Иногда в продажу поступают видеокарты, которые не только оправдывают ожидания геймеров, но и опережают своё время. Пожалуй, в ближайшие годы ничего подобного мы с вами не увидим, ведь всё идёт к тому, что архитектура Blackwell не принесёт долгожданного прироста производительности. Как обычно, всё внимание будет сосредоточено на флагманах, тогда как решения до 400 долларов продемонстрируют минимальный прирост быстродействия. Увы, это происходит уже много лет, а ведь было время, когда NVIDIA выпускала действительно прорывные решения.

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Перечислять успешные графические чипы мы не будем, ведь сегодня у нас совсем другая задача. Давайте рассмотрим две старые видеокарты, которые вышли достаточно давно, но до сих пор продолжают присутствовать на компьютерах по всему миру. Начнём с GeForce GTX 1060, которая вышла в 2016 году. С тех пор прошло 8 лет, ну а это целая вечность. Radeon RX 580 стала доступна летом 2017 и даже смогла составить видеокарте NVIDIA достойную конкуренцию. Долгое время эта видеокарта была популярна у майнеров, впрочем, такая же судьба постигла и GeForce GTX 1060. Обе слишком старые, чтобы их можно было считать игровыми, но это не значит, что мы с вами не можем изучить их быстродействие.

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Давайте обратим внимание на тесты, проведённые командой Testing Games. Блогеры взяли Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060, а после прогнали их через несколько актуальных игр. Выше вы можете увидеть несколько скриншотов, ну а мы разберём основные итоги теста. Как оказалось, в большинстве игр обе видеокарты выдают стабильные 30 кадров в разрешении 1080р. Само собой, никакой трассировкой лучей в 2017 году и не пахло, не говоря уже о технологии масштабирования, появившейся немного позднее. Был зафиксирован всего один случай, когда обе видеокарты не справились с поставленной задачей, ну а в Alan Wake 2 Radeon RX 580 продемонстрировала значительное преимущество. В остальных играх разница между видеокартами почти не прослеживается, а GeForce GTX 1060 уступает на несколько кадров в секунду.

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Рекомендовать вам одну из этих видеокарт мы не можем, поскольку обе слишком устарели, чтобы считаться игровыми. Отставание GeForce GTX 1060 объясняется меньшим количеством видеопамяти, даже Radeon RX 580 с большим трудом вытягивает актуальные тайтлы. Видеокарту AMD нам удалось найти за 8 тысяч рублей, ну а старушка от дядюшки Хуанга оценивается в 14 600. Учитывая тот факт, что обе примерно равны по скоростным характеристикам, смысла переплачивать нет. Если вы находитесь в сложном экономическом положении и нуждаетесь в видеокарте, то берите Radeon RX 580.

Узнать прошлое любой из этих видеокарт нет никакой возможности, а значит обе они могли долгое время работать на ферме, годами добывая криптовалюту своему первому или второму владельцу. Поскольку мы имеем дело с магазином, то уровень качества здесь будет выше, чем на вторичном рынке. В интернете достаточно мошенников, которые могут подсунуть вам сгоревшую видеокарту, а в нашем случае продавец провёл профилактику и отвечает за качество товара. Как мы уже отмечали выше, даже после этого покупать Radeon RX 580 не стоит, а тем более смотреть в сторону GeForce GTX 1060, высокую стоимость которой трудно объяснить. Если с деньгами всё сложно, то вторичный рынок остаётся единственным разумным способом получить видеокарту, ну а всем остальным лучше обратить внимание на новую продукцию.

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Единственная видеокарта AMD до 30 тысяч, которая может вызвать интерес – это Radeon RX 6600. Стоит она больше 28 тысяч рублей и уже давно перешла в ранг бюджетных. Для многих геймеров даже такая сумма кажется слишком высокой, но выгодных альтернатив сегодня не выпускают. Если ещё немного покопаться в продукции AMD, то можно обнаружить Radeon RX 7600. Она быстрее Radeon RX 6600 и может тянуть все игры в разрешении 1080р на максимальных настройках графики со стабильным фреймрейтом не ниже 60 fps. За Radeon RX 7600 придётся выложить немногим больше 31 тысячи рублей, но надеяться на такой же длительный жизненный цикл, какой демонстрирует Radeon RX 580, мы бы не рекомендовали.

У NVIDIA есть GeForce RTX 3050, которую можно купить до 25 тысяч рублей. По скорости эта видеокарта уступает Radeon RX 6600, но разница не такая значительная, а фанаты дядюшки Хуанга обычно предпочитают зелёные цвета. Видеокарта может предложить трассировку лучей, но лучше не экспериментировать, ведь подобная технология серьёзно снизит количество кадров, что окажет негативное влияние на качество картинки. Как и у двух указанных выше видеокарт AMD, у GeForce RTX 3050 есть технология масштабирования, но пока DLSS и FSR не позволяют повысить количество кадров в секунду без потери качества. За 32 тысячи у NVIDIA также есть GeForce RTX 3060, тогда как за 34 тысячи можно купить GeForce RTX 4060. Обе генерируют одинаковое количество fps и отличаются незначительно. GeForce RTX 4060 немного уступает в скорости Radeon RX 7600, но если не проводить тесты на дорогом процессоре, то разницы вы не заметите.

Какой вывод мы можем сделать? Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060 сильно устарели и не годятся для создания игровой станции. Только в случае острой необходимости вы можете купить одну из таких видеокарт, но лучше обратить внимание на Radeon RX 580, поскольку у неё больше памяти и ниже цена. Обе сильно исчерпали запас прочности, поскольку много лет могли добывать криптовалюту. Даже в домашних условиях случаются сбои, ну а видеокарты слишком старые и имеют минимальную гарантию. Новая видеокарта стоит дороже, но всегда идёт с гарантией и оказывается намного быстрее. Как это ни странно, но владельцы Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060 даже сегодня могут запускать новые игры, но получить такое же количество кадров, как в тестовом материале, уже не получится.

Есть важный нюанс, на который стоит обратить внимание. Так, тесты проводились на процессоре Ryzen 7 7800X3D. Как вы могли слышать, это один из самых быстрых игровых камней на рынке. Если подумать, то в 2016 и даже в 2018 ничего подобного по скоростным качествам не было, а значит владельцы старых видеокарт могут только мечтать о стабильных 30 кадрах в секунду во всех играх. Это не значит, что Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060 не тянут игры. Скорее да, чем нет, но делают они это намного хуже, чем нам показали в тесте. Получается, что ваш старенький Ryzen 5 1600 вряд ли сможет выжать из Radeon RX 580 больше 15 fps в тех случаях, когда Ryzen 7 7800X3D демонстрирует 30 кадров в секунду и выше.



