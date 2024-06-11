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Bublik1
Киты скупают ВТС и препятствуют росту курса Bitcoin, накаливая монеты перед бычьим ралли
До тех пор, пока крупные игроки не купят достаточно монет по низкой цене, курс первой криптовалюты вверх не пойдёт.

Если взглянуть на график Bitcoin, то можно сделать вывод, что ничего интересного в мире криптовалют не происходит. Курс цифрового золота пребывает в состоянии высокой волатильности, а перспектив для роста нет. Аналитики говорят о том, что до осени ждать резких взлётов не стоит, а рядовые инвесторы немного разочарованы. Всё дело в том, что ещё недавно специалисты сулили первой криптовалюте быстрый рост и преодоление отметки в 150 тысяч долларов концу 2024 года. Причина в переходе блокчейна на халвинг, что привело к снижению доходности майнинга в 2 раза. На самом деле даже больше, ведь примерно 20% всего оборудования принадлежит к старым сериям и не способно перекрыть расходы на электричество. Ну а чтобы развиваться, закупать новое железо и успешно зарабатывать, Bitcoin должен стоит не меньше 80 тысяч долларов. 

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Майнеры не останавливаются, поскольку других альтернатив нет, а некоторые аналитики полагают, что во всём виноваты крупные игроки. Называется целый ряд причин, каждая из которых должна была бы способствовать подорожанию криптовалюты. Вот только ничего подобного не происходить, ведь цифровое золото топчется на месте. Давайте изучим некоторые показатели, а после сделаем выводы. По данным специалистов, в первую неделю июня 2024 года крупнейшие ETF-фонды продемонстрировали беспрецедентную активность. С 3 по 7 июня инвестиции в ВТС спотовые ВТС перевалили за 1.8 миллиарда долларов. За это время 11 биржевых фондов умудрились купить 25 729 монет, что в 8 раз больше, чем смогли добыть майнеры (3150 ВТС). Таким образом сформировался чрезвычайно высокий спрос, следствием чего должно было стать стремительное подорожание актива. Что любопытно, объём приобретённых монет за первую неделю июня почти сравнялся с показателями за весь май, когда было куплено 29 592 BTC. Приток капитала в американские спотовые ETF продолжался 18 дней подряд, установив новый рекорд по длительности поступления средств в истории. С начала текущего года чистый приток средств достиг 15.5 миллиарда долларов, а общая стоимость активов под управлением 11 ETF-фондов в США достигла 61.1 миллиарда долларов. Для понимания масштабов происходящего – это 4.47% добытых за всю историю существования Bitcoin монет. 

Президент ETF Store Нейт Джераси отметил, что объём средств под управлением ETF-фондов достиг 60% от объёма золотых ETF, которые существуют на рынке уже около 20 лет, в то время как криптовалютные операции стали разрешены всего пять месяцев назад. Напомним, 12 марта был зафиксирован рекордный по объёму приток средств в спотовые ETF, когда инвестиции достигли 1 миллиарда долларов. Второй по величине суточный приток средств был зафиксирован 4 июня и составил 887 миллионов долларов. 5 июня курс первой криптовалюты снова достиг отметки в 71 тысячу долларов, но после начал снижаться. Аналитики считают, что показатели инфляции в США и снижение уровня безработицы оказывают ключевое влияние на курс цифрового золота. Предполагается, что снижение индекса потребительских цен (CPI) может стать катализатором для бычьего ралли. Оглашение данной информации состоится 12 июня, а эксперты ожидают, что снижения CPI на 0.1%, до 3.,3% или даже ниже. 

Вполне возможно, что благодаря этому Bitcoin удастся побить действующий рекорд, но выше 75 тысяч Киты криптовалюту не пустят. Судя по всему, в настоящее время происходит накопление кошельков, когда крупная рыба хочет получить максимум выгоды перед стремительным удорожанием. Ну а поскольку майнеры и многие инвесторы находятся в трудном положении, то Китам выгоден такой низкий курс криптовалюты. Как только будет принято решение оттолкнуться от дна и пойти дальше, курс цифрового золота сможет продолжить бить новые ценовые рекорды. А вот когда это случится, и будет ли достигнуто очередное дно, никто не знает. В любом случае надеяться на быстрый возврат инвестиций сегодня не приходиться. Крупные игроки играют в долгую, распродавая часть средств тогда, когда Bitcoin поднимается до критически высокой отметки. 

#криптовалюты #bitcoin #втс
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