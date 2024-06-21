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Bublik1
ИИ придумал, как повысить ёмкость литиевых аккумуляторов на 10% и жизненный цикл на 25%
Всё это не потребует изменения технологических процессов и замены одних химических веществ в элеметнах питания на другие

На тему будущего развития ИИ в последнее время не говорят только ленивый. Если верить Илону Маску, то шансы быть уничтоженными умными алгоритмами у нашей цивилизации достигают 20%. Учёные и общественные деятели продолжают спорить на эту тему, ну а пока более предприимчивые предприниматели пытаются зарабатывать на высоких технологиях. Пожалуй, большую часть прибыли получает NVIDIA, планирующая заработать в текущем финансовом году 120 миллиардов долларов. В гонку пытаются вступить и китайские компании, тогда как AMD и Intel строят планы по экспансии на перспективный рынок. Сегодня умные алгоритмы можно встретить во множестве областей. К примеру, не так давно учёные добились значительного прогресса при создании антибиотиков. Сообщалось, что ИИ спроектировал химический состав, который обладает уникальными характеристиками. Это позволит создавать программируемые антибиотики, которые будут безвредны для полезных бактерий нашего организма и губительны для опасных болезней. 

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Ещё более активно ИИ проникает в транспортный сектор, но пока умные алгоритмы всё ещё не способны взять на себя полноценное управление автомобилем. Со временем компьютер будет всё более активно занимать место водителей, но пока даже Илон Маск не может на этом направлении добиться полного успеха. Похоже, мы увидим множество примеров того, как ИИ улучшает жизнь нашей расе, о чём сообщают авторы портала NewAtlas. Как оказалось, команда исследователей смогла добиться значительных улучшений современных технологий без изменения технологического процесса и замены тех или иных компонентов. Идея внедрить ИИ для улучшения аккумуляторов принадлежит специалистам компаний Eatron Technologies и Syntiant, совместно разработавшим контроллер под названием Battery Management System (BMS). Благодаря этому удалось ёмкость батареи на 10%, а также продлить срок службы на 25%.

Встроенный ИИ контролирует все процессы, происходящие в аккумуляторе, включая напряжение и распределение энергии. Кроме стандартных функций умный алгоритм следит за состоянием здоровья и заряда элемента питания. Это характеристики State of Health и State of Charge, позволяющие фиксировать те или иные изменения более точно, чем это делает другая электроника. В ходе экспериментов удалось выяснить, что литиевые батарейки с обычным контроллером BMS выдерживают до 1000 циклов перезарядки, после чего начинают быстро деградировать. С новой интеллектуальной платой это число может возрасти до 1250 циклов. Что до более дорогих аккумуляторов LiFePO4, то они выдерживают более 5000 циклов зарядки с обычным BMS. Если к делу подключается ИИ, то показатель может превысить 6250 циклов. Обычно такие элементы питания используют в электрокарах, где за уровнем состояния следят специализированные системы. Похоже, умный алгоритм способен увеличить жизненный цикл батареи автомобиля, ну а это ключевая характеристика.

Сегодня в США можно встретить целые кладбища машин с электрическим приводом. Многие из транспортных средств не старше 10 лет, но не могут использоваться, поскольку имеют низкий заряд аккумулятора. Замена этого блока обходится в 50-60% стоимости автомобиля, поэтому многие автолюбители предпочитают не инвестировать деньги в старые электрокары. В случае, если ИИ возьмёт на себя контроль за батареей, то удастся повысить жизненный цикл автомобилей на 2-3 года, ну а это весомое достижение. Журналисты пишут, что прорыв был достигнут благодаря компании Syntiant, разработавшей нейропроцессор NDP120 (Neural Decision Processor). Этот процессор контролирует работу аккумулятора в реальном времени, используя предиктивную диагностику для выявления потенциальных проблем задолго до их появления. Компания Eatron Technologies создала саму плату BMS. Получая данные, NDP120 с помощью алгоритмов искусственного интеллекта принимает решения для предотвращения сбоев и повышения безопасности аккумулятора, одновременно оптимизируя его производительность.

По данным разработчиков, производителям автомобилей не потребуется ничего менять для интеграции микросхемы на базе ИИ в действующие модели. Созданная плата совместима с уже существующими системами, но способна повысить эффективность работы автомобиля без значительных инвестиций со стороны конечного потребителя. Особенно интересно, что для работы NDP120 не требуется подключение к интернету. Никаких облачных систем, ведь все подсчёты нейропроцессор совершает локально. Таким образом речь идёт о решении, выполняющем контроль за работой аккумулятора полностью автономно. Новый контроллер впервые был показан на выставке The Battery Show Europe 2024 в Штутгарте, проходившей с 18 по 20 июня 2024. Разработчики не раскрыли точных сроков начала серийного производства, но отметили простоту интеграции нового чипа, а также невысокую стоимость самого электронного устройства по сравнению с действующими платами. 

#технологии #искусственный интеллект #аккумуляторы
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