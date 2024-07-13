Представьте себе, что вы покупаете новый игровой компьютер. Как всегда, главная проблема лежит в финансовом поле, ведь нужно убедить не только себя, но и всех окружающих в том, что вам позарез нужна хорошая видеокарта и скоростной твердотельный накопитель. Статистика доказывает, что рядовые пользователи тратят на покупку компьютера разумные суммы денег и предпочитают держаться от флагманских процессоров и видеокарт как можно дальше. Что же, вполне логично, ведь середняки прекрасно тянут все игры, ну а большего нам с вами и не нужно. Или нужно? Давайте разбираться.

реклама





Когда дело касается выбора видеокарты, то многие любители компьютерных игр отправляются в интернет, пытаясь принять максимально верное решение. В свободном доступе находятся обзоры и видео с тестированием, позволяющее понять, стоит ли вообще обращать внимание на тот или иной продукт. Кажется, что сделать выбор относительно легко, но на самом деле большая часть блогеров игнорирует здравый смысл, ну а в итоге нас с вами вводят в заблуждение. Тесты включают комплектующие, которые никогда не соседствуют друг с другом на компьютерах геймеров, ну а по приходу домой мы понимаем, что нас обманули. Кто-то даже пытается возмущаться, но мы рекомендуем искать тесты, максимально приближенные к действительности. К примеру, если вы решили купить недорогую видеокарту, то пытайтесь найти такой тест, где присутствует подходящий по статусу процессор. Так, рядовые геймеры никогда не покупают Ryzen 7 7800X3D, если хотят после этого приобрести видеокарту за 30 тысяч рублей.

Неправильных тестов множество, но сегодня мы с вами остановимся на наиболее верном, позволяющем понять, что вообще произошло на рынке настольной графики за последние 3 поколения. Итак, авторы канала NJ Tech решили протестировать старушку GeForce GTX 1060, сравнив её с новенькой GeForce RTX 4060. Нечто подобное мы с вами уже не раз видели, но на этот раз в качестве процессора используется Ryzen 5 7500F. Пожалуй, это меняет всё, ведь результаты оказались удивительными и сильно отличаются от тех, что чаще всего можно встретить на просторах интернета. Что примечательно, была использована народная оперативная память DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц, тогда как в большинстве тестов блогеры демонстрируют модели, способные разгоняться до 7200 МГц и выше. Результаты вы можете увидеть ниже, а мы проведём краткий обзор. Что же, в большинстве игр GeForce RTX 4060 оказалась всего в 2 раза быстрее. Если бы использовался процессор Ryzen 7 7800X3D, то результат оказался бы более впечатляющим, но недорогой Ryzen 5 7500F не позволяет рассчитывать на виртуальные баллы. Есть несколько игр, в которых GeForce GTX 1060 оказывается почти в 3 раза медленнее, но таких меньшинство.

реклама





Можно сделать вывод, что за прошедшие после выхода GeForce GTX 1060 годы NVIDIA не сильно продвинулась вперёд. В последнее время Дженсен Хуанг пускает нам пыль в глаза при помощи самых разнообразных технологий. Так, если бы авторы теста включили на GeForce RTX 4060 технологию масштабирования, то смогли бы показать 4-кратный отрыв. В теории, разработанную специалистами AMD технологию масштабирования можно приспособить и для GeForce GTX 1060, но результат всё равно будет в пользу NVIDIA. Двукратный разрыв сбивает с толку, ведь чуть ли не каждые два года мы видим красивые маркетинговые плакаты, обещающие столько же за один цикл. К сожалению, реклама не имеет ничего общего с реальностью, но это не значит, что GeForce GTX 1060 остаётся актуальной видеокартой.

Если внимательно посмотреть тесты, то можно убедиться в том, что жизненный цикл этой видеокарты подходит к своему завершению. В требовательных новинках получить больше 30 кадров в секунду не удаётся, а иногда фрамрейт и вовсе падает ниже 20 fps. Даже учитывая, что блогеры использовали правильный процессор, тестирование всё равно производилось в идеальных условиях. Скорее всего, данный компьютер используется только для тестов, а значит не перегружен программным обеспечением. Операционная система чистая, тогда как у рядовых геймеров установлены десятки программ, так или иначе влияющие на конечную производительность. Искать GeForce GTX 1060 на вторичном рынке мы не будем. Даже если она стоит недорого, то покупать её мы не рекомендуем. Совсем скоро в продажу поступит новое поколение настольной графики NVIDIA, а значит требования в играх станут ещё выше. Аналог GeForce RTX 4060 появится в продаже почти через год, а значит ждать бесполезно. Сегодня такая видеокарта стоит относительно недорого, позволяя несколько лет продержаться без необходимости апгрейда. Есть и другие решения, о которых мы поговорим ниже.

реклама





Для начала можно присмотреться к GeForce RTX 3060. Эта видеокарта NVIDIA почти не уступает GeForce RTX 4060 в скорости, стоит на 4000 рублей дешевле и имеет 12 Гб видеопамяти. С процессором уровня Ryzen 5 7500F разницу заметить невозможно, ну а это прекрасный повод сэкономить немного денег. Если обратиться к продукции красного лагеря, то в глаза тут же бросается Radeon RX 7600. Эта видеокарта примерно равна GeForce RTX 4060 и имеет столько же памяти. Сегодня решения AMD не пользуются спросом, поэтому продажи Radeon RX 7600 идут со скрипом. В данном ценовом сегменте нужны скидки, но пока Лиза Су на такие методы ведения конкурентной борьбы не решилась.

реклама





А вот Radeon RX 7700 XT – это уже совершенно другой уровень. Видеокарта на целых 10 тысяч рублей дороже, но вы почувствуете каждый потраченные рубль во время запуска требовательных игр. Проблем не будет, даже если ваш монитор имеет разрешение 2К, ну а наличие 12 Гб памяти позволит не думать об апгрейде ещё несколько лет. В интернете пишут, что перед нами одна из самых лучших видеокарт текущего поколения. Может и так, но пока спрос на Radeon RX 7700 XT нельзя назвать ажиотажным. Возможно, если бы такая видеокарта стоила до 40 тысяч рублей, то заинтересованных геймеров стало бы больше. Ну а пока любители компьютерных игр смотрят в сторону GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарта NVIDIA медленнее, у неё всего 8 Гб памяти, но всё это не мешает геймерам делать неверный выбор. Дядюшка Хуанг оказывает мощное влияние на рядовых пользователей, тогда как тётушка Су спокойно на всё это смотрит, фиксируя постоянное падение продаж видеокарт.



