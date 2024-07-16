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Bublik1
Российская компания готова разработать отечественную игровую приставку, но просит 1 млрд рублей
Многие аналитики сомневаются в том, что проект вообще будет реализован

Уже достаточно давно рынок игровых консолей поделили между собой три ведущих производителя. Лучше всего дела идут у Sony, которая не только выпускает приставку нового поколения PlayStation 5, но и поддерживает в актуальном состоянии PlayStation 4, регулярно добавляя туда свежие игры. Не отстаёт Nintendo со своей Switch, но путь у этой компании отличается от конкурентов, а фанатская база считается более преданной и готовой на значительные растраты. Microsoft удерживает третье место, но за долгие годы на рынке американская компания так и не сумела достичь знаковых успехов. Количество эксклюзивов стремится к нулю, а инсайдеры то и дело сообщают о планах руководства свернуть игровой бизнес. Есть ещё Valve, относительно недавно выпустившая Steam Deck, но назвать данный гаджет самостоятельной игровой приставкой не поворачивается язык. Причина в том, что устройство работает с уже ограниченным количеством игр и заточено под сервис Steam. Это значит, что приставка не получит эксклюзивов и предлагает возможности, сравнимые с менее известными конкурентами. 

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Никаких сюрпризов на рынке консолей в обозримом будущем не ожидается, поскольку даже китайские разработчики предпочитают не ввязываться в противостояние между тройкой лидеров. Похоже, в России решили нарушить гегемонию указанных выше компаний, о чём в последнее время всё чаще пишут в прессе. Известно, что ранее В. Путин дал поручение правительству изучить перспективы выпуска игровой консоли отечественного производства. Напомним, больше двух лет назад рынок РФ покинули все указанные выше компании, а уже какое-то время у геймеров возникают сложности с покупкой новых игр. Приходится идти на самые разные ухищрения, что негативным образом отражается на пользовательском опыте. Игры стали дороже, а многие стремятся купить новинки на дисках, что обеспечивает уверенность в том, что купленный товар не заблокирует игровой магазин. К инициативе президента прислушались, а в итоге заинтересованные стороны уже начали высказывать интересные предложения. Как стало известно, 12 июля Минпромторг инициировал проведение совещания, посвящённого теме создания отечественной игровой приставки. По данным «Ведомостей», в зале присутствовали представители таких компаний, как Fplus, «Аквариус» и GS Group, НТЦ ИТ «Роса». Представитель последней считает перспективы создания российской консоли вполне реалистичными и даже назвал сумму, которая потребуется в качестве инвестиций. 

Оказывается, нужно всего 1 миллиард рублей, что позволит воплотить в жизнь проект отечественной развлекательной платформы. Напомним, НТЦ ИТ «Роса» основана экс-министром связи РФ Леонидом Рейманом и активно участвует в дискуссии на тему создания отечественного ответа японцам и американцам. В качестве представителя государства на совещании находился замглавы Минпромторга Василий Шпак. По словам чиновника, власти готовы поддержать бизнес, но хотят, чтобы предприниматели были заинтересованы в успехе проекта. Для этого бизнес должен внести часть средств из своего кармана, что даст проекту зелёный свет. На вопрос о рынке сбыта, чиновник предложил поставлять приставку на рынки дружественных стран. Например, в Иран, Китай, ОАЭ и другие государства, занимающие взвешенную позицию по отношению к России на глобальной арене. Источники сообщают, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займётся вопросами разработки консоли. Главное условие заключается в том, что приставка должна быть основана на полностью отечественной операционной системе. Насколько всё это реализуемо, сказать сложно, ну а специалисты будут заниматься разработкой ПО, определением наиболее оптимальных характеристик (включая количество памяти и процессор) и решать многие другие задачи. 

Отметим, что многие эксперты критикуют проект отечественной игровой консоли, считая его нереализуемым. Прежде всего возникает следующий вопрос: где взять мощный процессор и другие комплектующие? Российские разработчики находятся под санкциями, а значит будет весьма проблематично закупить уникальный процессор в количестве нескольких миллионов единиц. Найти подходящие комплектующие будет чрезвычайно сложно, но это далеко не все вызовы, с которыми придётся столкнуться. Даже если удастся договориться с китайской SMIC, получив в своё распоряжение какое-то количество 7-нм чипов, то готовую приставку ещё нужно продать. Чем больше тираж, тем меньше конечная стоимость, ну а современная начинка вынудит поставить ценник даже выше, чем просят за PlayStation 5. Но даже если приставку выпустят и продадут, без актуальных игр она никому не нужна. В случае, если внутри будет стоять эмулятор, в задачи которого входит запуск игр для операционной системы Windows, то назвать такой гаджет отечественной консолью не поворачивается язык. Подобные устройства выпускают десятки китайских компаний, а цены варьируются от 200 долларов и выше. Российские производители уже не раз использовали схему с заменой шилидика, успешно продвигая китайскую технику под собственными брендами. В случае наличия эмулятора доступ к играм будет, но смысла в таком решении нет, поскольку подобные приставки широко представлены на российском рынке, а доступ к магазину приложений всё равно заблокирован. Словом, вопросов намного больше, чем ответов, а нам с вами остаётся только подождать, поскольку пока приставка существует исключительно в виртуальном виде.

#технологии #игровые приставки
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