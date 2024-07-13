Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее

А между тем видеокарты разделяет три поколения, а значит речь идёт о существенном замедлении пророста быстродействия на рынке настольной графики
[ ] для раздела Блоги
+
+

Представьте себе, что вы покупаете новый игровой компьютер. Как всегда, главная проблема лежит в финансовом поле, ведь нужно убедить не только себя, но и всех окружающих в том, что вам позарез нужна хорошая видеокарта и скоростной твердотельный накопитель. Статистика доказывает, что рядовые пользователи тратят на покупку компьютера разумные суммы денег и предпочитают держаться от флагманских процессоров и видеокарт как можно дальше. Что же, вполне логично, ведь середняки прекрасно тянут все игры, ну а большего нам с вами и не нужно. Или нужно? Давайте разбираться. 

реклама



Когда дело касается выбора видеокарты, то многие любители компьютерных игр отправляются в интернет, пытаясь принять максимально верное решение. В свободном доступе находятся обзоры и видео с тестированием, позволяющее понять, стоит ли вообще обращать внимание на тот или иной продукт. Кажется, что сделать выбор относительно легко, но на самом деле большая часть блогеров игнорирует здравый смысл, ну а в итоге нас с вами вводят в заблуждение. Тесты включают комплектующие, которые никогда не соседствуют друг с другом на компьютерах геймеров, ну а по приходу домой мы понимаем, что нас обманули. Кто-то даже пытается возмущаться, но мы рекомендуем искать тесты, максимально приближенные к действительности. К примеру, если вы решили купить недорогую видеокарту, то пытайтесь найти такой тест, где присутствует подходящий по статусу процессор. Так, рядовые геймеры никогда не покупают Ryzen 7 7800X3D, если хотят после этого приобрести видеокарту за 30 тысяч рублей. 

Неправильных тестов множество, но сегодня мы с вами остановимся на наиболее верном, позволяющем понять, что вообще произошло на рынке настольной графики за последние 3 поколения. Итак, авторы канала NJ Tech решили протестировать старушку GeForce GTX 1060, сравнив её с новенькой GeForce RTX 4060. Нечто подобное мы с вами уже не раз видели, но на этот раз в качестве процессора используется Ryzen 5 7500F. Пожалуй, это меняет всё, ведь результаты оказались удивительными и сильно отличаются от тех, что чаще всего можно встретить на просторах интернета. Что примечательно, была использована народная оперативная память DDR5 с тактовой частотой 6000 МГц, тогда как в большинстве тестов блогеры демонстрируют модели, способные разгоняться до 7200 МГц и выше. Результаты вы можете увидеть ниже, а мы проведём краткий обзор. Что же, в большинстве игр GeForce RTX 4060 оказалась всего в 2 раза быстрее. Если бы использовался процессор Ryzen 7 7800X3D, то результат оказался бы более впечатляющим, но недорогой Ryzen 5 7500F не позволяет рассчитывать на виртуальные баллы. Есть несколько игр, в которых GeForce GTX 1060 оказывается почти в 3 раза медленнее, но таких меньшинство. 

реклама



Можно сделать вывод, что за прошедшие после выхода GeForce GTX 1060 годы NVIDIA не сильно продвинулась вперёд. В последнее время Дженсен Хуанг пускает нам пыль в глаза при помощи самых разнообразных технологий. Так, если бы авторы теста включили на GeForce RTX 4060 технологию масштабирования, то смогли бы показать 4-кратный отрыв. В теории, разработанную специалистами AMD технологию масштабирования можно приспособить и для GeForce GTX 1060, но результат всё равно будет в пользу NVIDIA. Двукратный разрыв сбивает с толку, ведь чуть ли не каждые два года мы видим красивые маркетинговые плакаты, обещающие столько же за один цикл. К сожалению, реклама не имеет ничего общего с реальностью, но это не значит, что GeForce GTX 1060 остаётся актуальной видеокартой. 

Если внимательно посмотреть тесты, то можно убедиться в том, что жизненный цикл этой видеокарты подходит к своему завершению. В требовательных новинках получить больше 30 кадров в секунду не удаётся, а иногда фрамрейт и вовсе падает ниже 20 fps. Даже учитывая, что блогеры использовали правильный процессор, тестирование всё равно производилось в идеальных условиях. Скорее всего, данный компьютер используется только для тестов, а значит не перегружен программным обеспечением. Операционная система чистая, тогда как у рядовых геймеров установлены десятки программ, так или иначе влияющие на конечную производительность. Искать GeForce GTX 1060 на вторичном рынке мы не будем. Даже если она стоит недорого, то покупать её мы не рекомендуем. Совсем скоро в продажу поступит новое поколение настольной графики NVIDIA, а значит требования в играх станут ещё выше. Аналог GeForce RTX 4060 появится в продаже почти через год, а значит ждать бесполезно. Сегодня такая видеокарта стоит относительно недорого, позволяя несколько лет продержаться без необходимости апгрейда. Есть и другие решения, о которых мы поговорим ниже. 

реклама



Для начала можно присмотреться к GeForce RTX 3060. Эта видеокарта NVIDIA почти не уступает GeForce RTX 4060 в скорости, стоит на 4000 рублей дешевле и имеет 12 Гб видеопамяти. С процессором уровня Ryzen 5 7500F разницу заметить невозможно, ну а это прекрасный повод сэкономить немного денег. Если обратиться к продукции красного лагеря, то в глаза тут же бросается Radeon RX 7600. Эта видеокарта примерно равна GeForce RTX 4060 и имеет столько же памяти. Сегодня решения AMD не пользуются спросом, поэтому продажи Radeon RX 7600 идут со скрипом. В данном ценовом сегменте нужны скидки, но пока Лиза Су на такие методы ведения конкурентной борьбы не решилась. 

реклама



А вот Radeon RX 7700 XT – это уже совершенно другой уровень. Видеокарта на целых 10 тысяч рублей дороже, но вы почувствуете каждый потраченные рубль во время запуска требовательных игр. Проблем не будет, даже если ваш монитор имеет разрешение 2К, ну а наличие 12 Гб памяти позволит не думать об апгрейде ещё несколько лет. В интернете пишут, что перед нами одна из самых лучших видеокарт текущего поколения. Может и так, но пока спрос на Radeon RX 7700 XT нельзя назвать ажиотажным. Возможно, если бы такая видеокарта стоила до 40 тысяч рублей, то заинтересованных геймеров стало бы больше. Ну а пока любители компьютерных игр смотрят в сторону GeForce RTX 4060 Ti. Видеокарта NVIDIA медленнее, у неё всего 8 Гб памяти, но всё это не мешает геймерам делать неверный выбор. Дядюшка Хуанг оказывает мощное влияние на рядовых пользователей, тогда как тётушка Су спокойно на всё это смотрит, фиксируя постоянное падение продаж видеокарт. 


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce gtx 1060 geforce rtx 4060
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
2
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
12
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
6
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
1
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
1
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
5
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
В арсенале России и Белоруссии появилась автоматизированная система управления "Байкал-1"
2
Иркутская область превращается в тайгу: лесовосстановление бьёт рекорды
6
Открытие телескопа "Хаббл" — «застывшая во времени» черная дыра в сердце Омеги Центавра
+
Бюджетный смартфон Vivo Y18i замечен в базе данных Geekbench
+
Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
+
Россия разработала новый беспилотник для дальней разведки
+
Microsoft решила не выпускать в общий доступ генератор речи VALL-E 2 из-за высокой реалистичности
3
Опубликован ряд характеристик доступного складного смартфона Honor Magic Vs3
+
Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
+
Ставропольское предприятие «Аэробалл» инвестировало 1,6 млрд рублей в производство алюминиевых баллонов
+
Смартфоны Xiaomi получат новое июльское обновление безопасности
2
Почему Киты никогда не разорятся, а спекулянты и начинающие инвесторы уже находятся на дне Bitcoin
+
Northrop Grumman представила первую реальную фотографию своего секретного БПЛА XRQ-73
1
Цены на интернет в Москве и Подмосковье могут повыситься вдвое из-за новых расценок «Россетей»
4

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
60
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
9
СМИ: Россия и Индия могут начать совместное производство Су-30 для экспорта в третьи страны
+
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
India Today: Компоненты для ЗРК С-400 будут производиться в Индии
3
Мое мнение об iPad Air 2024
7
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
5
Эволюция консолей - от первого пикселя до PlayStation 2
3
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
+

Сейчас обсуждают

Victor Konovalov
15:03
Пруцерорсы от Сринтел и АхМуДэ одна большая проблема! Но у меня есть решение этой проблемы! Кветтафлопс на ладони Предлагаю вашему вниманию интересную концепцию центрального процессора, который уме...
Intel взывает к отзыву процессоров Core 13 и 14 поколений из-за критических проблем со стабильностью
si-cat
15:01
"..История Carver показывает, как инновации могут изменить городской транспорт " Никак. "Мурзик сдох!" - и фиг с ним. Таких чебурашек десяток умертвий на дюжину
Обанкротился Голландский автопроизводитель Carver
Trydognite
15:00
Не менять карту можно вечно, если денег нет, а если есть то пофиг, хочешь меняй, хочешь не меняй
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
Zmeevi4ok
14:57
Автор ВСРАТЫЙ сонибой, попей кофе с соевым молоком. Поляки отлично, мастерски, со славянским колоритом создали прекраснейшие серии игр, с отличной графикой, с ИИ который управляет движениями губ нпс н...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
32Влад32
14:56
Еще одна причина - очередной обсер западного оружия, который увидит весь мир.
Bloomberg: задержка поставок F-16 Украине вызвана как минимум шестью причинами
si-cat
14:52
Заколдыбали уже с этой хренью. "В системе" F-16 вполне себе сносный летак. А вот если каклы будут его использовать "налётчиком" - да: взлетел - упал.
NI: F-16 слишком стары в борьбе с современными истребителями
Last Sunset
14:52
Сейчас нинка засудит и в 2025 выкакет эту прошу пхпхпха
Модифицированная Nintendo Switch с 8 ГБ оперативной памяти - это почти модель Pro
si-cat
14:49
Ну отмазки "друзи" лепят уже давно 🤣🤣🤣
Bloomberg: задержка поставок F-16 Украине вызвана как минимум шестью причинами
si-cat
14:48
Главное - шо бы Куев прикрыли. На остальных пофигу 🤣
Bild: новые системы ПВО Patriot не смогут прикрыть значительную часть территории Украины
Lux
14:47
*перейдут **Возможно
На немецких противолодочных фрегатах система хранения данных ведется на 8-дюймовых дискетах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем