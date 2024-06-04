Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами

Флагман Intel текущего поколения может предложить 24 ядра, из которых только 8 выступают в качестве рабочих
[ ] для раздела Блоги
+
+

Многие наши читатели знают, что цены в американской рознице на комплектующие сильно отличаются от тех, что можно встретить в России. Причин для формирования подобного феномена множество, но суть сводится к тому, что различия существовали даже до введения санкций. Учитывая тот факт, насколько сильно усложнилась доставка полупроводниковой продукции в Россию сегодня, то было бы наивным ожидать выгодных предложений. И всё же, даже в этом случае можно заметить несколько странностей, на которые мы с вами сегодня и обратим внимание. 

реклама



Когда в продаже появляется новый процессор, то обычно производитель ведёт себя по одному из двух сценариев. Например, он может скинуть цену на чип прошлого поколения. В таком случае в выигрыше оказываются обычные пользователи, но довольно часто Intel или AMD вводят камень прошлого поколения с рынка, что позволяет удерживать маржу на высоком уровне. Сегодня у Intel наблюдается уникальная ситуация, ведь одновременно в продаже присутствует сразу несколько поколений процессоров. Стоимость всей этой продукции сильно разнится, ну а пользователи никак не могут понять, есть ли вообще смысл ориентироваться на решения последнего поколения. 

Итак, в продаже вы можете встретить Core i5-12400F, который был выпущен достаточно давно, но до сих пор остаётся популярным. В то же время в начале 2024 в продажу поступил Core i5-14400F, который стоит дороже и содержит целых 10 ядер. Камень прошлого поколения может предложить только 6 ядер, тогда как у более нового присутствуют 4 энергоэффективных ядра, которые больше подходят для создания красивой упаковки. Если обратиться к тестированию, проведённому командой BENCHMARKS FOR GAMERS, то можно сделать вывод, что разница между процессорами не превышает 10%. Именно столько Intel удалось нарастить, переходя с 12-го на 13-е и после 14-е поколение. Тесты доказывают, что значительного преимущества добиться не удастся. Всё дело в том, что в тесте используется видеокарта Geforce RTX 4090, которая позволяет оживить даже старый процессор. Ну а если подходить к тестам более реалистично, то потенциальные покупатели Core i5-14400F вряд ли могут себе позволить дорогую видеокарту. Таким образом можно прийти к выводу, что владельцы нового камня не увидят даже указанных в тесте 10%, ну а особенно на этом фоне странно выглядят российские ценники. 

реклама



Как видите, за Core i5-14400F просят больше 22 тысяч рублей, тогда как Core i5-12400F оказывается на целых 10 тысяч дешевле. Мы с вами уже видели тесты, поэтому прекрасно понимаем, что никакого смысла в покупке камня нового поколения нет. Никаких инновационных решений Core i5-14400F не содержит, ну а Intel не спешит наращивать быстродействие между поколениями. Для сборки нового компьютера подойдёт любой из указанных выше камней, а за счёт поддержки оперативной памяти DDR4 вам ещё и удастся неплохо сэкономить. И всё же, если разницы нет, то нет и смысла переплачивать. 

реклама



Не удивляйтесь, но примерно также обстоят дела, когда дело касается Core i5-14600KF и Core i5-12600KF. В интернете вы можете найти тесты, доказывающие простой факт: разницы между процессорами почти нет, а дополнительные 10 тысяч рублей – это плата за мусорные ядра. Сравните: у Core i5-14600KF в наличии 6 больших и 8 малых ядер, тогда как Core i5-12600KF может предложить 6+4 ядер. Значительного прироста быстродействия малые ядра не дают, но зато 14 ядер в глазах обычных пользователей смотрятся лучше, чем 10 ядер. Именно поэтому мы советуем смотреть тесты от независимых команд. Не всегда количество ядер определяет качество, а особенно, если речь идёт о Intel. Кстати, Core i5-12600KF стоит дешевле, чем Core i5-14400F, но в играх оказывается быстрее даже не с самой дорогой видеокартой. 

За Core i7-14700K просят 46 тысяч рублей, ну а это очень серьёзная сумма. Потратить такие деньги на развлечения могут себе позволить немногие геймеры, а в итоге данный процессор остаётся доступен только энтузиастам. К счастью, в продаже можно встретить Core i7-12700KF, который почти в 2 раза дешевле. Как вы уже догадались, разница между процессорами и здесь не превышает 10%, а особенно заметна она в синтетических тестах. У Core i7-12700KF есть 8 быстрых ядер и 4 дополнительных, тогда как Core i7-14700K щеголяет наличием 20 ядер, из которых реальную ценность имеют только 8 больших. Здесь мы встречаемся с безумным маркетингом, когда производитель пытается выжать максимум из той или иной технологии. Архитектура малых и больших ядер с точки зрения эффективности и производительности себя не оправдала, но оказалась способна влиять на неподготовленных пользователей за счёт красивых цифр. 

реклама



Ну и завершим наш материал обзором процессоров Core i9-14900K и Core i9-12900KF. Разница в стоимости между камнями гигантская, но производительность отличается не очень сильно. В сети пишут, что Core i9-14900K лучше разгоняется за счёт более современной архитектуры, но забывают о нескольких важных мелочах. Во-первых, 24 ядра не очень помогают, при разгоне 16 малых ядер и вовсе лучше отключить. Во-вторых, Core i9-14900K получил слишком высокую базовую тактовую частоту, а в итоге для достижения 6 ГГц процессору приходится потрудиться. Без эффективной системы охлаждения могут возникать проблемы, которые приводят к перегреву и нестабильной работе операционной системы. Core i9-12900KF дешевле, не имеет проблем с перегревом и демонстрирует отличную производительность. Мало того, он ещё и намного дешевле, а значит выбор очевиден.


реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

intel процессоры оптимальные ценовые предложения core i5-12400f core i5-14400f
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 ACE MAX
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI B760 Gaming Plus WIFI
5
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
6
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
6
Обзор беспроводного вертикального пылесоса ILIFE H80
+
Обзор продукции компании APNX
17
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
5
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
1
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
20
Эксперт Меркурис: Россия сделала бесполезным крупнейшее в мире хранилище газа на Украине
6
Руководство Huawei предлагает смириться с тем, что китайским производителям не покорится 3-нм техпроцесс
5
Эксперт Норфилд: Украинские чиновники присвоили средства, направленные на оборону Харькова
3
В Японии два истребителя F-35 совершили аварийную посадку из-за отказа электроники
+
Ремейк Fallout 2 на движке Fallout 4 будет распространяться через Steam
5
CNN: Американский генерал назвал "несусветной глупостью" жалобы ВСУ на танки Abrams
2
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
12
Google представила 7 новых функций для Android
+
Экономика США выиграет от инвестиций НАСА в суперсплав для 3D-печати
2
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
+
Nitrux 3.5: геймерам стоит попробовать этот дистрибутив Linux
12
Galaxy S25 Ultra может получить хранилище UFS 4.1
+
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
+
У футуристического грузовика SuperTruck 2 расход топлива составляет всего 18 литров на 100 км
+
Официально представлены цветовые решения складного телефона Honor Magic V Flip
+
Microsoft представила список новых игр в Xbox Game Pass в июне
+
При строительстве небоскребов планируется их использовать в качестве гигантских аккумуляторов
1
Аналитики: складные смартфоны Huawei, Honor, Motorola и Vivo стали в разы популярнее
1
AMD анонсировала чипсеты 800-й серии и пообещала поддерживать Socket AM5 как минимум до 2027 года
1

Популярные статьи

Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
33
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
244
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июня
1
Непростой выбор ОС для слабого ПК и ноутбука в 2024 году — тестируем забытую Windows 10 LTSB
9
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
43
О буллинге Даши Островской с канала ТАК ОСТРО
136
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
7
Как снизить риски при получении интернет-заказов
9
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
31
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
5

Сейчас обсуждают

Космический Жокей
18:53
Ничего необычного матплата не делает, работает в штатном режиме. Теория с вредным отрицательным оффсетом не более чем очередная городская легенда.
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
ЧВК Вагнер 1
18:49
Сам отменил выборы , сам назначил себя президентом , сам развалил и убил страну 404 . До коли этот наркоман-самозванец будет еще топтать землю своими кровавыми сапогами ???
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
Тенген Узуй
18:46
Два года стоит ryzen 5600x выше 47 градусов не поднимается на воздушном охлаждении. 40w потребляется при максимальной нагрузке. Вольтаж 1.1, 4.2герца по всем ядрам. Чудо проц, сам в шоке, он сам опуск...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
ЧВК Вагнер 1
18:39
Не одна Западная мразь пришедшая с оружием с нашей земли не должна уйти ногами , только в ящике в лучшем случае. Пусть навсегда забудут о наших землях . Только с протянутой рукой что бы продали что н...
Российский спецназ пленил франкоговорящего "добровольца" ВСУ в ходе штурмовых боёв в Липцах
Darius
18:39
глаза проверь, всё чётко видно, или ты больной просто, а ещё ты можешь показать мне где не мыло
GeForce RTX 3090 Ti vs GeForce RTX 4070 SUPER – почему старому флагману NVIDIA уже пора на пенсию
Alex Z
18:32
жесть комменты засраны двумя дебилами купившими лоуэнд 4х летний и доказывающих чья какашка лучше пахнет. ну и днище. верните уже статьи про аниме тянок, косплей и как наши войска громят ссаных бендер...
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
Alex Z
18:25
игра и без генератора работает хорошо с 3070rtx в QHD с длсс в качество. уже всем давно известно, что DLSS в FHD мылит да и не имеет смысла.
Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
Китя
18:22
На укре говорят электричество подорожало в 2 раза.
На всей территории Украины начались экстренные отключения электричества
Alex Z
18:22
у меня и так парк домашних пк 10 шт. куда еще на дачу ставить жирный пэк с современной видяхой? я туда езжу реже раза в год.
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
Alex Z
18:19
начало конца клуба веселых наркоманов зе и бе идут в уй.
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем