Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
NVIDIA монополизирует рынок обучения ИИ, вынуждая клиентов отказываться от GPU конкурентов
В СМИ сообщают о споре между NVIDIA и Microsoft

Многие наши читатели слышали о том, что на этой неделе общая стоимость NVIDIA перевалила за 3.34 триллиона долларов. Благодаря этому полупроводниковый гигант стал самым дорогостоящим на рынке, оттеснив на второе место Microsoft. Через несколько дней статус-кво восстановился, но это не мешает NVIDIA оставаться одной из самых дорогостоящих компаний на планете. Аналитики полагают, что текущий курс акций американской компании сильно переоценён и вырос на ожиданиях инвесторов. Предполагается, что в долгосрочной перспективе ценные бумаги NVIDIA подвергнутся значительной коррекции и могут уйти вниз на 40%. Насколько такие заявления соответствуют реальности, мы увидим только со временем, но пока всё идёт к тому, что этой осенью Дженсен Хуанг будет праздновать очередную победу. Уже несколько месяцев идёт активная подготовка к выпуску новой архитектуры Blackwell, на основе которой будут работать на только настольные видеокарты, но и графические процессоры для центров обработки данных и обучения ИИ.

реклама

Ну а поскольку спрос на оборудование для обучения умных алгоритмов выше, чем NVIDIA может предложить, то цены способны побить очередной рекорд. Основное внимание будет сосредоточено на графическом процессоре B200, а также на его производных. Конкуренты готовы включиться в борьбу, а значит требуется подключить не только инженерный, но и административный ресурс. И вот здесь самое время вспомнить о том, что монополисты всегда имеют в своём распоряжении возможности для давления на конкурентов, поскольку способны устанавливать правила игры. Похоже, Дженсен Хуанг готовится к схватке с AMD и Intel, поскольку ужесточает требования к конечным покупателям. По данным издания The Information, на этот раз всё было настолько серьёзно, что конфликт между NVIDIA и Microsoft вышел за пределы высоких кабинетов. Суть претензий сводится к дизайну стоек для установки графических чипов Blackwell B200. В рамках презентации Дженсен Хуанг подчеркнул, что рассматривает стойку NVL72 в качестве части графического чипа. Проще говоря, клиентам будут продавать не только технологии, но и сопутствующие инструменты, включая полки, блоки питания, кабели и многое другое. 

Такой шаг позволит увеличить прибыль NVIDIA, ну а у небольших компаний просто нет выбора. По данным СМИ, Microsoft не готова к давлению и отказалась закупать стойки вместе с графическими процессорами. Первоначально NVIDIA потребовала, чтобы Софтверный гигант закупил полный комплект, включая стойки SuperPods. Представители компании уверяют, что благодаря тому, что клиенты будут брать комплект в сборе, повысится конечная производительность системы. Связь между компонентами будут прочнее, а количество ошибок удастся свести к минимуму. В теории для небольших стартапов сборка на базе стойки SuperPods может оказаться неплохим, хотя и немного дорогим вариантом, но в Microsoft оценили финансовые вложения и не готовы тратить огромные суммы из-за прихоти дядюшки Хуанга. Можно сделать вывод, что пресса узнала о конфликте уже после его завершения. В какой-то момент разногласия между сторонами стали расти. Вице-президент NVIDIA Эндрю Белл предложил Microsoft купить специальные серверные стойки для новых графических процессоров B200, вот только размеры этих стоек сильно отличались от существующих в Microsoft. Руководство Софтверного гиганта ответило, что предложенные SuperPods имеют ряд минусов для компании и не позволят легко переключаться между графическими процессорами NVIDIA и конкурентными решениями (например, AMD MI300X). 

В СМИ пишут, что Дженсен Хуанг пошёл на попятную, опасаясь потерять крупного клиента. Microsoft стала первой, кому было разрешено выпустить собственные стойки для графического процессора Blackwell B200. Вполне возможно, что аналогичную стратегию изберут и другие крупные клиенты NVIDIA, но пока ни о чём подобном в прессе не пишут. Нет никаких сомнений, что NVIDIA идёт по тому же пути, который долгое время был основным для Intel. Эта американская компания контролировала рынок серверных процессоров, устанавливая свои правила и регламентируя ключевые моменты работы установок. Даже спустя много лет AMD не может занять половину рынка, хотя достаточно давно предлагает более скоростные решения. Для многих клиентов гораздо выгоднее купить 1000 процессоров Intel, чем 300 AMD. Ну а учитывая, что сегодня NVIDIA не только удерживает за собой почти весь рынок графических чипов для обучения ИИ, но и намного превосходит конкурентов по производительности предлагаемых решений, то шансов у AMD и Intel пока нет. 

Напомним, графический процессор для искусственного интеллекта Blackwell B200 станет самым лучшим решением в области умных алгоритмов. Известно, что GB200 обеспечивает вычислительную мощность до 20 петафлопс для FP8 и теоретически в пять раз быстрее своего предшественника H200. GB200 фактически включает два графических процессора B200 и процессор Grace на большой плате, а сам B200 состоит из двух кристаллов. Обычный графический процессор B200 предлагает до 9 петафлопс FP4 и до 2.25 петафлопс FP16/BF16, что также является очередным рекордом. Ничего подобного у AMD и Intel не появится как минимум год или даже больше. 

#nvidia #видеокарты #microsoft #технологии
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
25
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
9
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
3
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
26
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
Новое открытие о Сатурне меняет научные представления о планетарных системах
1
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
У GPT-5 обещают интеллект на уровне доктора наук
3
Ученые из РФ и Китая разработали улучшенный тип двигателя для электрокаров и гибридов
3
Intel опубликовала список рекомендаций для процессоров 13-го и 14-го поколений
14
Россия готовится к созданию атомных подводных лодок нового поколения
+
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
16
МС-21 завершил серию полётов на испытание системы автоматического управления двигателями ПД-14
+
Дженсен Хуанг рассказал, как придумал название NVIDIA, используя дешёвую закусочную в роли офиса
3

Популярные статьи

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
11
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
106
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
5
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
15
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
17
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
430
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
3
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
4
ТОП 10 причин купить Xbox series S в 2024 году по мнению ChatGPT
3

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANZzZzZz
13:19
Вот и молодцы, но пока амбушюры из дермантина не поменяют)) - будем сидеть на байерах.
Российский аудиопроизводитель Radiotehnika выпустил мониторные наушники TD01C
Андрей Жуков
13:18
Роботы пылесосы? )) Ставим постоянно амбициозные задачи, особенно про третью, пятую и т.д. экономики мира, вот только .... Сразу вспоминается народная поговорка - п......, не мешки воротить!
В российской обрабатывающей промышленности используется 12800 роботов, а к 2030 году их должно быть в семь раз больше
mike-lesnik
13:18
Если бы не переход на UE5, они явно вложились бы в поддержку DX12, а так смысла нет, ещё год-два и игра в нынешнем виде улетит на свалку истории.
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
mike-lesnik
13:14
Я не теоретик, мне интересен был вопрос именно практики. Мантл упомянул просто для базового понимания ситуации теми, кто не особо интересуется всем этим.
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
FelsheR-BANZzZzZz
13:13
Евреи 40 лет в пустыни давненько не тусовались!
Израиль планирует разобраться со всем врагами на Ближнем Востоке по очереди
Бот_Пригожина_03081
13:13
По моему скромному мнению - 5-я часть наиболее удавшаяся в серии FC. Несколько раз перепроходил сюжет, и пока не надоела. Ещё и встроенный бенчмарк чутко реагирует на любые изменения в ПК, такие как ...
Мое мнение о Far Cry 5
Александр Кононович
13:12
Неболезный, почитай чем должен отличаться самолёт 5 поколения от самолёта 4+++. Российский самолёт назвали пятым поколением для имиджа : что за сверхдержава без своей вундервафли? Поменялось все карди...
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
REY_B_
13:12
Надо просто передать Сирии средства для сбития этих MQ-9. Это её воздушное пространство! Сирия имеет право это делать! Хуситы вон их валят.... А если авианосцы пытаются заступиться, то сами отправляют...
Минобороны заявило об опасном сближении в Сирии трёх дронов MQ-9 Reaper США с Су-35 ВКС РФ
Александр Кононович
13:04
Вот именно, написано. В плане. А на заборе тоже написано. А про планы - достаточно вспомнить планы на МС-21.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Александр Данковцев
13:03
С точки зрения ситуации,когда в Украину более половины продаваемого сала импортное, даже не знаю зачем вы пытаетесь давать оценки другим странам
В следующем году китайские производители будут отвечать за треть объёмов выпуска чипов в мире
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем