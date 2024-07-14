Статистика свидетельствует о том, что значительная часть геймеров покупает видеокарты NVIDIA. Многие плохо знакомы с продукцией AMD, тогда как другие слышали о неприятных слухах, поэтому стараются держаться от красных как можно дальше. В прессе то и дело пишут о массовых сбоях в драйверах, хотя уже много лет ничего подобного не фиксируется. На самом деле и не фиксировалось, ведь есть все основания полагать, что перед нами последствия эффективной маркетинговой компании, в рамках которой дядюшка Хуанг смог добиться поставленных целей, убедив геймеров в плохом качестве продукции конкурирующего лагеря.

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Не тему того, кто делает видеокарты лучше, написано множество статей. Чаще всего авторы полагаются на собственный опыт, но иногда можно встретить крайне любопытные материалы. Сегодня мы рассмотрим тестирование, проведённое командой NJ Tech. На этот раз коснёмся такой животрепещущей темы, как скрытый потенциал. Напомним, через год после выхода GeForce GTX 1060, на рынке появилась Radeon RX 580. Видеокарта завоевала высокую популярность, но до уровня конкурентки из зелёного лагеря так и не дошла. Между фанатами NVIDIA и AMD долго ходили споры о том, какая видеокарта лучше, а вся суть сводилась к количеству видеопамяти.

Так, GeForce GTX 1060 получила 6 Гб, тогда как Radeon RX 580 могла предложить на 2 Гб больше, что фанатам тётушки Су казалось крайне важным. Считалось, что видеокарта AMD имеет более значительный потенциал и напоминает хорошее вино, нотки которого будут раскрываться в будущем. Обе видеокарты были примерно равны в играх, хотя существовали проекты, в которых GeForce GTX 1060 с лёгкостью укладывала конкурентку на лопатки. Геймеры спорили очень долго, но в какой-то момент появились новые герои, что сделало тему неактуальной. Что же, спустя годы после выхода видеокарт мы с вами посмотрим, что вообще такое фирменный скрытый потенциал AMD, о котором так много пишут фанаты тётушки Су.

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Сам ролик вы можете увидеть ниже, ну а мы обратимся к структурированным результатам тестирования. Что же, чуда не произошло, ведь в разрешении 1080р Radeon RX 580 выдаёт 64 кадра в секунду, тогда как GeForce GTX 1060 смогла получить 65 fps. Скорее всего, если бы набор игр был другим, то с незначительным отрывом могла бы победить видеокарта AMD, но в данном случае это уже не так важно. Ясно одно, видеокарты и хорошее вино – это не одно и то же. Увы, но со временем видеокарты сильно устаревают, становятся медленнее и в целом не обладают никаким скрытым потенциалом. Несмотря на то, что с момента выпуска этих видеокарт прошло много лет, Radeon RX 580 так и не стала быстрее. Актуальные игры действительно стали требовательнее в вопросе количества видеопамяти, но графический чип и другие характеристики всё ещё играют ведущую роль.

Искать обе видеокарты на вторичном рынке мы не будем, предлагая вам взглянуть на аналогичные решения, потенциалу которых не суждено раскрыться в будущем. Первым делом обратим внимание на противостояние между Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 SUPER. Первая предлагает 16 Гб видеопамяти, тогда как вторая довольствуется 12 Гб. Фанаты AMD обвиняют Дженсена Хуанга в жадности, вот только всё дело в том, что для разрешения 2К пока слишком много памяти не требуется. Тесты доказывают, что GeForce RTX 4070 SUPER оказывается примерно на 10% быстрее в играх, хотя многое зависит от тестового стенда. Кроме того, если на компьютере геймера будет стоять один из самых мощных процессоров, то разницу увидеть удастся, тогда как камни за 300 долларов не смогут показать преимущество видеокарты NVIDIA. Как бы это печально не звучало, но никакого потенциала у Radeon RX 7800 XT нет, ведь со временем она в лучшем случае сократит отставание с GeForce RTX 4070 SUPER до 5-7%. А между тем стоят обе видеокарты одинаково, а значит покупать нужно то, что нравится именно вам.

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Ещё более драматическая картина наблюдается в споре между Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4080 SUPER. Первоначально видеокарта AMD должна была стать быстрее, но просчёты инженеров компании и недооценка противника привела к тому, что Radeon RX 7900 XT занимает нишевое положение на рынке. Спрос на видеокарту близкий к нулевому, а сама она не входит даже в сотню самых популярных в Steam. А между тем здесь в наличии не только 20 Гб памяти, но и широкая 320-битная шина. Незадолго до релиза казалось, что мы получим настоящего игрового монстра, но в реальности GeForce RTX 4080 SUPER быстрее, хотя и дороже. Обе видеокарты предлагают ультимативную производительность и справляются с любыми играми в разрешении 4К. Какую покупать, решайте самостоятельно, но на скрытый потенциал Radeon RX 7900 XT надеяться всё же не стоит. Похоже, для разрешения 4К пока 16 Гб памяти вполне достаточно.

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Даже если скрытого потенциала не существует, то это не означает, что вам не нужно думать головой. Простой пример, в продаже есть видеокарты Radeon RX 7700 XT и GeForce RTX 4060 Ti, стоимость которых примерно равна. А между тем, первая имеет 12 Гб памяти и оказывается на 10% быстрее в играх. Даже если у вас не самый дорогой, но современный процессор, разницу в производительности удастся заметить, но есть один важный нюанс. Дело в том, что видеокарты созданы для разрешения 2К, где 8 Гб памяти уже недостаточно. Тесты свидетельствуют о том, что требуется не меньше 10 Гб, а значит GeForce RTX 4060 Ti упирается в стену, дальше которой уже ничего нет. А вот Radeon RX 7700 XT чувствует себя намного лучше, получив достаточное количество памяти для загрузки любых игр в разрешении 2К. Всё это не значит, что в будущем разрыв между видеокартами увеличится. Скорее нет, но разница есть уже сегодня, тогда как цена почти не отличается.

Делайте выбор сознательно. Далеко не всегда красивая картинка соответствует содержанию. Производители идут на самые различные ухищрения, пытаясь экономить на мелочах. В последнее время NVIDIA не балует геймеров большим количеством памяти. В большинстве случаев такое решение оказывается оправданным, но иногда экономия приводит к самым неприятным последствиям. Очевидно, что GeForce RTX 4070 SUPER не стала бы лучше, если бы получила 16 Гб памяти. А вот GeForce RTX 4060 Ti действительно могла быть более интересна со 192-битной шиной и 12 Гб памяти. Напомним, в продаже есть GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб памяти. Тесты доказывают, что в большинстве случаев между видеокартами нет разницы, но фиксируют проседания фрамрейта в наиболее требовательных сценариях. За счёт технологии масштабирования данную проблему решить всё же можно, но логика использования DLSS 3.0 такова, что вам приходится жертвовать качеством картинки, ну а это нравится далеко не всем геймерам.



