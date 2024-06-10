Делается важная оговорка, ведь речь идёт о резервных машинах, которые не будут вести боевые действия с территории стран НАТО

Тот факт, что Украина в этом году получит определённое количество истребителей F-16, уже ни у кого не вызывает сомнений. При этом есть несколько сложных вопросов, решение которых до сих пор тревожит руководство Пентагона. Прежде всего потребовалось вынудить европейцев отдать свои самолёты. На аферу согласились несколько стран, включая Бельгию и Нидерланды. Первоначально было заявлено об отправке нескольких десятков машин, после чего количество было расширено до 60 единиц. Власти Бельгии заявляют, что сроки поставок растянутся на несколько лет, а в итоге никто точно не знает, сколько истребителей в этом году получит украинская армия. Неясен также вопрос с подготовкой пилотов. Несколько команд проходит обучение в США и Европе уже почти год, но результат пока нельзя назвать впечатляющим, поскольку число лётчиков, способных управлять F-16, не превышает 10 человек. Большая часть личного состава долгое время осваивала тонкости английского языка и только после этого приступила к освоению американской техники.

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В прессе часто пишут о том, что при необходимости американцы могут посадить в кабины наёмников, но такой подход хорошо работал, когда речь шла о подавляющем господстве в воздухе. Учитывая тот факт, что сегодня именно ВКС РФ преобладают в украинском воздушном пространстве, то вряд ли дядюшка Сэм найдёт большое количество смертников. А между тем это далеко не все проблемы, ведь самолёты нужно где-то размещать и чинить. В американской прессе писали, что группа техников уже вернулась в Украину, а вот с размещением возникают трудности. В последние месяцы Россия увеличила интенсивность нанесения ударов по украинским аэродромам, на которых могут потенциально располагаться самолёты. Безопасных мест почти не осталось, а небольшому парку авиации удаётся выживать только за счёт систем раннего предупреждения НАТО, курсирующих у российских границ. Ну а поскольку F-16 представляют более важные цели, то можно ожидать, что на них начнётся охота, а российское командование пустит в дело Кинжалы. Такие ракеты летят слишком быстро, что увеличивает риски уничтожения техники на земле. Похоже, украинские власти пытаются убедить союзников в предоставлении временного убежища парку авиации. Именно об этом сегодня заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.

Идея заключается в том, чтобы направить в Украину только часть из полученных F-16. В данном случае количество не важно, поскольку основные силы будут сосредоточены на военных аэродромах соседних государств. Там самолёты будут в безопасности и смогут спокойно стоять вне досягаемости российских ракет. По мнению украинского чиновника, эта группа истребителей станет своеобразным резервом. Например, если вдруг часть боевых F-16 в Украине получит повреждения, то можно будет осуществить быстрый ремонт у соседей. Старые истребители пойдут на запчасти, ну а находящиеся в нормальном состоянии можно использовать для замены уничтоженных или повреждённых F-16. Сам Голубцов заявил, что использовать резерв в боевых действиях не станут, но такие самолёты позволят увеличить эффективность ведения наступательных и оборонительных операций. В России на подобное заявление отреагировали бурно. По мнению главы комитета Государственной думы по обороне, такие самолёты могут стать законной целью для российских ракет. Андрей Картаполов полагает, что удары могут наноситься как по самим истребителям, так и местам их базирования, если F-16 действительно будут использоваться в боевых операциях.

Судя по всему, украинские власти нашли консенсус с соседней Польшей или Румынией. Ранее Зеленский предлагал использовать военные аэродромы этих стран для боевых вылетов, но получил отказ. Скорее всего, истребители действительно будут стоять в запасе, ну а нечто подобное происходит уже больше двух лет, когда украинские танки и техника отправляются на ремонт в страны НАТО. Польша занимается восстановлением украинского парка бронированных машин, а после всё это снова отправляется на линию соприкосновения. При этом правила игры запрещают России наносить удары по ремонтным мастерским, а значит точно такие же законы будут действовать и в отношение авиации. Таким образом уже не так важно, сколько машин способны принять украинские аэродромы, ведь в соседней Польше будет всегда находиться резерв, способный в любой момент вступить в бой. Кто именно будет всё это пилотировать, большой вопрос, ответ на который мы получим со временем. Пока же всё идёт к тому, что уже совсем скоро российская армия встретится с новым противником. По своим характеристикам F-16 не имеет преимуществ над авиацией РФ, а постоянная угроза поражения на земле сделает работу истребителей ВСУ далеко не самой эффективной. И всё же, даже небольшое количество находящихся в строю советских самолётов портит жизнь жителям Крыма. Скорее всего, положение станет ещё более горячим после начала полётов F-16.

P.S. Всё это кажется странным и нелогичным. Такое ощущение, что политики играют в детскую игру, когда первым крикнувший «Чик-Чирик, я в домике» получает возможность уйти от более быстрого и сильного соперника.