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Bublik1
Серия Ryzen 9000 разочарует геймеров – Ryzen 9 9950Х будет медленнее Ryzen 7800X3D в играх
Информация была официально подтверждена в рамках выставки Computex

Инсайдеры уже несколько месяцев спорят о том, когда именно в продажу поступит линейка процессоров Ryzen 9000. Обычно AMD даёт возможность Intel сделать первый шаг, но сегодня всё указывает на то, что привычная стратегия изменилась. Согласно озвученным данным, четыре процессора могут поступить на прилавки магазинов к концу июля, что можно назвать крайне неожиданным ходом от Лизы Су. Никаких изменений в действующей линейке не предвидится, а в результате заявлены следующие процессоры: 16-ядерный Ryzen 9 9950Х, 12-ядерный Ryzen 9 9900Х, 8-ядерный Ryzen 7 9700Х, а также 6-ядерный Ryzen 5 9600Х. Никаких экспериментов с малыми ядрами не предвидится, а все процессоры будут выпущены по 3-нм технологическому процессу. Инсайдеры пишут, что камни получат прибавку к производительности в рабочих задачах, а также смогут продемонстрировать отличную скорость работы в играх. 

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Первое, что кажется странным – это низкие тактовые частоты, ведь по сравнению с текущим поколением никаких движений вперёд нет. А между тем происходит переход с 5-нм на 3-нм узел, что должно было способствовать повышению тактовых частот флагмана до 6 ГГц. Долгое время эксперты спорили о том, сколько новые камни прибавят в реальных задачах, но один из представителей AMD сделал крайне неожиданное заявление в рамках выставки Computex. По словам Дона Валигроски, ни один из процессоров серии Ryzen 9000 не сможет в играх обойти Ryzen 7800X3D. Камень останется самым быстрым, тогда как новые процессоры смогут порадовать другими характеристиками. При этом на этот раз отставание будет не таким заметным, а значит все процессоры новой серии смело можно назвать игровыми. Новость быстро распространилась в сети, где вызвала разочарование у экспертов и обычных пользователей. Можно предположить, что AMD всё меньше ставит на Ryzen 9000, уделяя больше внимания процессорам, выполненным по технологии 3D V-Cache.

Дон Валигроски напомнил, что Ryzen 7800X3D не только превосходит любой флагман Intel текущего поколения в играх, но и имеет низкое потребление, меньше греется и в целом дешевле. Очевидно, что процессору не нужна дополнительная реклама, поскольку он и без того пользуется высоким спросом. Что примечательно, представители AMD неохотно делятся производительностью Ryzen 9000, ну а это может говорить только о том, что процессоры действительно окажутся разочаровывающими. А между тем Intel готовит большой прорыв, обещая уже этой осенью выпустить серию процессоров по 2-нм нормам. Какой именно техпроцесс окажется под капотом новых процессоров Core Ultra 200 (архитектура Arrow Lake), нам ещё предстоит выяснить, но есть все основания полагать, что руководство AMD готовит быстрый и своевременный ответ. Что же, если серия Ryzen 9000 не будет такой быстрой, как хотелось бы многим энтузиастам, то самое время дождаться серии Ryzen 9000X3D, которая поступит в продажу этой осенью. Не исключено, что релиз состоится в сентябре, что позволит опередить Intel, предложив значительный прирост быстродействия в играх. Всё идёт к тому, что во второй половине 2024 мы увидим самое настоящее противостояние, ну а это пойдёт на пользу рядовым геймерам.

Ну а пока обе компании только готовятся к предстоящей схватке, самое время изучить действующие предложения. Как оказалось, AMD решила подсластить ожидание и предлагает покупателям видеокарт Radeon RX 7800 XT или Radeon RX 7700 XT получить сразу две бесплатных игры. Речь идёт о достаточно новых проектах, которые заинтересуют широкий круг лиц. Доступны цифровые коды с активацией Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P и Company of Heroes 3, но выбрать нужно только две игры. На сайте AMD отмечается, что рекомендованная стоимость Avatar: Frontiers of Pandora составляет 70 долларов. Starfield доступна в версии Premium Edition, поэтому оценивается в 100 долларов. А вот Company of Heroes и Lies of P идут в базовом варианте и стоят 60 долларов. Оценка носит исключительно информативный характер, поскольку любые две игры можно забрать бесплатно. Разница лишь в том, что теоретическая оценка пакета может составить 120 долларов или 170 долларов, в зависимости от выбора того или иного геймера. Акция уже запущена и продлиться до 20 июля, когда вместе с видеокартами будут доступны цифровые коды. А вот активировать эти коды можно будет только до 17 августа. В России акция недоступна, поскольку американская компания покинула отечественный рынок из-за санкций. А вот жителям других стран самое время задуматься. Есть ещё любопытный факт: жителям Японии на выбор предоставляется только одна игра. Причины такой несправедливости не указываются. 

#amd #процессоры #ryzen 7800x3d #ryzen 9 9950х
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