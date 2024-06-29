Причина в российском магазине RuStore, согласовать размещение которого не удастся

Несколько месяцев назад в Европе вступили в действие новые правила, согласно которым Apple позволяет любому разработчику разместить собственную площадку для распространения игр, утилит и любого другого программного обеспечения. Долгое время ЕС оказывала давление на американскую компанию, но в результате удалось прийти к соглашению. Прежде всего ни один разработчик не получит полной свободы. Apple будет строго контролировать наполнение частной площадки и может потребовать удаления того или иного ПО в зависимости от обстоятельств. Кроме того, разработчик обязан внести на счёт яблочной компании депозит в размере 1 миллиона евро, а также отдавать Apple большую часть прибыли. Словом, изменения есть, но до полной победы над абсурдом ещё очень далеко. В России уже давно идут разговоры о необходимости создания аналогичных правил, а власти готовят законопроект, который обяжет американскую компанию пойти на уступки.

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Некоторые эксперты полагают, что магазин российских приложений будет без проблем интегрирован в экосистему Apple, но в последнее время количество скептиков растёт. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group, зелёный свет для RuStore дан не будет. Эльдар Муртазин видит несколько причин, существенно снижающих шансы на появление российского магазина приложений. Прежде всего нужно учитывать, что американская компания ушла из юридического поля РФ ещё в 2022 году. Продукция Apple находится на прилавках российской розницы и различных онлайн-площадок, но происходит это только за счёт параллельного импорта. Руководство яблочной компании самоустранилось, поэтому обращаться к размещению российского магазина приложений не к кому. Даже если российский разработчик согласится внести 1 миллион евро на депозит, то в этом случае магазин станет европейским, поскольку будет работать по уже утверждённым нормам. В России Apple хозяйственной деятельности не ведёт, а значит инициатива столкнётся с непреодолимыми препятствиями. Таким образом есть несколько решений, которые так или иначе могут привести к развязке.

Эльдар Муртазин уверен, что американская компания не пойдёт на уступки российским властям, а значит столкнётся с противодействием. Уже с 1 сентября 2025 года продукцией Apple может быть запрещено торговать в РФ, ну а ограничения на ввоз вступят в силу ещё раньше. Надеяться можно на снятие санкций, но пока мы видим, что США и союзники продолжают придумывать новые ограничения. Если санкции будут сняты, то Apple сможет вернуться в российское юридическое поле, после чего будет вынуждена работать согласно нормам закона. Ну и существуют шансы, что стороны каким-то образом договорятся. Например, Apple может временно отказаться от необходимости размещения депозита. Российский рынок важен для американской компании, поскольку даже спустя 2 года после введения санкций продажи гаджетов здесь остаются высокими. Напрямую прибыль яблочная компания не получает, но в данном случае это уже не важно. Аналитики считают, что шансы полного запрета продукции Apple высоки, а решение может быть озвучено уже к концу 2024 года. После этого спрос на iPhone значительно снизится, а пользователи начнут переходить на продукцию других брендов.