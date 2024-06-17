Информация носит неофициальный характер, хотя снижение конечной стоимости имеет вполне логичные основания.

Новая линейка настольных процессоров AMD Ryzen 9000 поступит в продажу в конце июля 2024 года. Несмотря на ожидания, камни не получат доступа к продвинутому 3-нм узлу, а вместо этого будут выпускаться на 4-нм технологическом процессе TSMC. Это так называемый N4P, обладающий всеми преимуществами зрелой фазы, что позитивно скажется на выходе годных кристаллов и конечной стоимости продукции. Представители AMD уверяют, что смогут обеспечить прирост IPC на 16%, но тут же указывают, что архитектура Zen 5 принесёт до 34% буста в играх. Случится это не только за счёт особенностей новой архитектуры, но и благодаря двукратному увеличению пропускной способности кэш-памяти, а также доступа к оперативной памяти DDR5 с тактовой частотой до 8000 МГц. Похоже, Лиза Су в этом году намерена изменить правила игры, о чём в очередном ролике рассказывает блогеры из команды Moore’s Law is Dead.

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Прежде всего инсайдеры подтвердили названия всех четырёх процессоров, которые будут доступны в продаже, а также сделали важную ремарку, рассказав о значительном снижении стоимости. Предполагается, что флагман линейки – 16-ядерный Ryzen 9 9950X будет оценён в 649 долларов, что на 50 долларов меньше, чем просили за Ryzen 9 7950X в 2022 году. 12-ядерный Ryzen 9 9900X стоит 499 долларов, ну а это также ровно на 50 долларов меньше цены Ryzen 9 7900X. На момент выхода Ryzen 7 9700X может предлагаться от 329 до 379 долларов. Не исключено, что руководство AMD пока не определилось с конечной стоимостью, но в целом этот процессор может быть на 20-70 долларов дешевле Ryzen 7 7700X. На момент запуска Ryzen 5 7600X был оценён в 299 долларов, тогда как Ryzen 5 9600X может стоить 249 долларов. Инсайдеры заявляют, что цены могут быть пересмотрены, но пока всё идёт к тому, что мы увидим очередной виток конкуренции между AMD и Intel, где финансовая сторона сыграет ключевую роль.

Вполне возможно, что это вынужденный шаг, ведь совсем недавно представители AMD поделились неутешительной новостью. Как оказалось, линейка Ryzen 9000 предложит серьёзный прирост быстродействия в играх, но не станет самым значительным прорывом компании на этом направлении. Утверждается, что даже самый прокачанный Ryzen 9 9950X уступит по этому показателю Ryzen 7800X3D, ну а это может быть причиной для снижения конечной стоимости. Спрос на процессоры может оказаться ниже ожидаемого, ведь многие пользователи покупают их не для выполнения рабочих задач, а для запуска игр. Ну а если Ryzen 7 7800X3D так и останется самым быстрым в линейке, то смысла переходить на новинки не будет. И вот здесь появляются не менее интересные новости, согласно которым процессоры с технологией 3D V-Cache следующего поколения появятся в продаже намного раньше привычного срока. Напомним, линейка Ryzen 7000X3D ожидалась в январе 2025 года, но по самым разным причинам заглянет на огонёк этой осенью. Одним из самых востребованных может стать Ryzen 7 9800X3D, но надеяться на снижение начальной стоимости в данном случае глупо. По мнению инсайдеров, именно эта линейка сможет предложить рост до 34% в играх и станет основной для состоятельных геймеров, желающих получить доступ к мощному аппаратному обеспечению.

Если верить слухам, то инженерам AMD удалось решить целый ряд проблем, что позитивно сказалось на теплопакете серии Ryzen 9000X3D. За счёт этого будут повышены тактовые частоты, а также не исключено появление возможности разгона. Информация не носит официального характера, поэтому полностью доверяться инсайдерам пока не приходится. В целом, снижение стоимости на процессоры может быть временным явлением, о чём пишет целый ряд экспертов. В настоящее время наблюдается очередной бум заказов на полупроводниковую продукцию. Всем вокруг срочно нужны процессоры и графические чипы, обладающие высоким потенциалом для работы умных алгоритмов. Спрос постоянно растёт, ну а всё это может привести к очередному подорожанию, ведь возможности TSMC не безграничны. Вполне возможно, что слишком перегруженные 3-нм мощности тайваньской компании обходятся для AMD слишком дорого, поэтому было принято решение остановиться на 4-нм узле. С точки зрения денег такое решение кажется логичным, вот только на пороге стоит Intel, планирующая настоящую революцию. Как вы могли слышать, синие хотят перейти на 2-нм технологический процесс, ну а это означает значительный прирост скорости. Попытка сэкономить может дорого обойтись руководству AMD, но сегодня гадать бесполезно. В рукаве в тётушки Су есть серия Ryzen 9000X3D, ну а даже при самом плохом раскладе Ryzen 9 9950X3D не ударит в грязь лицом и окажется одним из самых быстрых на рынке.



