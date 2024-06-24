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Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
Проблема касается Core i9-13900K и Core i9-14900K, а также процессоров Core i9-13900KF и Core i9-14900KF.

Подавляющее большинство владельцев процессоров Intel не знает и никогда не узнает о проблемах, с которыми сталкиваются энтузиасты. Рядовые пользователи покупают недорогие камни, которые отлично справляются со своими задачами, но не способны на рекорды. Именно поэтому оверклокеры и просто состоятельные геймеры предпочитают флагманы. Тактовые частоты в данном сегменте максимальные, а производительность на 100% раскрывает потенциал находящихся в продаже видеокарт за 2000 долларов. По крайней мере так было раньше, ведь в последние два года энтузиасты сталкиваются с постоянными сбоями. Проблема касается владельцев Core i9-13900K и Core i9-14900K, а также процессоров Core i9-13900KF и Core i9-14900KF и лежит в области низкой стабильности. Если не вдаваться в сложные подробности, то Intel слишком переусердствовала с тактовой частотой, ведь именно этот показатель оказывает влияние на все остальные. Core i9-13900K в оптимальных условиях с использованием дорогостоящей материнской платы разгонялся до 5.8 ГГц, тогда как Core i9-14900K покоряются 6 ГГц на трёх самых быстрых ядрах. 

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Весной 2024 Intel предприняла попытки повысить стабильность процессоров, надавив на производителей материнских плат. Последние выпустили новую версию BIOS, которая в принудительном порядке меняла настройки базового профиля. В большинстве случаев удавалось решить проблемы с вылетами операционной системы, синими экранами и другие сложности. Вот только после таких действий стало очевидно, что флагманы уже не похожи на продукты, поступившие на полки магазинов в 2023 и 2022 годах. В некоторых сценариях быстродействие Core i9-14900K снизилось на десятки процентов, а особенно неприятно было падение количества кадров в играх. По данным специалистов Hardware Times, они на собственном опыте убедились в том, что даже драконовские меры помогают далеко не всегда. Так, купленный ранее Core i9-13900KF и с первого дня работавший в рамках профиля «Intel Baseline», всё равно вышел из строя. В какой-то момент на процессоре отвалилась PCIe Gen 5, отвечавшая за работу графического чипа. Ещё один флагман был получен в рамках замены по гарантии, но через несколько недель стал выдавать синий экран. 

BSOD можно было наблюдать в наиболее динамичных шутерах (Helldivers 2, XDefiant и PUBG), где требовалось повышенное участие процессора в обработке информации. В большинстве приложений находящийся в руках команды Hardware Times Core i9-13900KF работал нормально, но это не помешало ему начать выдавать ошибки и сбои в играх уже спустя несколько недель. Эксперты провели тщательный анализ и пришли к выводу, что сбои происходят по самым разным причинам, но Intel пока не горит желанием исправить допущенные оплошности. Вполне возможно, что драйверы и прошивка материнских плат не способны наладить стабильную работу флагманов, ну а руководство компании слишком занято предстоящим релизом новых процессоров, чтобы уделять слишком много внимания тем, что уже находятся на рынке. Представители Hardware Times дают несколько советов, позволяющих снизить появление ошибок до минимума, или же совсем избавиться от сбоев. Прежде всего нужно следовать рекомендациям производителя материнской платы, используя наиболее оптимальный базовый профиль. 

Это может оказать негативное влияние на быстродействие, но ничего лучше пока всё равно нет. Если вы по каким-либо причинам до сих пор не обновили BIOS, то нужно сделать это как можно скорее. Эксперты пишут, что далеко не всегда качественное охлаждение решает все проблемы, весь сбои случаются даже у тех, кто поставил в компьютер полноценную СЖО. Именно поэтому нужно как можно быстрее перейти на сайт производителя материнской платы и закачать новую прошивку. Если вы хотите минимизировать появление сбоев, то нужно ограничить количество кадров в секунду в играх на уровне 60 fps. Владельцы Core i9-14900K надеялись на то, что флагман предложит им ультимативный уровень графики, поэтому предложения фиксировать количество кадров в секунду кажется абсурдным. Что же, даже если это и так, то именно этот способ является наиболее действенным. Не лишним будет снизить тактовую частоту процессора на 100-200 МГц. Речь идёт о Р-ядрах, тогда как энергоэффективные можно оставить без изменений. Вообще, многие эксперты советуют при первом же входе в настройки BIOS отключать Е-ядра, но в данном случае выбор за вами. На самом деле любой из указанных выше способов не даёт 100% гарантий. Пожалуй, единственное, что позволит избавиться от сбоев – это покупка процессора AMD Ryzen. Увы, но только в этом случае ваш компьютер сможет разгоняться до пиковых значений, а вы перестанете волноваться о возможных сбоях и поломках. 

#процессоры #core i9-14900k
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