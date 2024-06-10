Страны, которые эксплуатируют Mirage 2000-5, не готовы делиться своими истребителями с украинской армией.

На прошлой неделе Макрон с большой помпой анонсировал передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Президент заявил о том, что истребители смогут изменить ход конфликта, поскольку обладают целым арсеналом современного оружия. Если немного изучить данную тему, то можно выяснить, что серия самолётов Mirage 2000 начала выпускаться местной компанией Dassault Aviation в далёком 1984 году, ну а указанная выше модификация пошла в серию в 1999 году. Фактически, машина очень старая и не имеет преимуществ перед выпущенными при СССР аналогами. У Франции есть авиация и новее, но Макрон тактично не стал говорить о более современных самолётах, остановившись на довольно старых представителях серии Mirage 2000. Что любопытно, в прессе нет информации о том, сколько именно машин получит Киев, а французский президент данную тему обошёл стороной.

реклама

По мнению местного издания La Tribune Dimanche, Украина не может рассчитывать на значительную партию. Оказывается, Париж имеет целый ряд обязательств перед соседними государствами, поэтому вынужден содержать большой парк авиации. Французские ВВС выполняют военные миссии по всей Европе, а количество самолётов, которые должны вести патрулирование неба над тем или иным регионом, строго регламентируется. Проще говоря, если Макрон отдаст Зеленскому слишком много истребителей, то вынужден будет объясняться перед собственными генералами и представителями соседних стран, небо над которым осталось без воздушного прикрытия. В итоге журналисты полагают, что максимум, на который сегодня способны власти Франции – это 6 машин, часть их которых действительно может быть готова к отправке к концу текущего года. Макрон заявил, что обучение украинских пилотов начнётся со дня на день, ну а аналитики полагают, что лётчикам потребуется не меньше 6 месяцев.

Если оставить браваду президента Франции за скобками, то можно констатировать, что украинская армия не особенно выиграет от передачи 6 самолётов. Специализация Mirage 2000-5 заключается в отслеживании и уничтожении воздушных целей, в том числе и перемещающихся на гиперзвуковых скоростях. Таким образом истребители в теории смогут сбивать российские ракеты, которые наносят удары по военным и инфраструктурным объектам. Не исключено, что в этом случае самолёты и сами могут стать целями российских ракет, способных поражать цели на расстоянии до 300 километров. Как уже было сказано, обучение украинских пилотов начнётся этим летом, а аналитики рассуждают о том, сколько лётчиков и к какому сроку получит Зеленский. Если учитывать темпы обучения в США, где пилоты ВСУ пробыли почти год, то прогноз неутешительный. Мало того, даже сегодня украинская армия получила не больше 10 (по некоторым данным меньше) пилотов. Когда прибудут F-16 не знает никто, поскольку есть целый ряд проблем, которые украинские власти так и не смогли решить.

Прежде всего неясно, где весь этот парк авиации будет размещаться. В настоящее время Румыния и Польша не готовы втягиваться в конфликт и отказываются от предложенной Зеленским инициативы. Президент Украины ранее заявил, что соседи могли бы использовать свои военные аэродромы для безопасного хранения истребителей. Других альтернатив у ВСУ пока нет, ну а Макрон ещё и вынужден думать о том, где взять больше самолётов. В теории, истребители можно выкупить в Греции, Катаре и других странах, но в настоящее время лидеры указанных государств не согласны с идеей отдать свои самолёты Украине пусть даже через посредничество Франции. Власти ОАЭ намерены вывести из эксплуатации сразу 59 единиц Mirage 2000-9, но намерены приступить к этому только в 2026 году. Или даже позднее, поскольку никому сегодня не хочется втягиваться в украинский конфликт. Не стоит забывать, что французские версии Mirage 2000-5 используют для управления французский язык, тогда как экспортные варианты полагаются на английский. На каком именно языке будет вестись подготовка украинских пилотов, никто не знает, ну а в итоге Украина и вовсе может ничего не получить. Уже совсем скоро во Франции состоятся выборы в парламент. По итогам выборов в Европарламент стало очевидно, что оппозиция набирает больше голосов, ну а пришедшая к власти Марин Ле Пен может отменить ранее принятые Макроном решения, либо осложнить их реализацию.