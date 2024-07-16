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Bublik1
Германия отказалась вступать в «самолётную коалицию» и передавать Украине свои истребители
Есть мнение, что пока США давят на Шольца недостаточно, а в будущем могут быть приняты прямо противоположные решения

Так называемая «самолётная коалиция» начала формироваться более года назад. В рамках инициативы предполагалось, что несколько стран НАТО согласятся на безвозмездной основе передать украинской армии истребители F-16. Первоначально речь шла о десятках машин, но со временем стало очевидно, что Киев может получить гораздо больше. Сегодня цифра сформировалась окончательно, а многочисленные договора предполагают, что ВСУ получат 128 американских истребителей. Цифра кажется внушительной, но в реальности всё будет совсем не так, как предполагало украинское командование. Известно, что к концу этого лета союзники поставят 6 самолётов, а в ближайшие месяцы Киев может увидеть ещё 15-20 машин. 

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При этом поставки планируется растянуть на несколько лет, а значит одновременно участвовать в боевых действиях будет ограниченное количество истребителей. О том, почему было принято такое решение, мы поговорим немного ниже, а сейчас перейдём к основному инфоповоду. Как стало известно, несмотря на давление, правительство Германии приняло решение не вступать в «самолётную коалицию». По словам официального представителя правительства, власти участвуют в других инициативах и активно передают Киеву системы ПВО, снаряды, бронированную технику и другие виды вооружений. Кроме того, Германия не располагает F-16, ну а закупать истребители для Украины у других стран пока нет необходимости. В теории армия ФРГ могла бы поделиться другими самолётами, но правительство не готово снижать защиту воздушного пространства. Штеффен Хебештрайт заявил, что поставки самолётов других типов исключены, но политик немного лукавит, ведь по большей части такие решения принимаются в Вашингтоне. Если Германии пока удаётся не вступать в «самолётную коалицию», значит янки просто этого не потребовали. Добавим, что не так давно украинские власти заявили, что не будут требовать от союзников поставок авиации других типов. Там отказались от шведских Saab JAS 39 Gripen, поскольку передача таких самолётов усложнит и без того не самое простое логистическое положение. Истребители слишком разные, а значит потребуется обучать пилотов, готовить новые ангары и искать специалистов, способных взять на себя ремонт и обслуживание. 

А вот со всем этим есть довольно значительные проблемы. Зарубежные источники уверяют, что всего небольшое количество украинских пилотов смогло пройти курс подготовки на американских и европейских военных базах. Часть из отправленных лётчиков не прошла языковые тесты, а в итоге у Киева просто нет достаточно людей для управления поставленной техникой. Похоже, пока США не готовы идти на крайние меры, поскольку совсем недавно прозвучал ряд важных заявлений. Было объявлено, что украинские истребители не будут располагаться на военных база НАТО. Как только по конкурентной машине будет принято решение о передаче, её переправят на украинский аэродром, где она выходит из-под юрисдикции американских специалистов. 

Таким образом командованию ВСУ придётся прятать самолёты ещё более активно, чем сегодня, а многие аналитики задаются вопросом: кто будет пилотировать всю эту армию F-16. Далеко не всегда экипажу удаётся покинуть подбитую машину, а значит ценные кадры, подготовка которых заняла больше года, могут быть быстро потеряны. На этом фоне звучат предположения, что управлять истребителями будут наёмники из стран НАТО, но пока такие предположения кажутся слишком нереалистичными. Каждый F-16 представляет собой летающую мишень, за которой круглые сутки будет вестись охота. В таких обстоятельствах требуется действительно щедрое вознаграждение, чтобы иностранные пилоты согласились сесть за штурвал истребителя. Вопросов пока слишком много, но эксперты предлагают подождать, когда ВКС РФ начнут сбивать хвалёные F-16, получив больше подробностей о противнике. Напомним, некоторые аналитики полагают, что передача авиации станет крупнейшим провалом для НАТО. Русские не только начнут самолёт сбивать, но и могут захватить одну машину. Если это случится, то обороноспособности альянса будет нанесён непоправимый урон.

#авиация #f-16 #самолёты
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Во Франции заявили, что передача F-16 украинской армии станет настоящим фиаско для блока НАТО
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