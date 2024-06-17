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Bublik1
В ответ на пошлины для китайских электрокаров КНР может остановить импорт европейской свинины
В конфликте между США и Китаем Европа будет играть на стороне Америки, вот только никто не сказал, что такой выбор не обойдётся без значительных финансовых потерь

Многие эксперты признают, что Китай обладает значительными инструментами для контроля над глобальными рынками. Несмотря на агрессивные действия со стороны США, власти Поднебесной пока не используют собственные возможности, предпочитая находить обходные пути для решения создавшихся проблем. Наиболее активное давление наблюдается в полупроводниковой отрасли. Материковый Китай вынужден использовать сложные алгоритмы для выпуска устаревших чипов, тогда как совсем рядом находится высокотехнологичный Тайвань. Остров давно мог быть взят силовым путём, что стало бы разумным ответом на агрессивную политику Белого дома. Очевидно, что бесконечно долго обходить санкции не выйдет, а значит рано или поздно обе стороны будут готовы к более серьёзным действиям. Ну а поскольку Евросоюз ведёт не самостоятельную политику, то Китаю приходится сталкиваться с дополнительными трудностями на рынках Европы. 

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Повышение пошлин на китайские электрокары уже совсем близко, а вместо ответных действий власти КНР предпочитают строить фабрики в Венгрии, откуда автомобили без всяких пошлин и будут распространяться во всей Европе. Насколько такое решение оправдается в будущем, пока сказать сложно, но противостояние между Востоком и Западом в самом разгаре. Как стало известно, Министерство торговли Китая намерено ударить по европейским фермерам, приняв решение о начале антидемпингового расследования в отношении импорта свинины и её субпродуктов из Европейского Союза. Больше всего пострадает несколько стран: Испания, Нидерланды, Франция и Дания. Эксперты не сомневаются, что такое решение стало ответом на введённые ограничения против китайских электрокаров. Расследование было начало 17 июня и будет касаться только свинины, предназначенной для употребления в пищу человеком, включая свежие, охлаждённые и замороженные части. Поводом для начала расследования послужила жалоба Китайской ассоциации животноводства, поданная 6 июня от имени отечественной свиноводческой отрасли. Результаты расследования пока неясны, но всё идёт к тому, что уже совсем скоро импорт свинины из Европы будет остановлен. По сведениям китайской таможни, в 2023 году страна импортировала свинину на сумму 6 миллиардов долларов. Большая часть экспорта пришлась на Европу, где лидером остаётся Испания, отгрузившая продукции на 1.5 миллиарда долларов. Нидерланды и Дания поставили продукции на 620 и 550 миллионов долларов соответственно, ну а остановка закупок станет неприятным сюрпризом для европейских фермеров. 

В последнее время сельскохозяйственный сектор Европы испытывает мощнейшее давление, ну а невозможность зарабатывать на экспорте приведёт к волнениям в обществе. Многие действующие политики имеют минимальную поддержку среди населения, ну а попытки ужесточить меры против Китая и вовсе могут дорого обойтись находящимся у власти ястребам Вашингтона. В настоящее время европейские производители свинины могут продолжать беспошлинный экспорт в Китай до завершения расследования и принятия решения о введении тарифов. Министерство торговли Китая планирует завершить расследование к 17 июня 2025 года, с возможностью продления ещё на шесть месяцев, если это будет необходимо. Проще говоря, китайские власти сигнализируют европейским партнёрам, что так дальше продолжаться не может. 

Пока никаких ответные меры предприниматься не будут, вот только противостояние между сторонами только начинается. Европа уже выбрала сторону конфликта и будет делать всё, что прикажут из-за океана. Всё это наносит ущерб интересам местных бизнесменов, но пока у руля находятся действующие команды функционеров, ничего не изменится. Как уже было сказано выше, 12 июня Европейская комиссия объявила о введении с 38.1% пошлин на китайские электрокары. Закон вступит в силу 1 июля, а многие эксперты опасаются ответных действий со стороны Китая. Аналитики полагают, что расследование против европейской свинины – это только начало, а под угрозой весь аграрный сектор ЕС, включая молочную продукцию и поставки полуфабрикатов. 

#сша #аналитика #политика #китай #санкции #европа
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