По данным аналитиков, на начало второго квартала 2024 года доля видеокарт Intel снизилась до уровня погрешности и не превышала половины процента. Инсайдеры пишут, что в 2025 году (а может и раньше) в продажу поступит очередная серия графических чипов Intel, но пока неясно, какие перспективы ждут американскую компанию на и без того не самом благоприятном рынке. Эксперты фиксируют падение спроса и полагают, что второй квартал окажется ещё более удручающим в плане прибыли. Всё это отразится на доходах AMD, тогда как NVIDIA благоденствует. Даже если завтра геймеры вообще перестанут покупать видеокарты, то Дженсен Хуанг не сильно расстроится, ведь доходы от реализации чипов для обучения ИИ с каждым месяцем растут.

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Судя по той информации, что публикует игровой сервис Steam, данные аналитиков по некоторым пунктам сильно отличаются от предпочтений геймеров, о чём мы сегодня и поговорим. Как видите, почти 8% всех любителей компьютерных игр владеют видеокартой производства Intel. Вполне возможно, что такая популярность связана с большими распродажами. Крупные торговые сети активно избавлялись от залежей, сливая их по выгодным для конечного потребителя ценам. В большинстве случаев видеокарты Intel показывают себя неплохо, но в некоторых играх наблюдаются проблемы с драйверами, решить которые производитель не может до сих пор. AMD удерживает свои 15.6%, тогда как NVIDIA продолжает расти и уже перевалила за 76%. Таким образом можно сделать вывод, что на каждые 5 видеокарт от дядюшки Хуанга приходится только одна от тётушки Су. С Intel ситуация не совсем понятная. Если в ближайшие пару лет эта компания не начнёт выпускать вторую серию, то доля её продолжит снижаться.

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Ну а теперь перейдём к наиболее популярным графическим чипам, которые пользовались спросом в июне 2024 года. Предлагаем взглянуть на показатель динамики, отражающий последние тенденции на игровом рынке. На первом месте по популярности мобильная версия GeForce RTX 4060. На втором настольная версия на этом же графическом чипе, а всё это говорит о высоком спросе на решения среднего ценового сегмента. Ноутбуки с GeForce RTX 4060 подешевели в ожидании релиза настольной графики следующего поколения, тогда как обычную GeForce RTX 4060 даже в России можно купить за 32 тысячи рублей. Рассчитывать на длительный жизненный цикл с такой видеокартой не приходится. Сегодня она тянет все игры в 1080р, но время её стремительно уходит. К концу 2025 вам придётся снижать настройки, а в будущем появятся новинки, требующие больше 8 Гб видеопамяти. Пожалуй, именно жадность является главной проблемой NVIDIA. Если бы GeForce RTX 4060 получила 192-битную шину и 12 Гб памяти, то могла бы прибавить больше 25% по сравнению с предыдущим поколением, но в итоге мы получили небольшой прирост до 10%. Выбора у геймеров нет, если не считать тех, кто может позволить себе потратить на видеокарту в 2 раза больше денег.

В этом случае самое время обратить внимание на GeForce RTX 4070 SUPER. Видеокарта включает 12 Гб памяти и идеально подходит для тех, кто решил собрать игровой компьютер под разрешение 2К. Эксперименты с трассировкой лучей потребуют снижения настроек графики или включения технологии масштабирования. В остальном GeForce RTX 4070 SUPER легко справится с любыми играми и будет себя прилично показывать даже через пару лет. В Российской рознице за такую видеокарту придётся выложить больше 60 тысяч, ну а это довольно внушительная сумма, которую можете себе позволить потратить далеко не каждый геймер. Общая доля GeForce RTX 4070 SUPER в Steam равна 0.77%, при этом 0.20% прибавились за последний месяц. Инсайдеры писали о распродажах в США. Вполне возможно, что некоторые производители расчищают склады перед релизом новой серии графических чипов, а значит со временем скидки доберутся и до российских любителей компьютерных игр.

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Совершенно неожиданно в лидеры выбилась Radeon RX 6750 GRE. В списке значится версия на 12 Гб, обладающая приличным запасом производительности. GeForce RTX 4070 SUPER намного быстрее, но главное преимущество Radeon RX 6750 GRE заключается в цене. На покупке такой видеокарты можно сэкономить более 15 тысяч, ну а это главная причина, влияющая на выбор геймеров. Есть ещё Radeon RX 6750 GRE с 10 Гб памяти. В интернете есть тесты, согласно которым разница между видеокартами составляет 10-15%, а значит решающим будет финансовое положение покупателя. Даже базовая версия с 10 Гб видеопамяти будет справляться с актуальными играми в 2К, но жизненный цикл такой видеокарты окажется меньше, чем у более дорогой с 12 Гб памяти.

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Вполне ожидаемо в десятку лидеров врывается GeForce RTX 4060 Ti. Советовать вам такую видеокарту мы не можем, поскольку она уступает по скоростным характеристикам Radeon RX 6750 GRE и сильно проигрывает из-за нехватки памяти. Некоторые требовательные игры нуждаются в 10 Гб памяти, а в результате использования GeForce RTX 4060 Ti начинается повышенный «жор» оперативной памяти. Ресурсов на всё не хватает, что приводит к падению количества кадров в секунду. GeForce RTX 4060 Ti может купить только фанат NVIDIA, для которого продукции AMD не существует в принципе. Если вы не столько принципиальны, то вариант Radeon RX 6750 GRE позволит получить более мощную видеокарту за ту же цену, а также решить вопрос с нехваткой видеопамяти.

В топе есть ещё несколько мобильных графических чипов, после чего идёт настольная GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Это одна из самых мощных видеокарт на рынке, обладающая всеми признаками субфлагмана. Видеокарта позволяет запускать любые игры даже в 4К и предлагает солидный запас памяти в размере 16 Гб. За аналогичную сумму у AMD есть и более выгодные предложения, но спрос на такие видеокарты оказывается незаметен для рынка. Позволить GeForce RTX 4070 Ti SUPER себе могут единицы, поскольку стоит такая видеокарта 90 тысяч рублей. Есть мнение, что покупать дорогие видеокарты перед выходом нового поколения – это не самое верное решение. Якобы, новинки окажутся намного быстрее, но в данном случае геймеры голосуют рублём. Нет никаких сомнений, что аналог GeForce RTX 4070 Ti SUPER окажется дороже, поэтому покупатели пытаются делать крайне сложный выбор.

Завершает топ GeForce RTX 4080 SUPER, которая представляет собой одно из самых мощных решений на рынке. Есть видеокарты и быстрее, но стоят они больше 200 000 рублей и обычно не попадают в список наиболее популярных. GeForce RTX 4080 SUPER не может похвастать демократичной ценой, но её главное достоинство кроется под крышкой кулера, ведь нет ни одной игры, которая смогла бы заставить владельца такой видеокарты снижать настройки графики. Как видите, геймеры предпочитают NVIDIA. Доля красной команды постепенно снижается, ну а следующее поколение настольной графики AMD может сильно разочаровать фанатов. Инсайдеры пишут о том, что было принято решение не ввязываться в гонку за первое место. Уже несколько лет Лиза Су даёт праздные обещания, выполнить которые инженерам AMD не под силу. Якобы, на этот раз красная команда сосредоточится вокруг среднего и средневысокого игрового сегмента. Благодаря этому удастся нарастить быстродействие, но оставить цены без изменений. Не исключено, что стоимость отдельных видеокарт окажется крайне заманчивой, но пока всё это не было подтверждено реальными источниками. Итоги второго квартала аналитикам ещё только предстоит подвести, но геймеры своё слово уже сказали.