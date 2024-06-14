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Bublik1
Представители Intel рассказали, что многопоточность замедляет работу Р-ядер процессоров в играх
Подобные заявления впервые звучат из уст представителя компании Intel.

Вторая половина 2024 года будет переполнена интересными анонсами, ну а любители мощных компьютеров и геймеры получат возможность обновить устаревшее железо. Конкуренция обостряется, а на выбор будет доступна новая линейка процессоров AMD и Intel. Представители красных уже сделали ряд заявлений, немного разочаровав фанатов, тогда как синие предпочитают помалкивать. Такая таинственность вызывает опасения, поскольку кроме щедрых обещаний мы ещё не видели никакой конкретики. Сообщается, что новая серия процессоров Intel будет основана на 2-нм узле, но пока доказать или опровергнуть подобные утверждения не представляется возможным. И всё же, есть информация, которая была подтверждена представителями компании, вот только радоваться по этому поводу не приходится. 

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Речь о том, что ещё несколько месяцев назад инсайдеры писали о решении отказаться от многопоточности. Долгое время данная технология была одной из основных, ну а в итоге действия Intel многим кажутся странными. Что же, важное мнение на этот счёт высказал старший главный инженер группы архитектуры P-core. Напомним, современные процессоры Intel имеют энергоэффективные ядра (Е-ядра), а также основные ядра (Р-ядра). В теории, первые позволяют добиваться снижения потребления энергии во время простоя компьютера или выполнения несложных задач. Ну а вторые включаются в том случае, когда требуется сделать что-то более сложное, чем показать фон рабочего стола. Так вот, Ори Лемпель отметил, что главная причина, вынудившая инженеров отказаться от многопоточности лежит в плоскости энергоэффективности. Якобы, в рамках мобильной архитектуры Lunar Lake стало очевидно, что в некоторых сценариях два потока работают хуже, чем только один. Объясняется это следующим образом. Для того, чтобы обеспечить каждому Р-ядру многопоточность на уровне системной логики, создаётся второе архитектурное состояние для каждого ядра. 

Вот только в таком состоянии возникает конкуренция между ядрами за доступ к ресурсам, например, к кэш-памяти. Особенно это заметно в играх и ресурсоёмких приложениях, ведь одно полноценное ядро получает больше ресурсов, чем два, каждое из которых претендует на ограниченное количество памяти. По словам старшего главного инженера группы архитектуры P-core, команда разработчиков выяснила, что удаление многопоточности позитивно сказывается на показателе производительности Вт на площадь кристалла. Согласно официальным слайдам, наблюдается 5% прирост производительности на Вт и заметное 15% увеличение производительности на величину мощности и площади кристалла. Если говорить о мобильной серии Lunar Lake, то здесь самым узким местом является потребление энергии, ну а внедрение многопоточности не указывает никакого положительного эффекта на рост IPC, а также пропускной способности. Вместо того чтобы топтаться на месте, Лемпель указывает на необходимость расширения ядра, а также другие задачи, которые принесут реальную пользу на рабочих и игровых компьютерах. Ну а поскольку всё это касается и настольной архитектуры Arrow Lake, то о существовании многопоточности действительно придётся забыть. Скорее всего, обычные пользователи ничего не заметят, поскольку многопоточность на домашних компьютерах используется крайне редко. Выполнение привычных сценариев не требует высокопроизводительного оборудования, тогда как актуальные игры до сих пор не научились работать с большим количеством ядер. 

Эксперты отмечают, что причина в особенностях игровых приставок. Основную прибыль студии получают именно на рынке консолей, поэтому игровые движки подстраиваются под особенности Xbox и PlayStation. Если следующее поколение приставок получит 16 полноценных ядер, то и игры на персональных компьютерах научатся обрабатывать больше ядер и потоков. Увы, но владельцы процессоров Intel извлечь пользы из этого уже не смогут. Стоит добавить, что пока увеличения ядер на Xbox и PlayStation не предвидится, ну а о бесполезности многопоточности говорит тот факт, что при разгоне процессора данная опция всегда отключается одной из первых. Например, недавно оверклокерам удалось разогнать Core i9-14900K до 7.1 ГГц, используя все 8 больших ядер. В этот момент процессор потреблял 600 Вт, имея напряжение 1.44 В, а охлаждение осуществлялось при помощи жидкого азота. Как бы там ни было, но вопрос с многопоточностью уже решён, но данная технология останется ключевой для серверных процессоров, которые эксплуатируются в совершенно иных условиях. 

#intel #процессоры
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