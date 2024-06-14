Где Зеленский будет брать пилотов для управления несколькими эскадрильями истребителей, остаётся только догадываться.

Вчера между США и Украиной было подписано соглашение о безопасности, срок действия которого продлится 10 лет. Зеленский был чрезвычайно рад появиться на публике, ну а к народу вышел даже сам сонный Джо. Президент сделал ряд заявлений, поставивший в тупик ключевых партнёров по всему миру. Оказывается, было принято решение повременить с заказами, которые уже оплатили союзники. Вместо того чтобы передавать системы противоракетной защиты странам НАТО, в Белом доме решили сосредоточить свои усилия на украинской армии. Якобы, новые комплексы ПВО будут передаваться ВСУ, а только по мере насыщения доступ к ним могут получить союзники. Что любопытно, у американцев есть больше 100 систем Patriot, но Вашингтон предпочитает оказывать давление на европейские страны, вынуждая отдавать свои комплексы Зеленскому. Не обошлось без громких заявлений. Президент Украины написал, что ему пообещали эскадрильи самолётов. Очевидно, что имеется в виду F-16, проблема лишь в том, что США напрямую ВСУ истребители не дают, предпочитая опустошать запасы союзников.

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Зеленский ещё раз напомнил о существовании авиационной коалиции и в целом находился в приподнятом настроении. По мнению аналитиков Defense News, украинский президент зря радуется, поскольку на пути реализации поставленных планов встаёт всё больше препятствий. Отмечается, что программа подготовки стартовала год назад, но за это время ни один украинский пилот не способен самостоятельно сесть за штурвал самолёта и выполнить поставленные задачи. На авиабазе в Аризоне обучение проходит группа из 12 человек, но есть все основания полагать, что только некоторые из них смогут пройти финальные тесты. Прежде всего инструкторы столкнулись с плохим знанием языка. Украинские пилоты не только не могут читать и говорить на английском, но и осваивают науку крайне медленно. В Defense News пишут, что программа и без того была серьёзно сокращена, но даже в минимальном объёме освоить её для представителей украинской армии оказалось сложно. Вся документация к самолёту идёт на английском, ну а это тысячи страниц, которые требуется не только освоить, но и понять.

Аналитики констатируют, что действующая программа учитывает только половину от необходимых знаний, ну а общие усилия целого ряда стран НАТО пока не принесли ожидаемых результатов. Форсировать обучение не выходит, а всё это сильно затягивает сроки поставки истребителей. По данным американских журналистов, сегодня несколько человек проходит обучение на европейских базах, но также не демонстрируют значительных прорывов. Ранее сообщалось, что команда техников ВСУ всё же освоила нужные знания, но количество специалистов невелико, поскольку Украине потребуется несколько военных баз, где могут скрываться F-16. Российские силы регулярно наносят удары по военным аэродромам, а значит американские самолёты будут вынуждены прятаться от ракет. Места дислокации будут постепенно вычисляться, ну а в украинском правительстве предложили возможный выход из сложившейся ситуации. Оказывается, ВСУ намерены только часть F-16 разместить на собственных военных базах, тогда как основные силы будут располагаться на аэродромах НАТО.

Например, в соседней Румынии. Предполагается, что туда российские ракеты не полетят, ну а украинское командование сможет вводить в строй новые самолёты, если находящиеся в стране будут сбиты в воздухе или уничтожены на земле. Даже если не считать всех проблем с размещением, то сложности с пилотами ставят все заявления о нескольких эскадрильях под большой вопрос. Украинское небо крайне опасно для пилотирования, ну а обладающие недостаточной подготовкой лётчики не смогут выполнять поставленные задачи. Стоит учитывать, что Бельгия, выступающая в качестве основного донора авиационной коалиции, не планирует отдавать сразу все F-16. Власти заявили, что намерены выводить из строя истребители ещё несколько лет, а значит Киев будет получать по несколько машин в месяц, большая часть из которых уже находится на финальных этапах жизненного цикла. Когда именно самолёты прибудут в Украину, остаётся только догадываться. Единого мнения на этот счёт у аналитиков пока нет.