро, как нам бы хотелось, но зато и ранее купленные видеокарты стареют не так стремительно. Это значит, что бежать в магазин за новинкой приходится не каждые 3-4 года, как это было ещё 10 лет назад, а на целых 2 года реже. Давайте рассмотрим альтернативные решения, указанной выше Radeon RX 6650 ХТ. Например, за те же деньги вы можете купить Radeon RX 7600. По скоростным характеристикам здесь никаких улучшений нет, но зато боле новая видеокарта менее требовательна к питанию. Для небольшого корпуса, где комплектующим тесно и тепло, Radeon RX 7600 подойдёт лучше.

За 40 тысяч доступна Radeon RX 6700 XT. Это более мощная видеокарта, с которой можно запускать игры в 2К. Поскольку она вышла полтора года назад, то уже не является оптимальным решением и привлекает относительно низким ценником. В качестве сильной стороны значатся 12 Гб видеопамяти. Тесты доказывают, что для 2К вам потребуется больше 8 Гб памяти, ну а NVIDIA в данном ценовом сегменте продолжает экономить, разочаровывая экспертов, искусственно снижая жизненный цикл видеокарт. За 40 тысяч рублей Radeon RX 6700 XT смотрится неплохо, но всегда есть видеокарта дороже.

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Например, идеальным вариантом для запуска игр в 2К считается Radeon RX 7700 XT. У этой видеокарты также в наличии 12 Гб памяти, но она до 20% быстрее, что даёт преимущество в сложных сценариях. Для запуска требовательных новинок вам не потребуется активировать технологию масштабирования, ну а это хорошая новость, хотя цена Radeon RX 7700 XT всё же кажется немного завышенной.

Фанаты дядюшки Хуанга могут обратить внимание на GeForce RTX 4060. Видеокарта остаётся самой популярной на рынке, но происходит это только потому, что у геймеров нет выбора. Цена на видеокарту NVIDIA стабильно высокая, а быстродействие разочаровывает. Как мы уже писали выше, за 6 лет после выхода GeForce GTX 1060 более новая GeForce RTX 4060 принесла двукратный рост фрамрейта. GeForce RTX 4060 создана для запуска игр в 1080р, а попытки гонять её в 2К приводят к необходимости использования DLSS 3.0. Она примерно равна по скорости с Radeon RX 7600 и имеет аналогичные характеристики.

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Чуть дороже 50 тысяч в наличии GeForce RTX 4060 Ti, но покупать эту видеокарту мы вам не рекомендуем. Внутри вы найдёте всего 8 Гб видеопамяти, тогда как требовательные новинки в 2К потребляют на пару Гб больше. За те же деньги Radeon RX 7700 XT смотрится убедительнее, ну а уже совсем скоро в продажу поступит очередная серия настольной графики нового поколения. Инсайдеры не ждут от Лизы Су ничего хорошего, ну а видеокарты среднего ценового сегмента NVIDIA поступят в продажу только в 2025. Ждать так долго готовы далеко не все геймеры, ну а ожидание в конечном итоге может оказаться бесполезным. В последние годы прироста между поколениями почти нет. Будет глупо сидеть без видеокарты почти год, а после получить ровно столько же, сколько сегодня выдаёт Radeon RX 7600 или GeForce RTX 4060.



