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Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps

Ryzen 5 7500F можно будет заменить без покупки новой материнской платы, ну а GeForce RTX 3060 тянет все игры и стоит меньше 30 тысяч рублей
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Многие эксперты спорят о том, сколько должен стоить игровой компьютер. На самом деле решающими здесь выступают только два фактора: цена и предназначение. Так, если ваше финансовое положение трудно назвать идеальным, то смотреть в сторону флагманов глупо. Некоторые пользователи берут компьютер в кредит, но сегодня подобные устройства потеряли шлейф престижности и стоят в каждом доме. Выплачивать за инструмент для развлечений и игр огромные проценты будет довольно странно, а особенно, если всё это требует только ваше слишком раздутое эго. 

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Статистика Steam доказывает, что большая часть геймеров довольствуется популярными шутерами, а значит всей этой братии любителей компьютерных игр не нужен мощный процессор и тем более не требуется видеокарта за 150 тысяч рублей. Что купить, каждый решает самостоятельно, ну а мы предлагаем одну из самых оптимальных сборок на рынке. Цена подобного системного блока окажется немногим ниже 100 000 рублей, ну а потратить такие деньги на развлечения себе может позволить каждый работающий геймер. Обычно компьютеры покупают на 3-4 года, ну а за это время скопить на ПК мог даже ленивый и не очень ответственный любитель компьютерных игр. 

В качестве основы нашего системного блока возьмём Ryzen 5 7500F. Процессор AMD уже на рез становился самым продаваемым на глобальном рынке, поскольку предлагает отличную производительность по разумной цене. Купить такой камень вы можете всего за 15 тысяч рублей, что намного дешевле, чем просит за аналогичные по скоростным показателям процессоры Intel. Ryzen 5 7500F можно не менять, когда вам потребуется купить видеокарту следующего поколения, ну а принадлежность к сокету АМ5 позволяет надеяться на длительный жизненный цикл. Инсайдеры полагают, что кроме серии процессоров Ryzen 9000, которая поступит на прилавки магазинов уже этим летом, в 2026 нас ждёт ещё одна линейка, которая будет поддерживать сокет АМ5. Таким образом вы сможете усилить свой компьютер спустя много лет, потратив на это минимум средств. Сегодня Ryzen 5 7500F отлично справляется со всеми задачами и будет тянуть видеокарты средневысокого сегмента, полностью раскрывая их потенциал. 

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Можно было бы взять материнскую плату до 10 тысяч рублей, но в данном случае мы предлагаем вам не экономить. Указанный выше процессор имеет теплопакет не выше 65 Вт и может быть установлен на материнскую плату с чипсетом А620. Представьте себе, что через пару лет вам захочется усилить свой компьютер за счёт более мощного процессора, но из-за ограничений материнской платы сделать это будет нельзя. Именно поэтому берём Asrock на чипсете В650. Данная плата стоит 13 тысяч и имеет всё необходимое, для построения перспективного игрового компьютера. На самом деле мы не станем задействовать весь потенциал материнской платы, поскольку в данном случае в этом нет никакой необходимости. 

Оперативная память DDR5 стоит немного дороже, чем нам бы хотелось потратить, но производители выбора нам не предоставляют. Тесты доказывают, что 16 Гб для нового компьютера – это минимальный прожиточный минимум, поэтому мы сразу же обратим внимание на две линейки Team Group. Общая ёмкость выбранной нами ОЗУ составляет 32 Гб, ну а это именно то количество, которое позволит не думать о нехватке памяти в ближайшие 5 лет. Team Group предлагает неплохие тайминги, ну а брать оперативную память DDR5 с тактовой частотой ниже 6000 МГц мы вам не рекомендуем. 

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А вот сэкономить 5 тысяч рублей на покупке не самого быстрого твердотельного накопителя – это самый разумный выбор. В тестах брендовый Samsung за 20 тысяч окажется в 3 раза быстрее, но в реальных задачах Kingston NV2 будет ничем не хуже. Разработчики игр и приложений пока не научились использовать потенциал современных SSD, поэтому можно не тратить лишние деньги, если синтетические тесты для вас не имеют никакого значения. Мы поставили накопитель на 2 Тб, поскольку игры становятся всё больше, а кроме этого свободное пространство вам может понадобиться для хранения видео, фото и любой другой полезной информации.

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Долго думать над выбором видеокарты не пришлось, ведь даже сегодня GeForce RTX 3060 является оптимальным выбором. Стоит такая видеокарта дешевле 30 тысяч рублей, но может с лёгкостью обеспечить вам стабильные 60 кадров в секунду в любых играх с разрешением 1080р. На большее графические чипы данного ценового сегмента не способны. Если у вас есть 50 тысяч рублей на видеокарту, то в таком случае можно присмотреться к Radeon RX 7700 ХТ. Большая часть российских геймеров столько на видеокарты не тратит, поэтому мы всё же остановимся на GeForce RTX 3060. Видеокарта имеет 12 Гб видеопамяти и хорошо себя показывает в сложных сценариях. В будущем справиться с нехваткой производительности поможет технология масштабирования. DLSS может увеличить количество кадров в секунду на целых 50%, что немного скажется на качестве картинки. Не исключено, что со временем вы просто замените GeForce RTX 3060 на более мощную, а значит эта проблема вас не коснётся. 

Поскольку мы собрали не самую требовательную игровую систему, то можно не усердствовать с выбором блока питания. Подойдёт DEEPCOOL PK600D мощностью 600 Вт. Ставить на такой компьютер флагманскую видеокарту не стоит, но обычно подобные комплектующие обходятся не дешевле 150-250 тысяч рублей, что дороже, чем весь наш ПК. Блок питания надёжный и поддерживает стандарт энергоэффективности 80 PLUS Bronze. Если вы не станете смотреть в сторону более мощных процессоров и видеокарт в будущем, то можно смело использовать DEEPCOOL PK600D и для следующей сборки. 

Всё это упаковываем в корпус Msi Mag FORGE M100A, отличающийся низкой стоимостью и продуманной конструкцией. Внутри есть место для всех наших комплектующих, а также достаточно пространства для энтузиастов, которые захотят добавить жёсткий диск или заменить в будущем видеокарту. Системный блок не будет навязчиво гудеть, поскольку все комплектующие принадлежат к среднему ценовому сегменту и не призваны бить рекорды скорости. Несмотря на это для отвода лишнего тепла предусмотрены 4 вентилятора. Также есть пылевая решётка, ну а в целом выбором корпуса останутся довольны даже те, кто подходит к этому вопросу с особыми требованиями. После подсчёта стоимости всех компонентов удалось выяснить, что мы уложились в 95 тысяч рублей. Прибавьте к этому термопасту и кулер процессора, без которого работа наш ПК не сможет. Как уже было сказано выше, мы не преследовали задачу экономить на каждом выбранном компоненте. Такая тактика позволила бы скинуть не больше десяти тысяч, но привела бы к плачевным результатам. Ну а в данном случае мы получили очень неплохой и перспективный компьютер, который сможет обеспечить приличную производительность в любых играх ещё несколько лет. 

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видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения geforce rtx 3060 сборка пк ryzen 5 7500f
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