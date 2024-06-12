Именно такие неутешительные выводы можно сделать на основе анализа новой утечки данных о графических чипах NVIDIA следующего поколения.

Было время, когда каждые два года быстродействие видеокарт увеличивалось на 50%. Цены практически не менялись, что позволяло геймерам покупать новое железо с завидной регулярностью. Ну а поскольку на руках у геймеров всегда оставалось актуальные графические чипы, то разработчики игр постоянно улучшали графику, двигая технологии вперёд. Если вы обратите внимание на игры, которые вышли 5-7 лет назад, то не сможете найти значительных отличий от тех, что поступают на прилавки магазинов сегодня. Эксперты полагают, что причина в замедлении прогресса, ведь в какой-то момент быстродействие видеокарт перестало волновать Дженсена Хуанга и Лизу Су. Первый погрузился в решения для обучения умных алгоритмов, зарабатывая колоссальные деньги, ну а вторая отгружает производителям игровых приставок десятки миллионов чипов каждый год. На первое место выходит маржа, а очень часто актуальные видеокарты снимаются с производства только потому, что они приносят меньше прибыли, чем хотелось бы NVIDIA или AMD.

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Пожалуй, сегодня прогресс заметен только в сегменте флагманов, где новый графический чип получает свои 50-60% каждые два года. Именно настолько GeForce RTX 4090 оказался быстрее GeForce RTX 3090, тогда как все остальные видеокарты уже не демонстрируют такого прогресса. Особенно всё сложно с решениями, стоимость которых составляет 300-400 долларов. Вообще, обе компании делают всё, чтобы повысить ценовую планку, а в результате GeForce RTX 4060 стала самой бюджетной видеокартой текущего поколения. Звучит странно, но всё обстоит именно так, хотя сама она оказалась всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060. При этом более новый графический чип получил меньше видеопамяти и 128-битную шину, вместо 196-битной. В последние месяцы инсайдеры рассказывали о том, что на этот раз NVIDIA провела работу над ошибками, ведь архитектура Blackwell принесёт значительный прирост быстродействия даже в сегмент видеокарт до 400 долларов. Если судить по новым утечкам, то ничего подобного не случится.

По данным инсайдеров, в ближайшее время NVIDIA выпустит 5 графических чипов, лишь некоторые из которых станут быстрее предшественников. Давайте детально разберём каждый GPU и сравним с находящимися в продаже решениями. Для флагмана будет использоваться GB202, который получит 192 потоковых мультипроцессора. Заявлена 512-шина и самая скоростная видеопамять стандарта GDDR7. Речь идёт о GeForce RTX 5090, которая придёт на смену GeForce RTX 4090. Если вы обратите внимание на таблицу, то сможете заметить, что действующий флагман имеет 384-битную шину и 144 потоковых мультипроцессора. Таким образом графический чип GB202 окажется только на 33% более мощным, чем AD102. А вот GB203 станет основной для GeForce RTX 5080 и придёт на замену AD103, который присутствует в GeForce RTX 4080. Судя по данным инсайдеров, новинка окажется всего на 5% мощнее, предлагая 84 потоковых мультипроцессора. Ещё более разочаровывающим станет GeForce RTX 5070, у которой количество потоковых мультипроцессоров будет на целых 17% меньше, чем у GeForce RTX 4070. Ожидать существенного прорыва здесь не приходится, а в итоге новинка если и окажется немного быстрее, то только за счёт архитектурных изменений и более скоростной видеопамяти GDDR7. В теории, GeForce RTX 5070 может предложить высокую энергоэффективность, но геймеры предпочитают скорость, а на экономию нескольких кВт*ч в месяц. Без изменений останется графический GB206, который ляжет в основу GeForce RTX 5060 Ti, ну а обычная версия GeForce RTX 5060 станет полным разочарованием для любителей компьютерных игр.

Здесь количество потоковых мультипроцессоров на графическом чипе GB207 снизится до 20 штук, хотя даже не самый скоростной AD107 имел 24 потоковых мультипроцессора. Инсайдеры пишут, что первые три видеокарты поступят в продажу в 2024 году, тогда как GeForce RTX 5060 задержится до 2025. Сроки пока не оглашены, ну а инсайдеры полагают, что цены на все указанные графические чипы останутся без изменений. Теоретически, подорожать может только GeForce RTX 5090, но эта видеокарта интересна только небольшому кругу энтузиастов, поэтому её конечная стоимость никак не влияет на рынок настольной графики. Напомним, вторую серию видеокарт планирует выпустить и Intel, но по этому поводу информации в интернете ещё меньше. А вот AMD никуда не спешит. Инсайдеры уверены, что на этот раз Лиза Су решит оказаться от флагманов и сосредоточит усилия на сренде-высоком сегменте. Прироста быстродействия не будет, а вместо этого нас ожидает повышение энергоэффективности и переименование нескольких графических чипов.