Если не учитывать фанатов Intel, то споры между покупателями процессоров AMD ведутся относительно правомерности выбора того или иного сокета. В продаже можно встретить АМ4, материнские платы на котором появились на полках магазинов в 2017 году. Это довольно популярный сокет, который долгое время оставался актуальным. Пожалуй, даже слишком долго, поскольку даже в 2024 году в продажу поступило несколько процессоров на старом сокете. Многие эксперты полагали, что жизненный цикл АМ4 завершится ещё в 2021, но даже сегодня процессоры и материнские платы на старой платформе продолжают неплохо продаваться.

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Что до АМ5, то данный сокет появился в продаже в 2022 и быстро набирает популярность. 31 июля все владельцы совместимых материнских плат смогут заменить ранее купленные камни на более мощные. Ожидается значительный прирост быстродействия, ну а финальный аккорд АМ5 состоится в 2026 или даже в 2027, когда будет доступно ещё одно поколение настольных процессоров. Длительный жизненный цикл открывает перед владельцами компьютеров огромные перспективы, ведь усилить игровую станцию можно за счёт простой смены процессора. Сторонники каждого из сокетов прямо сейчас читают наш материал, а простых решений не существует.

Несколько дней назад мы опубликовали материал, в рамках которого предложили наиболее оптимальную сборку на АМ5, выбрав в качестве основы процессор Ryzen 5 7500F. Что же, сегодня самое время вернуться к АМ4, ведь сборка на этой платформе будет дешевле. Предлагаем остановиться на Ryzen 5 5600, который идеально подходит для создания игрового компьютера. Запускать игры владелец данного ПК будет в разрешении 1080р, ну а данный камень сносно справляется с поставленными задачами. Нужно понимать, что такая система не обладает потенциалом АМ5, поскольку в будущем вам потребуется заменить не только процессор с материнской платой, но и оперативную память. Многие наши читатели уверяют, что DDR4 ещё долго будет оставаться актуальной, ну а в данном случае мы руководствуемся логикой экономии. Также стоит учитывать, что Ryzen 5 5600 не имеет запаса мощности, а значит вы лишаете себя перспективы значительно усилить игровой потенциал за счёт смены видеокарты. Даже если графические чипы следующего поколения будут намного быстрее, то ваш процессор окажется самым слабым звеном. Таким образом Ryzen 5 5600 можно назвать неплохим, но ограниченным, ведь уже через 3-4 года вам придётся заменить почти весь компьютер.

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Всё так, но не забывайте, что такой выбор имеет и положительные последствия. Например, вы можете купить материнскую плату по выгодной стоимости. MSI B450M-A PRO MAX имеет всё самое необходимое и справится с любыми современными вызовами. Здесь нет интерфейса PCIe 4.0, но финансовая сторона вопроса оправдывает подобные неудобства. На самом деле вы вряд ли будете ставить на недорогой игровой компьютер скоростной твердотельный накопитель последнего поколения. За MSI B450M-A PRO MAX просят немногим меньше 7500 рублей, ну а это дешевле, чем 100 долларов.

Ещё больше радуют цены на оперативную память. За 32 Гб DDR4 вам придётся выложить только 8 тысяч рублей, хотя аналогичное количество DDR5 обошлось бы вам в два раза дороже. Что важное, новое поколение ОЗУ немногим быстрее, а в большинстве сценариев замена DDR4 на DDR5 и вовсе не оказывает никакого влияния на результаты. Даже в играх получить прирост количества кадров в секунду не так просто, ну а для сложных рабочих задач мы компьютер не покупаем. Можно было ещё немного сэкономить, остановившись на двух линейках по 8 Гб, но требования к играм растут, а нам бы не хотелось, чтобы вы испытывали неудобства после покупки геймерского компьютера. G.skill выпускает неплохую продукцию. Учитывая, что владелец такого ПК не будет ничего разгонять, различий от брендовых моделей заметить не удастся.

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Все остальные комплектующие кроме видеокарты оставим без изменений. В качестве твердотельного накопителя берём Kingston NV2. Он имеет объём в 2 Тб, что будет достаточно как для хранения личных фотографий и видео, так и за скачивания игр. SSD соответствует максимальным возможностям выбранной материнской платы, но многочисленные эксперименты доказывают, что более современные и дорогие твердотельные накопители не имеют преимущества по скорости работы в играх. Блок питания DEEPCOOL мощностью 600 Вт понравится тем, кто любит тишину, ведь даже во время игр ваша система будет работать чрезвычайно тихо. Никакого лишнего шума, ну а невысокие требования к питанию позволят увеличить срок использования блоком питания. Учитывая, что он поддерживает стандарт 80 PLUS Bronze, высокое качество вам гарантировано. Корпус мы взяли немного другой, поскольку указанный в прошлом материале отсутствует в продаже. Для чистоты эксперимента берём Msi MAG FORGE M100R, который почти ничем не отличается от ранее рассматриваемого и стоит всего на 1000 рублей дороже. Он просторный и отлично справится с размещением всех наших комплектующих.

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Если подсчитать конечную сумму, которую мы потратили на системный блок без видеокарты, то выходит 48 000 рублей. Компьютер на базе АМ5 оказался намного дороже, поэтому мы можем перейти к экспериментам. Первым делом возьмём видеокарту Radeon RX 7600. Она на 15% быстрее GeForce RTX 3060, которую мы поставили в компьютер за 95 тысяч, а значит наша новая система будет генерировать столько же или даже немного больше кадров в секунду. Radeon RX 7600 имеет всего 8 Гб памяти, ну а это единственный её недостаток. Вообще, в разрешении 1080р пока требования не такие высокие, поэтому остановимся на том, что у нас полный паритет с чувствительной экономией, ведь сборка на АМ4 с Radeon RX 7600 затянула на 80 тысяч рублей. Именно поэтому продолжим экспериментировать. Итак, у нас есть сборка на АМ4, куда мы ставим более мощную Radeon RX 7700 XT. Согласимся, что процессор Ryzen 5 5600 такую видеокарту на 100% уже не вытянет, но конечная стоимость системы всё равно окажется ниже, чем у той, что мы собрали на базе АМ5. Сомневаться в том, что производительность компьютера на АМ5 будет ниже, не приходится, ведь в играх Radeon RX 7700 XT превосходит GeForce RTX 3060 на 30-40%.

Ну а теперь давайте думать, что у нас вышло. Если вы купите игровой ПК на платформе АМ5, то получите приличную производительность и потенциал для апгрейда. Всё это будет вам нужно завтра, ну а сегодня на платформе АМ4 можно собрать более дешёвый и скоростной компьютер. Потенциал – это отлично, но он может и не раскрыться. Кроме того, вдруг вам через 3 года захочется сменить платформу или же купить игровую приставку. Случиться может что угодно, ну а в итоге все эти годы вы будете получать меньше, чем владелец системы на базе АМ4. Какой выбор считать верным, решать вам, ну а на этом у нас всё. Не торопитесь останавливаться на той или иной платформе, ведь каждая имеет свою положительные и отрицательные стороны. Как видите, нюансов предостаточно, тогда как сделать верное решение чрезвычайно трудно.