Есть основания полагать, что новая операционная система будет несовместима с приложениями под Android.

По данным экспертов, при необходимости Google и Apple могут удалённо выключить любой смартфон, подключённые к интернету. Сегодня ничего подобного не происходит даже когда США вводят санкции против третьих стран, но сама возможность вызывает опасения. Есть мнение, что первая массовая блокировка навсегда изменит рынок мобильных устройств на нашей планете, ну а в какой-то момент американские корпорации лишатся большей части клиентов. Допустить этого американцы не хотят, поэтому пока ограничиваются самыми разными санкциями. Никто не знает, насколько ожесточённой будет торговая война между Китаем и США. Глобальная политическая карта трещит по швам, ну а до поиска компромисса ещё очень далеко. Именно поэтому китайские компании первыми начали разрабатывать собственные альтернативы, способные обеспечить стабильную работу вне зависимости от решений американского правительства.

реклама

Первой в гонку включилась Huawei, выпустившая на рынок HarmonyOS несколько лет назад. Как оказалось, значительная часть кода операционной системы основана на AOSP, ну а это пусть и не совсем привычная, но всё же Android. Благодаря этому китайская ОС получила полную совместимость со всеми приложениями под Android. Это позволяет пользователям получать лучшее из двух миров, но уже совсем скоро всё может сильно измениться. В рамках Huawei Developer Conference 2024 была анонсирована новая операционная система, внутри которой нет и намёка на американские технологии. В рамках конференции разработчиков было объявлено, что HarmonyOS NEXT станет революционной платформой следующего поколения. Что примечательно, новая операционная система не только не будет связана с Android, но и потеряет всякую привязку 5 Linux. Известна, что именно на последней основана большая часть мобильных и настольных ОС, ну а отказ от Linux стал возможен благодаря разработке ядра HarmonyOS. Представители китайской компании заявили, что это окажет влияние на совместимость, поскольку запускаться будут только приложения, скомпилированные с помощью рабочей среды Ark Compiler.

Если пользователю понадобится доступ к той или иной программе, то придётся обращаться в Huawei Mobile Services, где сегодня выбор не такой большой, как хотелось бы. Официальный магазин приложений Android огромен, а параллельно существуют аналоги, предлагающие сотни тысяч различных утилит и игр. Всё это для владельцев аппаратов на базе HarmonyOS NEXT окажется недоступно. Есть мнение, что Huawei всё же предложит специальное ПО, позволяющие запускать приложения на базе Android, поскольку иначе спрос на смартфоны китайской компании может резко рухнуть. В магазине приложений Huawei Mobile Services нет того разнообразия, к которому привык рядовой пользователь, ну а на наполнение площадки уйдут годы. Ожидается, что распространение новой ОС стартует уже в 2024 году. Ознаменовать её выход может устройство серии Mate 70, но инсайдеры пока не готовы назвать сроки и точно подтвердить указанную информацию. Традиционно, Huawei обещает значительные изменения, большая часть из которых касается улучшения работы интерфейса. Ожидается, что переход на HarmonyOS NEXT увеличит общую производительность на 30%, тогда как скорость передачи данных между различными устройствами и вовсе может вырасти в 3 раза. Всё это произойдёт без роста потребления, а во многих сценариях пользователи будут наблюдать улучшение характеристик расхода батареи.

Визуально HarmonyOS NEXT будет мало отличаться от привычной HarmonyOS, а одной из главных фишек считается единая структура хранения файлов. По задумке разработчиков, пользователи не будут видеть разницу между файлами, расположенными в облаке и на устройстве, но в данном случае многое зависит от скорости интернета, а не программного обеспечения или операционной системы. Разработчики рассказывают о присутствии технологий Ark Multimedia Engine и Ark Graphics Engine, которые призваны обеспечить лучший развлекательный опыт в истории. Также ожидается появление улучшенной трассировки лучей, которая по уровню не будет уступать тому, что видят владельцы персональных компьютеров. Насколько всё это соответствует действительности, пока сказать сложно, но пока идея отказаться от ядра Android не вызывает единодушного одобрения у экспертов. Ещё менее оптимистично настроены рядовые пользователи. На самом деле владельцам смартфонов решительно всё равно, какая операционная система установлена на их аппаратах. Куда важнее не потерять доступ к стандартным приложениям, а также продолжать работать в привычном режиме. Если HarmonyOS NEXT окажет негативное влияние на одну из составляющих, то можно ожидать резкого оттока пользователей и снижения продаж смартфонов Huawei. Особенно заметно этот будет на глобальном рынке. Китайские пользователи уже привыкли к собственным сервисам, тогда как многие владельцы аппаратов Huawei в России и других регионах предпочитают тут же ставить на них сервисы Google.