В СМИ сообщают о споре между NVIDIA и Microsoft

Многие наши читатели слышали о том, что на этой неделе общая стоимость NVIDIA перевалила за 3.34 триллиона долларов. Благодаря этому полупроводниковый гигант стал самым дорогостоящим на рынке, оттеснив на второе место Microsoft. Через несколько дней статус-кво восстановился, но это не мешает NVIDIA оставаться одной из самых дорогостоящих компаний на планете. Аналитики полагают, что текущий курс акций американской компании сильно переоценён и вырос на ожиданиях инвесторов. Предполагается, что в долгосрочной перспективе ценные бумаги NVIDIA подвергнутся значительной коррекции и могут уйти вниз на 40%. Насколько такие заявления соответствуют реальности, мы увидим только со временем, но пока всё идёт к тому, что этой осенью Дженсен Хуанг будет праздновать очередную победу. Уже несколько месяцев идёт активная подготовка к выпуску новой архитектуры Blackwell, на основе которой будут работать на только настольные видеокарты, но и графические процессоры для центров обработки данных и обучения ИИ.

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Ну а поскольку спрос на оборудование для обучения умных алгоритмов выше, чем NVIDIA может предложить, то цены способны побить очередной рекорд. Основное внимание будет сосредоточено на графическом процессоре B200, а также на его производных. Конкуренты готовы включиться в борьбу, а значит требуется подключить не только инженерный, но и административный ресурс. И вот здесь самое время вспомнить о том, что монополисты всегда имеют в своём распоряжении возможности для давления на конкурентов, поскольку способны устанавливать правила игры. Похоже, Дженсен Хуанг готовится к схватке с AMD и Intel, поскольку ужесточает требования к конечным покупателям. По данным издания The Information, на этот раз всё было настолько серьёзно, что конфликт между NVIDIA и Microsoft вышел за пределы высоких кабинетов. Суть претензий сводится к дизайну стоек для установки графических чипов Blackwell B200. В рамках презентации Дженсен Хуанг подчеркнул, что рассматривает стойку NVL72 в качестве части графического чипа. Проще говоря, клиентам будут продавать не только технологии, но и сопутствующие инструменты, включая полки, блоки питания, кабели и многое другое.

Такой шаг позволит увеличить прибыль NVIDIA, ну а у небольших компаний просто нет выбора. По данным СМИ, Microsoft не готова к давлению и отказалась закупать стойки вместе с графическими процессорами. Первоначально NVIDIA потребовала, чтобы Софтверный гигант закупил полный комплект, включая стойки SuperPods. Представители компании уверяют, что благодаря тому, что клиенты будут брать комплект в сборе, повысится конечная производительность системы. Связь между компонентами будут прочнее, а количество ошибок удастся свести к минимуму. В теории для небольших стартапов сборка на базе стойки SuperPods может оказаться неплохим, хотя и немного дорогим вариантом, но в Microsoft оценили финансовые вложения и не готовы тратить огромные суммы из-за прихоти дядюшки Хуанга. Можно сделать вывод, что пресса узнала о конфликте уже после его завершения. В какой-то момент разногласия между сторонами стали расти. Вице-президент NVIDIA Эндрю Белл предложил Microsoft купить специальные серверные стойки для новых графических процессоров B200, вот только размеры этих стоек сильно отличались от существующих в Microsoft. Руководство Софтверного гиганта ответило, что предложенные SuperPods имеют ряд минусов для компании и не позволят легко переключаться между графическими процессорами NVIDIA и конкурентными решениями (например, AMD MI300X).

В СМИ пишут, что Дженсен Хуанг пошёл на попятную, опасаясь потерять крупного клиента. Microsoft стала первой, кому было разрешено выпустить собственные стойки для графического процессора Blackwell B200. Вполне возможно, что аналогичную стратегию изберут и другие крупные клиенты NVIDIA, но пока ни о чём подобном в прессе не пишут. Нет никаких сомнений, что NVIDIA идёт по тому же пути, который долгое время был основным для Intel. Эта американская компания контролировала рынок серверных процессоров, устанавливая свои правила и регламентируя ключевые моменты работы установок. Даже спустя много лет AMD не может занять половину рынка, хотя достаточно давно предлагает более скоростные решения. Для многих клиентов гораздо выгоднее купить 1000 процессоров Intel, чем 300 AMD. Ну а учитывая, что сегодня NVIDIA не только удерживает за собой почти весь рынок графических чипов для обучения ИИ, но и намного превосходит конкурентов по производительности предлагаемых решений, то шансов у AMD и Intel пока нет.

Напомним, графический процессор для искусственного интеллекта Blackwell B200 станет самым лучшим решением в области умных алгоритмов. Известно, что GB200 обеспечивает вычислительную мощность до 20 петафлопс для FP8 и теоретически в пять раз быстрее своего предшественника H200. GB200 фактически включает два графических процессора B200 и процессор Grace на большой плате, а сам B200 состоит из двух кристаллов. Обычный графический процессор B200 предлагает до 9 петафлопс FP4 и до 2.25 петафлопс FP16/BF16, что также является очередным рекордом. Ничего подобного у AMD и Intel не появится как минимум год или даже больше.