Многие наши читатели знают, что цены в американской рознице на комплектующие сильно отличаются от тех, что можно встретить в России. Причин для формирования подобного феномена множество, но суть сводится к тому, что различия существовали даже до введения санкций. Учитывая тот факт, насколько сильно усложнилась доставка полупроводниковой продукции в Россию сегодня, то было бы наивным ожидать выгодных предложений. И всё же, даже в этом случае можно заметить несколько странностей, на которые мы с вами сегодня и обратим внимание.

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Когда в продаже появляется новый процессор, то обычно производитель ведёт себя по одному из двух сценариев. Например, он может скинуть цену на чип прошлого поколения. В таком случае в выигрыше оказываются обычные пользователи, но довольно часто Intel или AMD вводят камень прошлого поколения с рынка, что позволяет удерживать маржу на высоком уровне. Сегодня у Intel наблюдается уникальная ситуация, ведь одновременно в продаже присутствует сразу несколько поколений процессоров. Стоимость всей этой продукции сильно разнится, ну а пользователи никак не могут понять, есть ли вообще смысл ориентироваться на решения последнего поколения.

Итак, в продаже вы можете встретить Core i5-12400F, который был выпущен достаточно давно, но до сих пор остаётся популярным. В то же время в начале 2024 в продажу поступил Core i5-14400F, который стоит дороже и содержит целых 10 ядер. Камень прошлого поколения может предложить только 6 ядер, тогда как у более нового присутствуют 4 энергоэффективных ядра, которые больше подходят для создания красивой упаковки. Если обратиться к тестированию, проведённому командой BENCHMARKS FOR GAMERS, то можно сделать вывод, что разница между процессорами не превышает 10%. Именно столько Intel удалось нарастить, переходя с 12-го на 13-е и после 14-е поколение. Тесты доказывают, что значительного преимущества добиться не удастся. Всё дело в том, что в тесте используется видеокарта Geforce RTX 4090, которая позволяет оживить даже старый процессор. Ну а если подходить к тестам более реалистично, то потенциальные покупатели Core i5-14400F вряд ли могут себе позволить дорогую видеокарту. Таким образом можно прийти к выводу, что владельцы нового камня не увидят даже указанных в тесте 10%, ну а особенно на этом фоне странно выглядят российские ценники.

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Как видите, за Core i5-14400F просят больше 22 тысяч рублей, тогда как Core i5-12400F оказывается на целых 10 тысяч дешевле. Мы с вами уже видели тесты, поэтому прекрасно понимаем, что никакого смысла в покупке камня нового поколения нет. Никаких инновационных решений Core i5-14400F не содержит, ну а Intel не спешит наращивать быстродействие между поколениями. Для сборки нового компьютера подойдёт любой из указанных выше камней, а за счёт поддержки оперативной памяти DDR4 вам ещё и удастся неплохо сэкономить. И всё же, если разницы нет, то нет и смысла переплачивать.

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Не удивляйтесь, но примерно также обстоят дела, когда дело касается Core i5-14600KF и Core i5-12600KF. В интернете вы можете найти тесты, доказывающие простой факт: разницы между процессорами почти нет, а дополнительные 10 тысяч рублей – это плата за мусорные ядра. Сравните: у Core i5-14600KF в наличии 6 больших и 8 малых ядер, тогда как Core i5-12600KF может предложить 6+4 ядер. Значительного прироста быстродействия малые ядра не дают, но зато 14 ядер в глазах обычных пользователей смотрятся лучше, чем 10 ядер. Именно поэтому мы советуем смотреть тесты от независимых команд. Не всегда количество ядер определяет качество, а особенно, если речь идёт о Intel. Кстати, Core i5-12600KF стоит дешевле, чем Core i5-14400F, но в играх оказывается быстрее даже не с самой дорогой видеокартой.

За Core i7-14700K просят 46 тысяч рублей, ну а это очень серьёзная сумма. Потратить такие деньги на развлечения могут себе позволить немногие геймеры, а в итоге данный процессор остаётся доступен только энтузиастам. К счастью, в продаже можно встретить Core i7-12700KF, который почти в 2 раза дешевле. Как вы уже догадались, разница между процессорами и здесь не превышает 10%, а особенно заметна она в синтетических тестах. У Core i7-12700KF есть 8 быстрых ядер и 4 дополнительных, тогда как Core i7-14700K щеголяет наличием 20 ядер, из которых реальную ценность имеют только 8 больших. Здесь мы встречаемся с безумным маркетингом, когда производитель пытается выжать максимум из той или иной технологии. Архитектура малых и больших ядер с точки зрения эффективности и производительности себя не оправдала, но оказалась способна влиять на неподготовленных пользователей за счёт красивых цифр.

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Ну и завершим наш материал обзором процессоров Core i9-14900K и Core i9-12900KF. Разница в стоимости между камнями гигантская, но производительность отличается не очень сильно. В сети пишут, что Core i9-14900K лучше разгоняется за счёт более современной архитектуры, но забывают о нескольких важных мелочах. Во-первых, 24 ядра не очень помогают, при разгоне 16 малых ядер и вовсе лучше отключить. Во-вторых, Core i9-14900K получил слишком высокую базовую тактовую частоту, а в итоге для достижения 6 ГГц процессору приходится потрудиться. Без эффективной системы охлаждения могут возникать проблемы, которые приводят к перегреву и нестабильной работе операционной системы. Core i9-12900KF дешевле, не имеет проблем с перегревом и демонстрирует отличную производительность. Мало того, он ещё и намного дешевле, а значит выбор очевиден.



