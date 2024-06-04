Разработчикам популярных утилит для разгона придётся подвинуться

Было время, когда десятки тысяч энтузиастов по всему миру тратили огромное количество времени на поиск оптимальных таймингов оперативной памяти, выжимая максимум возможностей из процессоров и видеокарт. Уже достаточно давно производители подобного оборудования делают всё, чтобы снизить оверклокерский потенциал комплектующих, ну а энтузиасты продолжают своё дело, но с некоторыми оговорками. Теперь разгон из попытки бесплатно усилить быстродействие компьютера превратился в своеобразное хобби. Диванным оверклокерам требуется мощный процессор, эффективная система охлаждения и флагманская материнская плата. Даже наличие такого комплекта ничего не гарантирует, что сделало разгон привилегией состоятельной и очень небольшой прослойки пользователей.

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Некоторые оверклокеры ограничиваются только покупкой СЖО, тогда как другие идут ещё дальше, занимаясь скальпированием процессоров. Недавно стало известно, что даже дорогостоящие крышки от Der8auer не всегда приносят пользу, ну а тысячи энтузиастов спорят о том, какое программное обеспечение использовать для разгона видеокарты. Похоже, MSI Afterburner и аналогичные утилиты могут совсем скоро совсем исчезнуть, поскольку NVIDIA рассказала о встроенной функции разгона в собственное программное обеспечение. Анонс случился в рамках выставки Computex 2024, где оверклокерам показали обновлённый NVIDIA App, представляющий собой центр управления всеми функциями видеокарты. NVIDIA App включает известный многим нашим читателям GeForce Experience и включает все возможности традиционной панели настроек. Как оказалось, программа будет крайне дружелюбной и подойдёт даже неопытным геймерам. В NVIDIA App есть несколько режимов, один из которых предполагает полностью автоматический разгон видеокарты.

Решение подходит как для настольных, так и для мобильных графических чипов и сможет без участия пользователя подобрать оптимальные тактовые частоты видеопамяти и GPU. Программа определит лучшие настройки и проведёт тестирование. Всё это займёт время, ну а насколько после этого быстрее станет работать видеокарта, остаётся только догадываться. Многое зависит от везения, а также системы охлаждения, ну а хорошая новость заключатся в том, что применение NVIDIA App исключает потерю гарантии. Встроенные алгоритмы не позволят пользователю ничего сломать даже если он захочет использовать ручной режим разгона. В этом случае доступны станут настройки мощности, напряжения, температуры и скорости вращения кулеров, что открывает широкие возможности для экспериментов. Даже в этом случае контроль за работой системы останется в руках программной части. Для того чтобы убедиться в том, что повышение выбранных настроек не приводят к возникновению проблем, система сама проведёт полное тестирование, которое продлится до 20 минут. Также NVIDIA App будет проводить сканирование при загрузке компьютера, а в итоге пока неясно, отразится ли это на быстродействии системы. Инструмент выглядит интересно и точно привлечёт внимание геймеров.

Как уже было сказано выше, разгонный потенциал современных видеокарт крайне посредственный, но если говорить о флагманах, то интересным решением считается так называемый андервольтинг. В этом случае пользователь понижает напряжение ядра таким образом, чтобы видеокарта не перегревалась. Фиксированное значение не позволяет системе выйти за рамки дозволенного, ну а после этого производится повышение тактовых частот. Очень часто благодаря этому процессу можно добиться существенного снижения потребления видеокарты без потери производительности. Если речь идёт о флагманах, стоимость которых превышает 100 тысяч рублей, то даже минимальные потери не в счёт, ведь количество кадров в секунду с такими видеокартами всегда превышает 60 fps. Добавим, что в последнее время NVIDIA активно наступает на игровой рынок. Недавно был представлен Project G-Assist, представляющий собой умного ассистента. Программа понравится геймерам, поскольку сможет сканировать виртуальный мир и оказывать людям посильную помощь. Например, она расскажет, где спрятаны редкие предметы, а также укажет слабые места самых мощных боссов. Многие энтузиасты считают, что использование Project G-Assist сведёт на нет ареол тайны, ведь тысячи геймеров годами искали секреты в классических играх. Всё это за считанные минуты отыщет умный алгоритм, но в данном случае это очевидный минус, который не окажет влияние на большую часть игрового сообщества. Никто не станет заставлять любителей компьютерных игр насильно использовать Project G-Assist, ну а инсайдеры и вовсе полагают, что применение умного алгоритма может оказаться платным. Скорее всего, новая программа появится в рамках серии GeForce RTX 50, основанной на архитектуре Blackwell, а значит ждать осталось недолго.