В последнее время я нечасто даю советы знакомым по выбору оптимальной видеокарты или процессора, но иногда старые клиенты всё ещё пишут мне в мессенджеры. Обычно меня просят дать небольшую консультацию, но чаще всего вопрос оказывается незначительным и неинтересным для наших читателей. Что же, вчера мне позвонил старый знакомый и буквально ошарашил меня крайне неожиданной новостью. Ещё месяц назад он хотел купить новую видеокарту. Учитывая его скромный бюджет и привязанность к продукции NVIDIA, я посоветовал обратить внимание на GeForce RTX 4060.

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На этом мы с ним и сошлись, ну а вчера я узнал, что мой знакомый три недели пребывал в глубоких раздумьях. Оказывается, рядом с ним живёт сосед, который долгое время был успешным майнеров. Относительно последнего утверждения у меня возникли сомнения, но в данном случае это к теме материала не имеет никакого отношения. Выяснилось, что этот сосед распродаёт оставшиеся фермы, большая часть из которых была построена на GeForce GTX 1080 Ti. Флагман покупался уже не в новом состоянии, а после проходил полное обслуживание. Всё это мой знакомый знал, но продолжал думать о том, стоит ли ему купить такую видеокарту. Спустя несколько недель майнер всё же взял верх. Как оказалось, он продал моему знакомому за более чем 30 тысяч рублей какую-то суперпрокачанную модель производства ASUS, на которую навесил систему жидкостного охлаждения.

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Первым делом я предложил моему знакомому изучить тесты в интернете. Если вы обратите внимание на скриншоты выше и ниже, то сможете убедиться в том, что GeForce RTX 4060 во всех играх оказывается быстрее старого флагмана. GeForce GTX 1080 Ti всё ещё держится, но причин для покупки такой видеокарты нет никаких. Начнём с того, что видеокарта долгое время работала на ферме. Только у последнего майнера она стояла 3 года, ну а до этого никто не знает, в каких условиях и кто её эксплуатировал. GeForce GTX 1080 Ti вышла 7 лет назад, поэтому имеет богатую историю и может доставить своему владельцу массу проблем. Мой знакомый заявил, что тщательно всё протестировал. Что же, меня рядом не было, поэтому оспорить данное заявление я никак не могу. И всё же, он умудрился даже не посмотреть тесты, на которых новая GeForce RTX 4060 оказывается быстрее.

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Учтите, что GeForce RTX 4060 ещё и продаётся с гарантией и стоит те же 30 тысяч, в которые моему знакомому обошлась GeForce GTX 1080 Ti. Старый флагман не имеет гарантии, медленнее и может находиться на последних стадиях старческого маразма. Проще говоря, жизненный цикл у видеокарты подходит к концу, а значит брать её сегодня глупо. На мои возражения и справедливые замечания знакомый заявил примерно следующее: «Ты же сам рассказывал о том, какая GeForce GTX 1080 Ti мощная и крутая». Так и было, вот только делал я это в 2018 году, а на дворе уже 2024. С тех пор многое поменялось, но сделанного не воротишь. Видеокарта куплена, она справляется с новыми играми и имеет целый ряд недостатков. Если вы планируете купить старый флагман или присматриваетесь к чем-то подобному, то самое время узнать несколько важных вещей.

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Стоит помнить, что GeForce GTX 1080 Ti потребляет намного больше, чем GeForce RTX 4060. Старый флагман потребует у вас мощный блок питания, ну а это дополнительные расходы. У моего знакомого изначально стоял неплохой блок на 700 Вт, но не все такие запасливые. Даже если вам предложат видеокарту со скидкой, дома вы не сможете её запустить, поскольку потребуется более серьёзное питание. Майнер, который продал моему знакомому видеокарту, живёт в соседнем подъезде, а значит если вдруг завтра старушка сломается, будет обязан её заменить. Он дал месяц гарантии, но я бы всё равно на такое предложение не согласился. Большинство геймеров покупает видеокарты с рук у незнакомых людей, которых после никогда не увидят. Этот фактор провоцирует появление большого количества мошенников, промышляющих в интернете. Брать кота в мешке крайне опасно, ну а далеко не все владельцы согласны на длительные тесты. Некоторые и вовсе предлагают отправить видеокарту по почте, где вместо GeForce GTX 1080 Ti вас может ждать кирпич или давно сгоревший флагман.

Как видите, я за несколько минут нашёл несколько таких же видеокарт на ЯндексМаркете. Все они ранее были в употреблении, но имеют товарный вид. Скорее всего, перед продажей бала заменена система охлаждения, что визуально делает такую видеокарту почти новой. Почти, ведь графический чип работал много лет, а майнер мог не обращать внимание на перегрев и другие проблемы. Видеокарту вы покупаете на 2-3 года, ну а такая GeForce GTX 1080 Ti вряд ли столько проживёт. Кстати, сегодня нет никакого смысла вообще покупать флагманы. Например, почти 115 тысяч стоит GeForce RTX 4080 Super. Видеокарта быстрая и без проблем тянет любые игры, вот только уже в ноябре (или даже раньше) вы сможете купить GeForce RTX 5070, которая окажется примерно равна GeForce RTX 4080 Super (или даже быстрее). Скорее всего, такая видеокарта будет стоить не больше 80 тысяч рублей, ну а это делает субфлагман не очень выгодным предложением.

Ещё хуже выглядит GeForce RTX 4090, за которую просят 270 тысяч рублей. Если учитывать, что GeForce RTX 4070 Ti оказалась примерно равна GeForce RTX 3090 Ti, то можно сделать вывод, что актуальный флагман устареет уже через несколько месяцев. А ведь за GeForce RTX 3090 Ti просили больше 2000 долларов, тогда как сегодня купить GeForce RTX 4070 Ti можно ощутимо дешевле. Даже прокачанная GeForce RTX 4070 Ti Super стоит 85 тысяч рублей, ну а в итоге вы заплатите 270 тысяч рублей за право обладания самой быстрой видеокартой на планете сроком на несколько месяцев. В ноябре нечто подобное можно будет купить до 100 тысяч рублей, а ваши инвестиции растворятся в бездонных карманах Дженсена Хуанга. На самом деле, вы можете купить любою видеокарту, которая нравится лично вам. Дело лишь в цене, но всегда полезно думать, прежде чем тратить такое количество средств впустую.



