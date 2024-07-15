Истребитель могут захватить и показать на красной площади

Если обратить внимание на официальные данные Минобороны РФ, то можно сделать вывод, что за время с начала СВО украинская сторона потеряла самолётов в разы больше, чем вообще стояло на всех аэродромах и в учебных центрах. Известно, что в ход пошли как старые модификации, так и восстановленные боевые единицы, но даже это не объясняет официальной статистики. Эксперты полагают, что часть самолётов была поставлена союзниками, ну а в итоге никто точно не знает, насколько значительными возможностями располагают авиационные группы ВСУ. Называются самые различные цифры. Так, некоторые военкоры пишут, что в настоящее время на боевом дежурстве стоит не меньше 70 самолётов всех типов, хотя данная цифра почему-то не меняется несмотря на успешные прилёты по аэродромам на прошлой неделе. Скептики пишут о том, что значительная часть самолётов, которые были якобы уничтожены ВКС РФ – это макеты, позволяющие успешно скрывать боевые единицы уже более двух лет.

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По мнению советника главы ДНР Яна Гагина, даже сегодня воздушный флот украинской армии остаётся значительным. По его данным с начала СВО было уничтожено порядка 80% всех машин, ну а восстанавливать и поддерживать технику в боевом состоянии позволяют непрекращающиеся поставки со стороны стран Восточной Европы. Предполагается, что за последние два года таким образом Украина получила около 40 самолётов, значительно усиливших потенциал украинской армии. Союзники поставляют детали, а также помогают с ремонтом. Одновременно с этим проводится мониторинг воздушного пространства над Украиной и частью России, что позволяет фиксировать вылеты российских бомбардировщиков, а также ракет, направляющихся на места дислокации авиации ВСУ. Сколько бы не осталось у киевских властей самолётов, число машин то и дело снижается, ну а на фоне этого всё больше разговоров ведётся вокруг поставок американских F-16. Эксперты пытаются предугадать судьбу истребителей, называя передачу самолётов Украине ошибкой Байдена.

По мнению специалиста в области международных отношений из Франции, ВКС России не только будут сбивать самолёты, но и получат ценные сведения о работе современных систем НАТО. Известно, что все машины до недавнего времени стояли на боевом дежурстве в странах Европы, а в целом убирать те или иные электронные части не планируется. Галлагер Фенуик уверен, что применять технику эффективно ВСУ не сумеют, а незначительное количество и вовсе сделает самолёты бесполезными. Эксперт напомнил, что русские сумели получить доступ к целому ряду современной техники НАТО, захватив всё это в качестве трофеев. Если каким-то образом российским военнослужащим удастся захватить F-16, то показ его станет настоящим фиаско и унижением для НАТО. Напомним, всего заявлено о передаче 128 машин. Вот только до конца лета Киев сможет получить всего 6 самолётов. Всего 20 прибудет к началу января 2025, ну а европейские союзники намерены растянуть пакет помощи на несколько лет. Ожидается, что новые машины будут заменять потерянные в ходе СВО и поражённые на аэродромах, что позволит поддерживать парк авиации украинской армии в боеспособном состоянии ещё очень долго.

Всё это не решает главных проблем с нехваткой авиации в рамках наступательных действий, но может доставить массу проблем РФ в регионах. Украинские ракеты то и дело приводят к жертвам среди гражданских, а эксперты полагают, что российская армия будет вести целенаправленную охоту на F-16. Прятать истребители будет сложно ещё и потому, что они не имеют такой автономности, как советские Су27. Потребуется увеличить количество аэродромов для дозаправки, а значит самолёты станут более уязвимыми. Как будет на самом деле, предсказать сложно, ну а всё идёт к тому, что F-16 действительно начнут применяться для боевых вылетов уже совсем скоро.