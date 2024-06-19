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Bublik1
NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, но аналитики опасаются скорого прихода «медведей»
NVIDIA за сутки прибавила 110 миллиардов долларов и стала в 25 раз дороже Intel

Прежде чем рассматривать невероятный успех NVIDIA, нужно обратить внимание на курс акций этой компании, который наблюдался ровно два года назад. На самом деле даже тогда речь шла о полупроводниковом гиганте, с огромной прибылью и высоким потенциалом, но выход высокопроизводительных чипов на архитектуре Hopper совершил настоящую революцию. 2 года назад рынок только готовился к появлению подобных GPU, а сегодня стоит на пороге релиза ещё более впечатляющей архитектуры Blackwell.

Если судить по опыту конкурентов, то дальнейший рост будет сопряжён с массой проблем, но пока все ранее озвученные законы рынка NVIDIA удавалось успешно обходить. Как видите, за 2 года американская компания подорожала почти в 8 раз, а вчера был зафиксирован ещё один рекорд, вызвавший бурную реакцию среди аналитиков и рядовых пользователей. 

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Что ж, во вторник 18 июня NVIDIA стала самой дорогой компанией в истории, обойдя ещё одного технологического гиганта в лице Microsoft. Биржевые аналитики пишут, что сегодня NVIDIA является компанией одного продукта. Фактически весь бизнес Дженсена Хуанга строится на высоком спросе чипов для обучения ИИ. Видеокарты и другая продукция ушли на третий план, а перспективные игровые проекты не вызвали ожидаемой реакции среди геймеров. Прибыль растёт только в сегменте умных алгоритмов, и потеря спроса или разворот рынка в противоположном направлении приведёт к резкому падению акций NVIDIA.

В таблице ниже можно увидеть, что Microsoft переместилась на вторую позицию, тогда как Apple ушла на третье место. Сегодня все три компании находятся примерно в равном положении, поскольку разница между ними несущественная, а значит в любой момент действующий лидер может уйти на второе или даже третье место. 

Аналитики дают противоречивые прогнозы, рассказывая о высоком потенциале продукции NVIDIA, но указывая на фундаментальные законы рынка, действие которых может оказать негативное отношение на дальнейшую судьбу компании. Многие ожидают замедления спроса на высокопроизводительные графические чипы, тогда как другие напоминают, что уже совсем скоро рынок будет разделён между несколькими конкурентами, что приведёт к падению доходов. Несмотря на подобные прогнозы, NVIDIA уже довольно долго остаётся самой торгуемой компанией на Уолл-стрит. Выяснилось, что её ежедневный оборот достигает 50 миллиардов долларов, тогда как у Apple, Microsoft и Tesla суммы не превышают 10 миллиардов. По данным LSEG, на долю NVIDIA приходится около 16% всех торгов компаний из индекса S&P 500. Только за один год акции стали в 3 раза дороже, а спрос значительно превышает предложение.

Важно учитывать, что сегодня многие гиганты из числа наиболее дорогостоящих технологических компаний закупают продукцию NVIDIA, чем подталкивают рынок к росту. Старший вице-президент Wealthspire Advisors в Нью-Йорке полагает, что инвесторам стоит быть осторожнее. По словам Оливера Пурше, Дженсен Хуанг привлекает слишком много внимания, а сегодня любая ошибка может привести к резкому падению стоимости ценных бумаг американской компании. 

Только за один день 18 мая оценочная стоимость NVIDIA увеличилась на 110 миллиардов долларов, это ровно столько же, сколько стоит Lockheed Martin. Рыночная стоимость компании выросла с 1 триллиона до 2 триллионов всего за девять месяцев к февралю 2024, после чего потребовалось немногим больше трёх месяцев, чтобы достичь 3 триллионов. Согласно данным LSEG, акции NVIDIA торгуются с коэффициентом прибыли, в 44 раза превышающей ожидаемую. Инсайдеры пишут, что один из крупнейших инвестиционных фондов в США намерен купить ценные бумаги компании на 10 миллиардов долларов единовременно. Для рынка это не станет чем-то значительным, но влияние такого шага может сделать акции ещё дороже.

Можно констатировать, что совершенно внезапно NVIDIA перешла в высшую лигу. Ещё недавно компания конкурировала с Intel и AMD, но благодаря инновационным продуктам стала дороже Intel в 25 раз. Прибыль NVIDIA превышает самые смелые прогнозы по доходам для Intel и AMD вместе взятых, но сильно уступает тому, сколько зарабатывает Apple. Аналитики не исключают, что благодаря появлению продуктов с ИИ в iPhone, уже этой осенью яблочная компания не только вернёт себе утраченное первое место, но и сможет продемонстрировать ещё один рекорд.

Добавим, что ценные бумаги крупнейших американских технологических компаний находятся в области бычьего ралли. В связи с этим звучат опасения, что рано или поздно рынок ожидает замедление, после чего наступит вполне ожидаемое падение. Очевидно, что Apple и Microsoft больше готовы к потрясениям, поскольку уже давно играют в высшей лиге, тогда как для Дженсена Хуанга приход медведей станет полной неожиданностью.

#nvidia #аналитика #полупроводники
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Благодаря генеративному ИИ Nvidia впервые в истории обгоняет по стоимости Apple и Microsoft
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Артём Николаев
11:31
Хорошо, что у меня есть их акции! Правда, иностранный фондовый рынок теперь скам, остались лишь цифры на экране. Но всё равно приятно.
NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, но аналитики опасаются скорого прихода «медведей»
Игорь Кочанов
11:24
Сейчас интелбои скажут что отрыв вы заметите только в разрешении 420п. На самом деле понять можно. Ты купил камень за 60к, а выползает нечто, которое купило камень за 35к просто унижает тебя и уходит....
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