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Bublik1
Intel не осилила выпуск процессоров Core Ultra 7 и Core Ultra 9 и передаст их производство TSMC
По данным аналитиков, серии Lunar Lake и Arrow Lake будут выпускаться по 3-нм узлу на фабриках TSMC

В последние месяцы инсайдеры много говорили о революционных изменениях на рынке полупроводников. Главным движущим элементом всего этого считается Intel. Американская компания слишком долго находилась на вторых ролях, а новое руководство намерено вернуть утраченные позиции и значительно нарастить прибыль. Ставятся амбициозные цели, а в итоге Intel намерена играть сразу на нескольких рынках. Начнём с того, что руководство компании планирует расширить присутствие в сегменте облачных вычислений и обучения ИИ. К выходу готовится новая линейка высокопроизводительных графических чипов, что позволит Intel немного потеснить NVIDIA. Ещё одним ударом по Дженсену Хуангу станет выход настольной графики нового поколения. Есть все основания полагать, что руководство Intel сделало работу над ошибками и извлекло все необходимые из прошлого провала уроки. Но куда интереснее смотрится выход процессоров нового поколения, основанных на 2-нм технологическом процессе. 

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Похоже, инсайдеры слишком много и громко говорили об амбициозном дебюте, ведь реальность оказалась далека от прогнозов специалистов. Пожалуй, плохие новости пришли немного раньше, ведь часть информации была озвучена на выставке Computex. Давайте разберёмся в происходящем и попытаемся понять, что из инсайдерских утечек последних месяцев соответствует действительности. Итак, согласно ранее озвученным данным, архитектура Arrow Lake должна быть изготовлена согласно новому технологическому процессу, получившему название Intel20A. Никто точно не знает, что Intel имеет в виду под данной маркировкой, а значит чипы могут выпускаться по 3-нм и даже по 5-нм нормам. Судя по всему, разработка собственного узла идёт не так быстро, как ожидалось, поскольку сегодня стало известно, что серия Core Ultra 200 будет выпускаться на фабриках TSMC. В ход пойдёт зрелый технологический узел под названием N3B, а значит процент брака будет достаточно низким. В рамках Computex сообщалось, что тайваньская компания точно возьмёт на себя выпуск мобильных чипов на архитектуре Lunar Lake, ну а тот факт, что TSMC ещё и будет отвечать за настольный сегмент, стал настоящим откровением. 

Напомним, актуальная мобильная архитектура Meteor Lake, включающая iGPU и SoC, создаётся силами TSMC, тогда как вычислительный кристалл изготавливался с использованием процесса Intel4. Предполагается, что все элементы чипов на базе мобильных и настольных архитектур следующего поколения (Lunar Lake и Arrow Lake) будет выпускаться на фабриках TSMC. Что до Intel, то на заводах американской компании будет осуществляться непосредственная упаковка, что позволит снизить конечную стоимость для потребителей. Узел N3B TSMC, как и Intel4, использует литографию EUV и транзисторы FinFET, предлагая аналогичную плотность транзисторов и потенциально схожую производительность. Ноутбуки на базе Lunar Lake планируется выпустить в последнем квартале текущего года. Согласно официальным данным, внутри будет находиться новая серия графических чипов, а также нейронный процессор (NPU), необходимый для работы умных алгоритмов. Известно, что мобильная архитектура Lunar Lake будет состоять из 4 больших ядер (P-ядра) и такого же количества малых ядер (4E ядер). Первые будут основаны на архитектуре Lion Cove, тогда как вторые на энергоэффективной Skymont. Линейка Lunar Lake позволит изучить новую графическую архитектуру Xe2 «Battlemage», которая совсем скоро появится в настольном варианте. 

Инсайдеры много говорят о том, что мобильные Core Ultra 200V станут самыми энергоэффективными на рынке, опережая Zen 4 Phoenix и Snapdragon 8cx Gen 3 с огромным отрывом. В некоторых сценариях продукция Intel выходит вперёд на 30%, вот только нам с вами интересен прежде всего настольный сегмент. Можно сделать вывод, что большая часть процессоров Arrow Lake будет изготавливаться на фабриках TSMC, а значит Intel впервые за много десятилетий отдаст на откуп конкурентам возможность выпускать настольные процессоры. Инсайдеры пишут, что уже в следующем году американская компания исправит досадное упущение, а также уверены, что серии Core i5/Core Ultra 5 будут основаны на технологическом процессе Intel20A (Core Ultra 7 и Core Ultra 9 будут отданы TSMC). Повторимся, что пока неясно, что стоит за этими цифрами, поскольку Intel неохотно раскрывает детали. Обычно, когда компания ведёт себя таким образом, то похвастать особенно нечем. Добавим, что настольные и мобильные процессоры следующего поколения потеряют доступ к технологии многопоточности. Hyper-Threading считалась главной фишкой Intel, но недавно была признана бесполезной. Кстати, AMD немногим раньше выпустит линейку процессоров следующего поколения, но смогла получить доступ только к 4-нм узлу TSMC. Эксперты пишут, что продукция AMD будет дешевле в производстве, ну а за счёт архитектурных особенностей красные планируют продемонстрировать такие же показатели, как и синие. 

#intel #процессоры #tsmc #core ultra 9
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