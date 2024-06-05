Также закон легализует доносы, позволяющие сообщать об уклонистах за дополнительную плату

После вступления в силу нового закона о мобилизации на Украине, власти начали генерировать новые правила с невероятной скоростью. То и дело звучат предложения снизить призывной возраст с 25 до 18 лет, ну а недавно всем гражданам страны, которым уже исполнилось 17 лет и которые проживают за рубежом, приказали вернуться на родину и обновить данные в военкоматах. Очевидно, что выехать из страны после этого уже будет невозможно, ну а это далеко не все инициативы, которые предлагают внести в законодательство народные избранники. Например, там решили не выпускать из страны женщин, имеющих медицинские и технические специальности. Представительницы слабого пола наравне с мужчинами должны явиться в военкоматы, а после отправиться на передовую, где нужны радисты и врачи. Ну а сегодня появились данные о новом законопроекте, в котором военная полиция получит неограниченные права.

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Всё это напоминает компьютерную игру, где одна группа людей наделила себя неограниченными правами, активировав режим "Бога". Текст составлен довольно сложно, но несколько отдельных пунктов уже вызвали панику в украинском обществе. Например, в рамках девятой статьи сотрудникам военной полиции разрешено вступать в доверительные отношения с гражданскими. Якобы, если речь идёт о возможности выявить и пресечь правонарушение, то силовое ведомство даже может поощрять граждан страны, предоставляющих ценные сведения. Требуется соблюдать условия конфиденциальности, ну а с нарушителями разговор будет короткий. Ну а поскольку уже 18 июля все жители Украины, которые не прибудут в военкоматы, начнут считаться нарушителями закона, то формально военная полиция получает право совершения насильственных действий в отношении широкого круга лиц. Уже достаточно давно сотрудники военкоматов пользуются услугами бабушек и работников жилищно-коммунальных предприятий. Ну а согласно новому законопроекту, военная полиция получит право вторгаться в пределы частной собственности без надлежащего постановления суда.

Сами законодатели уверяют, что всё это нужно для пресечения деятельности особо опасных преступников, но рядовые жители страны осознают, что что уже совсем скоро именно они станут таковыми для собственных властей. Неясно, когда закон будет принят, но учитывая темпы, с которыми Зеленский подписывает подобные акты, уже совсем скоро ожидается резкое ужесточение мобилизационных мероприятий. Фактически, всё это уже и так идёт, просто наиболее агрессивные и вызывающие отторжение в обществе действия военкомов пытаются узаконить. Ну а поскольку перекрыть все каналы выезда мужчин призывного возраста из страны не выходит, то власти принимают довольно неожиданные решения. Известно, что сотни украинских мужчин переплыли реку Тиса, а после смогли скрыться в Румынии или Венгрии. Как стало известно, пограничникам отдали приказ минировать область возле реки, где чаще всего пытаются пройти уклонисты. Несколько человек на минах уже подорвались, но даже это не способно остановить поток убегающих от мобилизации людей.

В сети пишут, что сумма, которую требуется заплатить за получение безопасного коридора, увеличилась в 4 раза и доходит до 6-10 тысяч долларов. Речь именно о нелегальном пересечении границы, тогда как взятки за получение справки о непригодности к военной службе и вовсе могут достигать 20 тысяч долларов. О проблеме говорит даже Орбан, по словам которого граждане Венгрии участвуют в боевых действиях и гибнут. Ранее на территории Украины проживало венгерское меньшинство, но в результате насильственной мобилизации этнические венгры начали попадать в руки военкомов. При этом спокойно себя чувствовать могли люди, имеющие двойное гражданство. Похоже, теперь такой фокус больше не работает, о чём сообщили представители посольства США в Киеве. Прежде всего там порекомендовали гражданам Америки, имеющим также и украинское гражданство, воздержаться от поездок на Украину. С недавних пор украинские власти начали игнорировать фактор двойного гражданства, поэтому даже те, кто прожил в США десятки лет, но оставил паспорт Украины, могут быть мобилизованы. Ситуация доходит до абсурда, но укладывается в рамки закона. Проблема лишь в том, что законы на Украине придумывают также быстро, как в мультфильме про Чиполлино. Пока ещё дышать воздухом местные жители могут бесплатно, но подавляющее большинство граждан мечтает покинуть пределы своего государства и отправиться в Европу в поисках счастья. Как уже отмечалось выше, стоит такая процедура дорого, но даже заплатившие деньги и пытающиеся выбраться из страны люди не получают 100% гарантии. Что любопытно, в США Байден и представители Демократической партии требуют соблюдения прав нелегалов, которые пересекают границы Техаса, ну а на Украине своих же граждан будут отлавливать при помощи мин.