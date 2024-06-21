Вчера NVIDIA перестала считаться самой дорогой компанией на рынке

Несколько дней назад стало известно о том, что NVIDIA стала самой дорогой компанией на планете. Американский полупроводниковый гигант только за 18 мая набрал 110 миллиардов долларов, что позволило обойти Microsoft. Может показаться, что Дженсен Хуанг ухватил удачу за хвост, но уже вчера стало известно о том, что Софтверный гигант вернул себе лидирующие позиции, поскольку стоимость NVIDIA пошла вниз. Мнения аналитиков разделились, а крупные инвесторы с сомнением смотрят в сторону акций полупроводниковой компании. Прежде всего нужно понимать, что инвесторы не любят выскочек. NVIDIA долгое время находилась в первой лиге, но совершенно внезапно перешла на новый уровень. С октября 2022 года курс акций этой компании вырос на 1000%, тогда как за последние 12 месяцев наблюдается увеличение на более чем 200%. Учитывая недавно анонсированные продукты можно было бы ожидать дальнейшего роста. В текущем финансовом году NVIDIA ожидает получить прибыль в размере 120 миллиардов долларов, тогда как в следующем – 160 миллиардов.

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Для сравнения, ожидаемые доходы Microsoft вырастут лишь на 16%, тогда как NVIDIA ожидает удвоения прибыль. Часть инвесторов продолжает вкладывать деньги в ценные бумаги компании, поскольку шанс упустить прибыль слишком велик. Ценность бренда огромна, но инвестиции должны приносить прибыль, а уверенности в том, что так и будет, сегодня у аналитиков нет. Эксперты полагают, что продукты NVIDIA обладают огромным потенциалом, но шансы резкого падения намного выше, чем предпосылки для роста. Рынок перегрет, а любая ошибка Дженсена Хуанга будет стоить слишком дорого. По мнению Чака Карлсона, прошлые успехи компании не должны определять инвестиционные решения. Главный исполнительный директор Horizon Investment Services не исключает, что ценные бумаги NVIDIA будут дешеветь, поскольку текущая стоимость бренда слишком высокая, а Дженсен Хуанг должен доказать стабильность занимаемых позиций, прежде чем рынок начнёт воспринимать его компанию, как равную Microsoft и Apple. Оптимисты указывают, что только за 2024 год акции выросли на 164%, увеличив рыночную стоимость компании до более чем 3.2 триллиона.

NVIDIA доминирует в секторе обучения умных алгоритмов, занимая большую часть рынка. Потенциальные конкуренты не способны занять даже 20% рынка по итогам текущего финансового года, а вычислительная мощь графических чипов следующего поколения может не оставить шанса AMD и Intel на успех. Ивана Делевска, основатель и директор по инвестициям Spear Invest, уверена, что прибыль NVIDIA превысит прогнозы аналитиков Уолл-стрит. NVIDIA является крупнейшим холдингом в Spear Alpha ETF, где доля акций этой компании достигает 14% фонда. Делевска считает, что текущая поддержка доходов свидетельствует об отличных перспективах. В то же время, данные аналитиков LSEG Datastream указывают на то, что форвардное соотношение цены и прибыли NVIDIA составляет около 45 пунктов, что лишь незначительно превышает пятилетний средний показатель P/E, равный 41. Президент Plumb Funds Том Пламб полагает, что Дженсену Хуангу потребуется выйти за пределы обучения ИИ. Графические чипы должны закрепиться в других отраслях, после чего перспективы развития компании станут более значительными.

Как уже отмечалось, не все аналитики настроены оптимистично. Так, представители консалтинговой компании DA Davidson, указывают на нейтральный рейтинг акций NVIDIA с целевой стоимостью до 90 долларов. Если учитывать, что сегодня ценные бумаги технологичного гиганта торгуются на отметке в 130 долларов, то есть все основания для самых пессимистичных настроений. Аналитики пишут, что долгосрочные перспективы NVIDIA находятся под большим вопросом и вызывают у инвесторов сомнения. Целый ряд экспертов считает, что умные алгоритмы сильно переоценены, а уже совсем скоро станет очевидно, что человечество упёрлось в стену. Дальнейшее развитие остановится, а в результате спрос на продукцию NVIDIA значительно снизится. Скорее всего, в ближайший год ничего подобного не случится, но инвесторам нужны серьёзные предпосылки для того, чтобы добавлять акции той или иной компании в свой портфель. Не стоит забывать, что конкуренты не планируют сидеть сложа руки, а всё это уже сегодня оказывает влияние на долгосрочные перспективы развития полупроводниковой компании. Чаще всего спрос сменяется затишьем, ну а для NVIDIA насыщение рынка – это вопрос времени.