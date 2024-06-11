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Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфламан AMD в играх

В синтетических тестах и рабочих задачах Ryzen Threadripper PRO 7995WX оказывается в разы быстрее, но остаётся выяснить, сможет ли процессор за полтора миллиона рублей обойти Core i9-14900KS, за который просят в 20 раз меньше
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Многие наши читатели упрямо рассказывают о том, что активно используют компьютер в сложных рабочих сценариях. Автор данного материала никогда ничего более сложного, чем обработка нескольких фотографий в Фотошоп не запускал, а воображение рисует самые различные сценарии. Пожалуй, наиболее распространено использование быстродействия центрального процессора при обработке видео. В некоторых сценариях можно задействовать и видеокарту, но процессор всё же считается более универсальным инструментом.

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Некоторые применяют процессоры для обучения ИИ, но в данном случае видеокарты побеждают с большим отрывом. Многие процессоры могут быть интересны в майнинге, но устройства ASIC уже давно считаются здесь более привлекательными, а времена фермеров-одиночек канули в лету. Теоретически, продвинутый камень может заинтересовать того, кто занимается обработкой больших объёмов данных, но всё это бесконечно далеко от требований обычного пользователя. В итоге встретить Ryzen Threadripper в домашней станции крайне сложно. Несмотря на это такие процессоры вызывают повышенный интерес среди рядовых пользователей, а растущая производительность и очередная порция рекордов проносится информационным шумом по всему интернету. 


Принято считать, что где-то есть успешный владелец дорогого компьютера, который в свободное время использует его для запуска игр. Что же, многие пользователи полагают, что рабочие станции не подходят для таких целей, тогда как другие уверяют, что всё обстоит именно так, как мы описали выше. Команда TheSpyHood провела тесты Ryzen Threadripper PRO 7995WX, сравнив его с Core i9-14900KS. Что важно, на этот раз нам показали оба камня именно в игровых сценариях, тогда как большая часть подобных экспериментов сосредоточена вокруг рабочих задач. Прежде всего заметим, что перед нами не конкуренты и даже не близкие соперники. Core i9-14900KS вы можете купить до 800 долларов, тогда как найти Ryzen Threadripper PRO 7995WX дешевле 12 тысяч не представляется возможным. Процессор AMD настолько дорогой, что мы его не нашли даже на ЯндксМаркете, а в итоге пришлось ограничиться чем-то менее современным. Но давайте рассмотрим тесты. 

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Самый главный вывод, который можно сделать: Ryzen Threadripper PRO 7995WX действительно можно назвать универсальным решением. Процессор неплохо себя показывает в играх, хотя и уступает Core i9-14900KS абсолютно во всех случаях. Разрыв стартует с 15%, но иногда суперфлагман Intel вырывается вперёд на 25%. Если у вас под рукой есть дорогая видеокарта, то можно не волноваться, ведь поиграть в перерыве владельцы Ryzen Threadripper PRO 7995WX действительно могут. Вообще, было бы неверно оставлять вас без синтетических тестов, поэтому мы выкладываем скриншот графика, полностью отражающий реальное положение дел. Core i9-14900KS отстаёт с огромным отрывом и не подходит для сценариев, где нужен действительно мощный процессор. В играх всё это не так важно, но мы с вами уже выяснили, что покупать отдельный компьютер владельцу Ryzen Threadripper PRO 7995WX не придётся. 

Как уже отмечалось выше, найти флагман AMD нам не удалось, поэтому изучим несколько процессоров, которые могут купить российские пользователи. Для тех, кто нуждается в действительно быстром процессоре, в наличии Ryzen Treadripper PRO 5995WX. Стоит такой камень 660 тысяч рублей и может быть интересен ограниченному кругу лиц. В интернете пишут, что этот процессор не так хорош в играх, как указанный выше Ryzen Threadripper PRO 7995WX, поэтому добиться ультимативного уровня быстродействия в требовательных новинках не получится. За 670 тысяч вы сможете купить несколько самых быстрых системных блоков с настольными процессорами, но это не значит что Ryzen Treadripper PRO 5995WX не найдёт своего покупателя.

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Для тех, кто может обойтись настольным флагманом Intel, в наличии Core i9-14900K. За 64 тысячи рублей вам покорятся 6 ГГц, но не забывайте, что этот процессор имеет целый ряд проблем. Он сильно греется, поэтому потребует от вас приличной системы охлаждения. Лучше сразу брать СЖО, а иначе добиться пиковых тактовых частот будет сложно. Ведущие производители материнских плат уже выпустили обновление BIOS, порядком подрезав крылья Core i9-14900K. Сегодня флагман Intel хорош только в том случае, если вы знаете, для чего он вам нужен и сможете обойти все ограничения, а иначе даже в играх он не сможет показать себя с лучшей стороны. 

Вообще, если вы не планируете заниматься серьёзными подсчётами, то для дома подойдёт Ryzen 7 7800X3D. Этот процессор отлично справляется с играми и во многих сценариях обходит указанный выше Core i9-14900K. Камень AMD не греется, не требует мощной системы охлаждения и дорогой материнской платы и стоит дешевле. При этом он хорошо справляется с любыми задачами, но пасует перед сложными вычислениями. В случае, если вы хотите получить от компьютера больше, обращайте внимание на Ryzen 9 7950X3D. Пожалуй, это самый быстрый настольный процессор AMD текущего поколения. Он демонстрирует впечатляющую скорость в играх и не уступает лучшим камням Intel в решении рабочих задач. Цена немного кусается, но это всё равно меньше, чем просят за Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Принято считать, что в рабочих задачах процессор должен окупаться. Игры позволяют порадовать себя и убить время, тогда как покупка дорогого камня без чёткой цели – это заведомо проигрышный вариант. Если вы планировали заниматься обработкой видео, то начните не с самого дорогого процессора. Никто не знает, сколько у вас будет клиентов, ну а со временем всегда можно купить Ryzen Treadripper PRO 5995WX за 670 тысяч рублей. 

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Теги

процессоры оптимальные ценовые предложения тесты core i9-14900ks ryzen threadripper pro 7995wx
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