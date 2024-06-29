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Bublik1
Пилотам F-35 запретят менять причёску, поскольку это мешает работе шлема HMDS Gen 3 за $400 000
Каждый шлем уникален, а владелец его даже не сможет сменить причёску

Несмотря на то, что F-35 является самым дорогим истребителем на рынке, очередь на его покупку растянулась на несколько лет. Европейские чиновники готовы платить любые деньги и щедро инвестируют миллиарды евро в американский бюджет. Нужно отдать США должное, ведь они уже много десятилетий умудряются создавать искусственный спрос на своё оружие. Большая часть Европы принята в НАТО, ну а там есть свои требования. Рядовым гражданам промыли мозги на тему угрозы со стороны РФ, ну а в последнее время к военному альянсу присоединились даже Швеция с Финляндией. Сколько стоит один F-35, знает ограниченный круг лиц, но финальная цифра всегда оказывается больше, чем можно было предположить. 

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Причина в том, что США также занимаются обучением пилотов и техников. Кроме того, американские специалисты замаются созданием инфраструктуры, готовя аэродромы к принятию самолётов и поставляют запчасти. В результате один истребитель может стоить больше 100 миллионов долларов, а всё зависит от тех или иных договорённостей. При этом сам F-35 далёк от идеала. В прессу то и дело попадают данные о проблемах одного из самых дорогих истребителей в истории. Двигатель давно пора менять, ну а лётные характеристики машины не дотягивают до пятого поколения. F-35 предпочитает не летать на высокой скорости, тогда как техники жалуются на слишком быстрое устаревание машины. Оказывается, пилоты предпочитают летать на F-15 и F-16, техническое состояние которых спустя 20 лет работы в воздухе лучше, чем у F-35, поступивших на вооружение всего 10 лет назад. Программа продолжает давить на и без того сильно разросшийся военный бюджет, ну а инженеры придумывают новые гаджеты, делающие эксплуатацию истребителей ещё более затратной, чем обычно. Особенно интересен шлем для пилотов третьего поколения. 

Устройство разработано компанией Collins Aerospace и получило название «Genesis III» или HMDS Gen 3. Каждый шлем уникален и обходится бюджету в 400 тысяч долларов. Разработчики утверждают, что могут отчитаться за каждый долларов. Якобы, инвестиции не пропали даром, ведь пилот получает самое высокотехнологичное устройство, которое только существует на нашей планете. Благодаря шлему лётчик перестаёт видеть барьеры из корпуса, мешающие полному обзору. На шлеме есть 6 камер, которые дают обзор на все 360 градусов. Пилоту доступна цифровое изображение того, что происходит снаружи, а при необходимости он может увидеть даже находящиеся прямо под ним объекты. В качестве дополнения предусмотрены камеры на фюзеляже самолёта. Благодаря им пилот может видеть даже в полной темноте, хотя угол обзора в таких условиях и будет ограничен до 30 или 40 градусов. Шлем работает по технологии дополненной реальности, что позволяет пилоту управлять системой наведения при помощи глаз. 

Лётчик может отмечать любые объекты на земле и в воздухе, ну а всё остальное сделает встроенная система наведения. Шлем выдерживает перегрузки при катапультировании на скоростях до 1000 км/ч, что увеличивает шансы на выживание в случае непредвиденных ситуаций. Описание шлема похоже на то, каким подобные устройства фигурируют в фантастических фильмах. Скорее всего, работа HMDS Gen 3 далека от идеальной, поскольку полагается на сложную электронику. На самом деле у шлема есть и другие недостатки, главным из которых считается индивидуальный подбор и изготовление под конкретного пилота. Прежде чем шлем за 400 тысяч долларов будет создан, проводится полное сканирование головы будущего владельца. Специальное устройство в режиме 3D отметит все неровности лица и создаст трёхмерный слепок, на основе которого и будет создаваться внутренняя часть. Особенно тщательно измеряется расстояние между глазами, а ошибка на несколько миллиметров не позволит осуществлять точное управление цифровыми системами наведения. 

Шлем весит 2.3 килограмма, что довольно много, ну а в итоге именно лётчик является самым слабым звеном цепочки. Пилоту запрещено менять причёску. Он должен поддерживать состояние растительности на лице в идеальном состоянии и максимально беречь свою голову. Требуется избежать появления воспалений и других новообразований, не говоря уже о травмах. В голливудских фильмах пилоты США часто готовы отстаивать свою часть при помощи кулаков. Что же, владельцы HMDS Gen 3 должны вести себя тихо, поскольку сломанный нос приведёт к тому, что пилоту потребуется новый шлем. Каждые 120 дней проводится проверка соответствия головы и шлема для обеспечения надёжной работы всех систем. Разработчики пишут, что доступна незначительная коррекция, которая производится путём замены внутренней прокладки. За состоянием головы лётчиков строго следят, ну а назвать такой шлем практичным крайне сложно. Инженеры уверяют, что шлем поможет в воздушной дуэли, но забывают, что подобные схватки ушли в прошлое. Существующие ракеты позволяют сбивать цели с расстояния сотен километров, ну а сложная аппаратура должна стать проще в использовании, не говоря уже о заоблачной стоимости. 

#авиация #военные технологии #истребители #интересное #f-35 #hmds gen 3
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