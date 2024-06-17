В последний раз, когда Intel делала что-то действительно значительное, был переход с 14-нм технологического процессора на 10-нм узел. Спустя год было принято решение сделать ещё один рывок, а в результате технологические нормы стали называться Intel7. По бумагам речь идёт о 7-нм узле, но на самом деле это всё тот же 10-нм техпроцесс, который появился вместе с 12-м поколением процессоров. Через несколько месяцев ожидается выход так называемого Intel2А, но пока неясно, какой именно узел будет использоваться.

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Сегодня в продаже можно встретить сразу три поколения процессоров Intel, а в итоге потенциальные покупатели не могут понять, какой именно камень им выбрать. Производитель рассказывает о том, что новинки намного быстрее, но реальность далека от рекламных роликов. Сегодня мы изучим итоги любопытного тестирования, проведённого командой Testing Games. Идея заключалась в сравнении быстродействия Core i5-12400F с более новым Core i5-14400F. Первый предлагает 6 ядер, тогда как второй получил целых 10, что можно назвать однозначной победой маркетингового отдела Intel. Пожалуй, если бы инженеры компании работали бы также хорошо, как маркетологи, то мы бы уже работали на 100-ядерных процессорах с тактовой частотой 10 ГГц, ну а пока давайте посмотрим итоги тестирования.

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Стоит помнить, что оба процессора работали в тандеме с видеокартой GeForce RTX 4090, а значит можно говорить о том, что мы видим максимально возможное количество кадров в играх для каждого камня. Как выяснилось, Core i5-12400F отстаёт не более, чем на 5%, ну а этого слишком мало для перехода между 12-м и 14-м поколением. Intel немного подняла тактовую частоту и добавила бесполезных ядер, но так и не смогла нарастить быстродействие в отдельно взятом сегменте. Выбор в данном случае однозначный, поскольку Core i5-14400F стоит намного дороже и не окупит своих вложений. Брать такой процессор мы не рекомендуем ещё и потому, что он не имеет потенциала для апгрейда. В 2024 Intel переходит на новый сокет, а значит действующий LGA 1700 останется в истории.

Не менее интересны результаты разгона Core i5-12400F, ставящие любителей Intel перед сложным выбором. Блогеры не пишут, каким образом им удалось поднять тактовые частоты на процессоре с заблокированным множителем, но в данном случае ответить на этот вопрос просто. Использовалась дорогая материнская плата с чипсетом Z790, которая позволяет поднять тактовую частоту шины. В свою очередь это приводит к росту тактовой частоты, но требует внимания к системе охлаждения. Авторы теста не пишут, до какой тактовой частоты был разогнан Core i5-12400F, но результат впечатляет, ведь после всех манипуляций этот камень обходит более новый Core i5-14400F на 7-10%. Это не значит, что каждый владелец Core i5-12400F в домашних условиях может получить такие же показатели. Скорее нет, чем да, ведь вам потребуется дорогая материнская плата. Рядовые геймеры подобные комплектующие не покупают, не говоря уже о видеокарте, которая участвовала в тестировании. Словом, результат интересный, но выглядит немного нереалистично.

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Вообще, есть и другие процессоры, которые можно купить в качестве альтернативы указанным выше Core i5-12400F и Core i5-14400F. Если вас интересует экономия, берите Ryzen 5 5600X. По скоростным качествам он примерно равен процессорам Intel и может предложить отличные показатели в играх. Многие владельцы старых компьютеров на базе сокета АМ4 используют его для апгрейда, ведь в этом случае не нужно даже менять систему охлаждения. Если ориентироваться на более новый сокет, то можно остановить выбор на Ryzen 5 7500F. Камень обладает высоким потенциалом для апартеида и примерно равен по скорости Core i5-14400F. Это значит, что в играх вы не будете испытывать нехватки мощности, а многое будет зависеть от видеокарты. Ryzen 5 7500F стоит недорого, а под него можно купить материнскую плату на чипсете А620.

Для тех, кто не боится остаться без апгрейда, есть Ryzen 7 5700X3D. Камень выполнен на базе сокета АМ4, а значит вам придётся заменить процессор вместе с материнской платой. Случится это не скоро, ведь потенциал у Ryzen 7 5700X3D огромный. Он превосходит по скоростным качествам все указанные выше процессоры и может раскрыть потенциал очень мощных видеокарт. Решать, какой процессор вам нужен, должен каждый пользователь самостоятельно, ну а мы добавим, что к делу выбора нужно подходить максимально обдуманно. Тесты доказывают, что разогнать можно даже Core i5-12400F. Вот только стоить такая сборка будет так дорого, что никакой пользы от вложений в мощную систему охлаждения и материнскую плату вы не получите. При этом производитель ещё и настоятельно не рекомендует такие эксперименты, а значит никто не гарантирует вам стабильность. Именно поэтому нужно выбирать такой процессор, который подойдёт к вашей видеокарте. Правило действует в обе стороны, а ниже мы приведём несколько примеров.

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Для Core i5-12400F, Core i5-14400 и Ryzen 5 5600X отлично подходит GeForce RTX 3060. Эта видеокарта имеет 12 Гб памяти и точно справится с любыми задачами в разрешении 1080р. Жизненный цикл удастся увеличить за счёт технологии масштабирования, ну а со временем придётся мириться со снижением настроек графики. Под Ryzen 5 7500F вы можете купить более мощную Radeon RX 7700 XT. Вся хитрость в том, что данный процессор может быть заменён на более актуальный без покупки новой материнской платы, поэтому логика в покупке более мощной видеокарты прослеживается. С Radeon RX 7700 XT вам удастся покорять любые требовательные игры даже в разрешении 2К, а сборку можно назвать одной из наиболее оптимальных в своём классе. Ну а владельцы Ryzen 7 5700X3D могут рассмотреть GeForce RTX 4070 SUPER. Запуск новинок в 4К на максималках не гарантирован, но сегодня даже видеокарты за 250 тысяч рублей с такими сценариями справляются далеко не всегда. GeForce RTX 4070 SUPER имеет внушительный жизненный цикл и будет тянуть любые игры ещё очень много лет. Пока ваш процессор останется актуальным, видеокарта точно не подкачает.



