В США не скрывают, что готовы взорвать все заводы TSMC, если Тайвань попадёт под контроль Китая

Власти США привыкли рассказывать о важности построения демократии по определённым правилам. И всё бы ничего, но правила эти постоянно меняются и перестают работать, когда становятся невыгодными для американских политиков или бизнесменов. Представьте себе, если завтра власти Мексики или Аргентины решат заморозить счета американского банка или крупной компании. Очевидно, что ничего подобного не случится, как нет никаких сомнений, что янки не стали бы слушать международное сообщество и устроили бы ковровые бомбардировки обидчиков. Примерно такая же ситуация и с технологиями. Эксперты отмечают, что сегодня ведущие производители полупроводниковых изделий используют всего несколько процентов американских технологий. Та же TSMC уже давно бы отказалась от такого тяжёлого багажа, вот только речь идёт о фундаментальных принципах создания полупроводниковых изделий, обойти которые практически нереально.

реклама

Вот и выходит, что стареющий гегемон продолжает диктовать всему миру собственные правила. Известно, что максимальное давление оказывается на Китай. В настоящее время полупроводниковая отрасль Поднебесной не способна конкурировать с лучшими образцами TSMC, ну а американцы делают всё, чтобы процесс разработки новых технологий замедлить. По данным Reuters, политика ограничений уже имеет определённые успехи. Оказывается, целый ряд китайских материковых компаний искусственно снижает быстродействие собственных чипов, с целью соответствовать требованиям, озвученным Госдепом. Ну а поскольку TSMC полностью зависима от Белого дома в принятии решений, то выбора у китайцев не остаётся. Журналисты не называют источники получения информации, но считают их надёжными.

Указывается, что MetaX и Enflame в конце 2023 передали инженерам TSMC вместо новых версий собственных чипов – сильно устаревшие образцы. Какое-то время обе компании уверяли, что смогут вывести на рынок продукты, которые по своим характеристикам и быстродействию не будут уступать лучшим решениям NVIDIA. Ничего подобного не произошло, ну а причина лежит в области ограничений, поскольку власти США запретили TSMC принимать к производству слишком быстрые графические чипы и центральные процессоры. Таким образом Вашингтон создаёт искусственные ограничения, пытаясь отсрочить неизбежное. MetaX какое-то время продавала GPU под названием C500, но так и не перешла к выпуску решений следующего поколения. Вместо этого в продаже появилась версия C280, имеющая менее выдающиеся характеристики. Enflame получила инвестиции в размере 2.7 миллиарда долларов и считается одной из наиболее перспективных в своём классе.

TSMC от комментариев отказалась, уверяя журналистов в том, что соблюдает все решения международных юридических органов. Похоже на Тайване путают американские и международные законы, поскольку решения американского правительства не были одобрены на уровне ООН и представляют собой односторонние санкции. MetaX и Enflame являются молодыми компаниями, выбранными китайскими властями за высокий потенциал в области разработки полупроводниковой продукции. Китайские власти оказывают подобным компаниям финансовую поддержку, но в данном случае этого недостаточно. Без развития технологического сектора догнать американцев будет непросто, ну а дядюшка Сэм сделает всё, чтобы поставить на пути Поднебесной как можно больше проблем. Авторы Reuters отмечают, что в настоящее время только Huawei способна конкурировать с NVIDIA на китайском рынке. Происходит это за счёт эксклюзивного доступа к мощностям SMIC.

Недавно в прессе писали о том, что эта китайская компания освоила 5-нм технологические нормы и начнёт выпуск продукции уже во второй половине 2024 года. Пока массовый выпуск доступен в рамках 7-нм узла, ну а в ближайшие годы значительных прорывов не будет. Эксперты пишут, что освоение каждого нового технологического процесса даётся SMIC с большим трудом. Причина в том, что китайцы используют для этого устаревшее оборудование, а в результате выход рабочих кристаллов ниже, чем у конкурентов. Производство обходится дороже, ну а о переходе на 3-нм узел пока нет и речи. Huawei выкупила большую (все по данным Reuters) часть мощностей SMIC и точно не планирует останавливаться на достигнутом. При этом китайцы на несколько поколений отстают от американцев, а новые ограничения могут привести к тому, что разрыв продолжит увеличиваться. В ответ на это китайское правительство увеличило инвестиции в полупроводники на 48 миллиардов долларов. Предполагается, что за 10 лет было потрачено около 100 миллиардов долларов.

Американские журналисты пишут, что деньги потрачены не зря, ведь SMIC согласилась выделить часть производственных мощностей для местных компаний, которые пострадали от американских санкций. Одной из таких компаний стала поддерживаемая государством Cambricon, столкнувшаяся с трудностями после введения ограничений в конце 2022 года. Cambricon, заявившая в прошлом году о проблемах с поставками, не ответила на запросы журналистов. Ну а официальный Пекин в очередной рад обвинил Вашингтон в злоупотреблении санкциями, но пока не готов предпринимать адекватные ответные меры.